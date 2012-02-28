《阳歌专栏》中国概念股信任危机缓和

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国概念股信任危机缓和**

我一直觉得预测市场大回暖并非明智之举，但越来越多的迹象表明，去年遭遇信任危机的在美上市中国概念股可能终於迎来峰回路转，在大市依然稳健的情况下或许会迎来大反弹。

今年前两个月，中国概念股方面已经出现一些正面变化。对他们而言，灾难连连的2011年不堪回首，一连串的会计丑闻殃及全体中国概念股，导致他们的股价重挫。感觉到噩梦总算过去，过去几周就有三家中国企业申请赴美国上市，他们押注的是投资者会再次对中国经济增长感兴趣。此外，利用危机渔利的空头和律师已然发现，他们最近几次发起的攻击效果并不明显，表明在许多问题公司相继退市後，投资者眼下似乎觉察到中国企业或许是无辜的。许多中国概念股明显反弹，则是市场信心初步恢复的有力证据。

在美上市的东南融通和嘉汉林业遭到空头攻击，是引发去年席卷中国概念股信任危机高峰的导火索。危机最盛时，一些股票跌幅达50%甚至更多。空头对这两家公司的会计行为表示质疑，此事最终导致东南融通退市。去年12月中旬触底後，许多在危机中走低的中国行业大鳄股价强劲反弹，百度(BIDU.O)和新浪(SINA.O)股价自那时起上涨20%左右。一些小型股也顺势走高，其中人人网(RENN.N)和优酷YOKU.N的涨幅则达30%甚至更高。

中国概念股的近期反弹同样也宣告空头攻击遭遇惨败，这些空头去年的多次攻击收益颇丰。浑水公司（Muddy Waters）曾因攻击东方纸业一举成名，但其发现近期攻击分众传媒FMCN.O已经不那麽顺畅。去年末，浑水公司对分众传媒的一些数据表示质疑，这起初一度导致分众传媒股价大跌，但此後其股价又反转回升，眼下则已接近攻击前的水平。同期，针对奇虎360QIHU.N的类似攻击也没有得到投资者的认可，该公司股价起初曾下跌10%有余，但目前也回升到攻击前价位附近。与此同时，近期一系列针对IT外包企业柯莱特信息系统公司（Camelot Information Systems）CIS.N的集体诉讼，似乎也没有打压到中国概念股，这再次表明投资者可能觉得最糟糕时期已经过去，眼下这些中国企业更加值得信赖。

随着信任逐渐回归，少量中国企业决定赴美在首次公开募股（IPO）市场碰碰运气。汽车租赁公司神州租车已於1月申请赴美上市，成为今年首个走出国门的企业，令连续数月未有中国企业申请IPO的局面告终。此後，唯品会（Vipshop）和盛大文学（Shanda Cloudary）相继申请赴美上市。盛大文学曾在去年申请赴美IPO，但其上市计划恰逢中资概念股危机高峰时期，因投资者信心低迷而搁浅。

未来几周是真正考验危机最糟糕时期是否真正过去的关键时段。这三家公司申请上市，迎接他们的是投资者的热捧还是更多的猜疑，还需拭目以待。我个人认为，神州租车新股上市可能表现不错，但两家互联网公司因仍在亏损，投资者的兴趣可能更显冷淡。不过，只要这三家公司小有成绩，都会成为危机已经真正过去的信号，并预示中国概念股在今年剩下时间将蓄势酝酿强劲走势。

一句话：越来越多迹象表明，困扰在美上市中国概念股的信任危机可能已经结束，三家中国企业申请赴美IPO将验证该板块拐点是否出现。

**中国公务车拟告别豪华车**

中国政府考虑制定一项新计划，奥迪(NSUG.F)和宝马(BMWG.DE)等豪华车销量增长或因此“刹车”。这些品牌成功抵御中国汽车业低迷。上述转变或对奢华车造成重创，因为其中多数车商正投入巨资，提高产能，以满足中国对豪华车的巨大需求，但我预计，最终会是个妥协的结果，政府机构将能够继续购买豪华车。

先来看看事实。有报导称，中国工信部提议公务车只能选用国产车型，以此支撑东风汽车(600006.SS)和吉利汽车(0175.HK)等国产品牌。中国汽车市场增长大幅放缓，野心勃勃、资源丰富的外国车商逐渐抢占国产车市场份额。中国政府每年采购价值约130亿美元的公务车，上述举措或让奥迪、宝马和梅赛德斯损失惨重。

在全球金融危机最严重时，中国政府推出系列经济刺激政策，促使中国汽车市场在2009年和2010年蓬勃发展，增幅高达两位数。但中国政府现已取消了多数刺激政策，导致去年汽车销售增幅大幅下滑。上述最新举措看似是为挽救国产车商。唯一的问题是，政府公务车很大一部分是高级别官员所青睐的豪华车，而国产车商仅能提供价格合理的中档轿车，几乎没有车商能提供高端车型。

我的一个朋友最近表示，不会购买中国制造的智能手机，说他会被所有使用时尚iPhone手机的朋友嘲笑。这对於许多政府高官而言同样适用，他们可能宁愿走路上班，也不愿被人看到乘坐吉利或奇瑞汽车。

我怀疑，到最後，政府官员和外国豪华车的抱怨会传到工信部，双方会达成妥协，政府机构将继续购买豪华车。但同事，我认为，豪华车销量势将放缓，因为政府机构迫于压力，将采购更多国产车型，从而使这些外国豪华车商的增速更接近通用汽车<GM. N>和大众汽车等外国主流车商。

一句话：中国工信部提议公务车只选国产车型，预计外国豪华车商终将逃过一劫，但由於政府试图提振国产品牌，外国豪华车销量料将大幅下滑。（完）

编译：侯雪苹/黎黎 发稿：程芳/王燕焜

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