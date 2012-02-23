《阳歌专栏》Facebook和纽约时报在华新动向引人瞩目

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。
**Facebook和纽约时报在华新动向**
新媒体和传统媒体的在华出现一些吸引人的新动向。报导称，Facebook拟招聘中国年轻软件工程师，而纽约时报(NYT.N)将押注中国出版市场。
先来看看Facebook，也是两者中更有意思的一个，因为Facebok首次公开募股（IPO）备受瞩目，料将募资数十亿美元。就在上周，我写了一篇Facebook在华注册多个商标的文章。Facebook一直计划进入中国市场，称该市场对其全球战略至关重要。
据国内媒体报导，多名中国顶尖理工院校学生称，他们收到申请Facebook软件工程师的信息，受聘後还有赴美培训的机会。这里隐藏的含义自然是，这些年轻聪明的学生将派往美国培训，如果Facebook在华成立网站，这些学生将成为未来的领导者。
中国民众知道，2009年起Facebook全球网站在华被屏蔽，据传该公司建中国网站面临诸多麻烦，中国政府开出前提条件，而Facebook认为非常没有吸引力。尽管挫折不断，Facebook新动向表明，该公司仍大力推进入华计划，不达目的誓不罢休。我要为Facebook创始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）的决心叫好！
对纽约时报的举措争议少一些。该报可谓全球最受尊敬的一家媒体，近期正式宣布进入中国出版业，将与一家当地公司合作，在中国各大城市发行一本科学月刊。实际上，纽约时报或许是全球最後一家进入中国的主流杂志出版商，其他参与者早就通过类似合作夥伴活跃在中国市场。
重要的是，所有海外出版商都在灰色地带运营，因为从技术上讲，海外媒体不允许在华出版。所以像纽约时报这样相对保守的大公司入华，看似是中国市场或最终走向成熟的证明，中国政府或很快放宽对外国出版商的限制。
此外，纽约时报选择出版科学杂志，较之敏感的社会话题，有关其内容的争议将更少。预计随着中国放宽对外国出版商的限制，尚未入华的出版商也将仿效纽约时报。
一句话：Facebook在华招人的新动向突显其入华决心，纽约时报进入中国出版业表明，中国市场正逐渐成熟。
**诺亚财富将与中国富人阶层金融服务市场一道成长**
多年来，在中国金融服务市场进进出出的都是全球老牌银行，一些新面孔的出现不禁让人眼前一亮。
上月曝光的一份合作协议显示，美国运通(AXP.N)投资中国一家名为连连集团的移动电子支付企业，现在，在美国上市的诺亚财富投资管理有限公司(NOAH.N)称其新近成为首批获得证监会批准的独立基金销售商之一。这个消息无疑令投资者欢欣鼓舞，诺亚财富股价周三上涨了30%，他们认为诺亚财富将成为重要的市场参与者，直接服务中国富裕阶层，尤其是诺亚财富总部所在地上海当地的富裕人群。
诺亚财富市值仅4.5亿美元，无法和美国运通同日而语，也仅仅是花旗集团和苏格兰皇家银行(RBS.L)等外资银行的九牛一毛。他们均曾经看好中国市场，但近来却纷纷撤离，集中精力处理其国内问题。但诺亚财富、连连集团等相对较小企业的成长表明，投资者将拥有一个令人感兴趣的潜在机会，也意味着这些与外资银行有着千丝万缕联系的国内小企业，未来有可能填补大型外资银行撤离後形成的市场空白。这些新生的小企业正在亦步亦趋地跟随易趣(EBAY.O)等全球巨头。在中国开放电子支付等发展中市场後，易趣旗下的Paypal在中国捕捉到了良好商机。
说实话，我对诺亚财富了解不多，无法就此消息之外的情况发表看法。诺亚财富获得第三方基金销售牌照对该公司看似是个好事，说明诺亚财富将能够在中国财富管理市场未来成长过程中获利。随着中国金融服务市场走向成熟，未来几年中国还将出现更多类似的企业。很多中国客户也将寻求更多的财富顾问机构，作为大型银行和经纪公司的替补。
一句话：诺亚财富管理公司是基於细分市场的新一代金融服务企业的代表，并将在未来几年获得快速发展。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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