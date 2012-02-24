《阳歌专栏》苹果在iPad商标侵权案中扳回一局

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**苹果在iPad商标侵权案中扳回一局**

苹果公司(AAPL.O)终於在iPad商标侵权案中扳回了一局，这既反映出苹果与唯冠科技(深圳)的纠纷案或出现一线转机，又暗示这场正在考验中国司法体制的复杂个案或最终迎来公正的审判。当然，有人可能会说，苹果在上海法院的胜利也反映出政治因素对该案的介入，政府官员最终对苹果公司伸出了援手。相比财政跛足的唯冠，苹果公司显然对中国经济更为重要。但在我看来，该案的最新进展更体现出公正得以保全，企业也意识到他们无法利用中国尚待完善的司法体制玩弄这种还在到处上演的商业游戏。

让我们来看看该案的最新进展。上海法院驳回唯冠要求责令停止销售苹果iPad的申请，判定苹果可继续在该市销售iPad。上海法院的裁定只是让该案待定，但却似乎给出了一个暗示，即或许中国司法体系的高层最终介入到了这起高调的纠纷案中，因如果处理不当，该案或严重影响中国司法体制的声誉。如果我对该案的理解缪之千里，是因为所有我所知道的都来自媒体报导。

据我所见，唯冠科技曾在几年前向苹果出售iPad在8或9个全球市场的商标权，但出於某些原因，可能是技术上，也可能是能力不足，该商标转让从未在中国完成。唯冠科技(深圳)非但没有通过履行协议来解决问题，现在反而试图利用目前的局势来要挟苹果，让其为已经埋单的交易再次支付巨额转让费。希望上海法院的最新裁定使唯冠科技看清楚，中国的司法体制不是他们可以用来玩弄勒索游戏的工具，也将促使其与苹果公司达成合理解决方案。倘若执迷不悟，唯冠科技只会搬起石头砸自己的脚，最终竹篮打水一场空。

一句话：苹果公司在上海法院的胜利显示出，中国司法高层最终介入到了这起商标案中，促使其得到更公正地解决。

**民生银行融资揭示银行业困境**

民生银行(1988.HK)(600016.SS)发布公告称，中国证监会核准其增发不超过16.5亿股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。根据民生银行向港交所港交所提供的公告，该行可能增发H股，也可能发行A股可转债。

近期工商银行(1388.HK)(601398.SS)、招商银行(3968.HK)(600036.SS)和中国平安(2318.HK)(601318.SS)都有类似动作，今年此类融资可能还有更多，因很多2009年发放给地方政府的贷款开始出现问题。

民生银行是为数不多的股份制银行之一，更为商业化，也能更好地反映真实的市场环境，因此民生银行准备进行融资非常令人担忧。

分析师称，农业银行(1288.HK)(601288.SS)和交通银行(3328.HK)(601328.SS)可能很快也需要融资。

目前的情况可能比两年前要糟糕，尽管银行的资产负债表并不稳固，中国政府仍呼吁他们增加贷款，因为经济增长出现快速放缓的迹象。中国政府还要求银行减少发放抵押贷款和地方政府贷款，这是新增贷款的两个主要渠道。结果股市作为仅有的几个渠道之一，获得了资金支持，年初至今上涨了10%。

吉视传媒(601929.SS)上市首日暴涨87%。尽管中国开始允许媒体企业上市是个利好，但吉视传媒似乎不应该受到如此追捧。只要银行继续扩大信贷，股市料继续上涨，今年晚些时候股市涨不动、很多新增贷款开始出问题的时候麻烦就来了。

一句话：民生银行融资揭示中国银行业面临的困境，各家银行为了迎合政府的要求增加贷款投放量，今年还要继续融资。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌

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