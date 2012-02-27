《阳歌专栏》中国联通试验4G技术 中兴通讯旧账重提

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。
**中国联通试验4G技术 中兴通讯旧账重提**
电信行业的两条消息引起了我的注意，一是关於中国联通(0762.HK)(CHU.N)的4G计划，另一条是中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)似乎旨在转移外界对其利润快速下降的注意而发布的糊涂公告。
首先来看中国联通，该公司似乎终於将持续一年的管理层动荡置之脑後，开始考虑其未来。据英文报纸《上海日报》报导，中国联通一名管理人员在有上海市长出席的新闻发布会上称，该公司未来几年将在上海投资80亿元升级其设备，包括提升宽度速度、增加无线网络热点。不过引起我注意的是，其中一部分投资将用於试验其4G技术，而上海成为首批试验城市之一。
我认为这很重要，因为目前只有中国移动(0941.HK)(CHL.N)在积极发展4G，并已在六个主要城市进行大规模试验。因为技术原因，中国联通和中国电信(0728.HK)(CHA.N)发展4G网络所需的时间将少得多，这意味着如果联通今年开始试验4G技术，应能轻松与中国移动同时开始商用4G网络，也许最早2013年底就能实现。如果联通能专注于此，监管机构颁发4G牌照时联通就能轻松处於有利地位。
再简单看一下中兴通讯，该公司上周晚些时候发布消息称，去年前三季，该公司营收增速为33%，根据市场研究公司Frost and Sullivan的数据，为全球最快。成为领头羊当然值得庆祝，但我觉得消息并不全面，因为去年前三季距离现在将近半年，情况可能已经有了很大的变化；更为重要的是，消息没有提到中兴的获利，而其获利下降的速度跟营收增加的速度一样，因为中兴采取的战略是通过微利甚至不赚钱销售低价手机，迅速扩大手机生产业务，占据市场份额。中兴通讯营收增长主要来自手机业务的扩张，我不是说营收迅速上升是坏事，但是获利也很重要，而且中兴通讯应该小心获利继续下降甚至消失，抵消营收迅速增长带来的正面效果。
一句话：中国联通试验4G技术意味着该公司可能迅速追上中国移动；中兴通讯需要对营收和获利给予同样的关注。
**盛大文学重启赴美IPO计划**
看到盛大网络再次申请让旗下盛大文学（Cloudary）赴纽约首次公开募股（IPO）的消息时，我并未感到很意外。去年夏季在美上市中国企业暴出一连串会计丑闻後，其上市计划被迫搁浅。另据报导称，美国银行(BAC.N)旗下的美林（Merrill Lynch）退出盛大文学IPO承销业务，取而代之的是中金公司（CICC），这更引人关注。
当然，很难说这一变化代表了什麽，但去年曾出现过一些类似承销商退出的例子，其中以拉手网IPO承销商退出最引人注意，据悉那些承销商对这些公司的会计行都为持强烈的保留态度。盛大文学的情况似乎有些不同，据媒体报导，另外一家承销商--高盛(GS.N)并没有退出。并且众所周知，在2008年金融危机最盛之际被美银匆忙收购後，美林也经历了一段相当混乱的时期。
盛大文学是今年继神州租车和唯品会（Vipshop）後，第三家申请赴美上市的中国企业。媒体报导显示，盛大网络希望通过盛大文学上市融资多达2亿美元。盛大文学去年营收增长78%达7亿元，但仍净亏损3,600万元，不过亏损额连续第二年减少。中国互联网行业竞争激烈，许多公司眼下正面临亏损，即使曾盈利的当当网DANG.N也在上周报告季度亏损快速扩大。
网络文学属於热门行业，盛大也是较早进军这一领域的企业之一，这意味着，在未来一两年若竞争不变得白热化，盛大文学很可能会扭亏为盈。但我认为，盛大在时机并不理想的情况下匆忙申请让盛大文学上市，可能旨在募集资金助其偿还私有化的7亿美元债务。盛大网络私有化本月初才刚完成。
综上所述，我认为与唯品会上市计划可能遇到麻烦的情况不同，盛大文学最终可能在未来数周内上市。不过，即使盛大文学成功上市，迎接它的可能是冷淡的投资者反应，以及交易首日股价的持平甚至走低。
一句话：盛大文学重启赴美IPO的计划，可能使其成功登陆美国股票市场，但迎接它的将是交易首日投资者冷淡甚至负面的反应。（完）
编译：李富强/侯雪苹 发稿：张家伟
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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