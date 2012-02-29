《阳歌专栏》中移动4G网络建设提速 年底或推商用试点

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中移动4G网络建设提速 年底或推商用试点**

全球最大规模的电信行业年度展会本周在西班牙巴塞罗那召开，期间电信行业不断有消息爆出，而中国电信企业和设备厂商在会上尽显其最新成果。多数还是一如既往地展出新设备和新发明，最吸引我关注的却是中国移动(0941.HK)(CHL.N)宣布的相对详尽的4G网络计划进展。

中国移动宣布的计划表明，该公司，或许也包括政府部门，正在加快建设基於中国标准的4G TD-LTE商用移动通信网络。同样值得关注的是这项计划的推介人是李跃，而非中国移动董事长王建宙。李跃是中国移动快速升起的一颗新星，近期才被提拔为中国移动母公司的总裁。

李跃称，中国移动将继续扩大TD-LTE网络试点范围，今年年底前将新增青岛、天津和北京三地，从去年启动时的6个城市扩大到9个。他还说道，试点网络扩张较快，今年年底前甚至有望在深圳和杭州开始准备好商业化服务。

李跃表示，当前国外建设商用TD-LTE网络的多家电信公司，其中最知名的包括日本的软银(9984.T)和印度的Bharti Airtel(BRTI.NS)，正在放慢他们的计划，等待中国移动与网络设备以及手机厂商一道开发更多产品，并清除技术障碍，为新一代技术夯实基础。

上述谈话表明，不但是中国移动，还有中国政府部门，都在努力加快在中国铺设全面商用的TD-LTE网络，因为中国政府尤其渴望本国开发的标准能够与欧美国家开发的其他标准同台竞技。

另一方面，李跃透露为全球电信设备和手机厂商提供芯片的高通已经同意，开发基於中国TD-LTE网络标准的芯片，为中国4G网络的发展又加了一把力。

除了以上这些进展，我还为李跃开始代表公司就这个问题发表讲话感到欣喜，因为他代表着年轻一代且更具进取心的领导层，这也正是当前营收和获利增长迟缓的中国移动恢复活力所需要的。

所有这些最新迹象表明，尽管曾一度推进迟缓，中国移动的4G网络建设计划正在政府部门的支持下，稳步加速推进，很可能最快於今年年底在少数城市启动第一阶段商用服务。

一句话：中国移动高层的最新讲话表明，公司在政府部门的支持下正在加速推进4G网络计划，更有可能在年底前在少数城市实现商用服务。

**比亚迪新车型助其重整旗鼓**

在经历自2010年下半年起、并持续去年大部分时间的业绩下滑之後，曾经雄心勃勃的中国汽车生产商比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)的业绩可能将最终稳定下来，甚至恢复一些生气。该公司在推进新能源汽车项目的同时，通过开发受欢迎的新车型，重新拾起对传统车的关注。

据比亚迪刚刚发布的业绩快报，尽管很难做深入解读，巴菲特支持的这家公司似乎在经历一年多的营收下滑、利润跳水之後，终於重返业绩增长的轨道。

据该快报，比亚迪2011年度营收持平，净利下降44%。从表面看，这些数字无可兴奋之处，但与去年上半年营收下降11%、净利下降88%的境况相比，这代表了该公司业绩已有长足进步。因此最新的数字似乎暗示，比亚迪将再次展现健康的两位数营收增长速度，净利润可能也将很快重返增长轨道。

当然，如果以之前业绩疲弱的数字作基数，不难得到营收与净利双双增长的结果，比亚迪就是这种情况。但比亚迪的业绩似乎显示，在去年推出数款新车型取代F3车型之後，该公司业绩终於回升，这至少能为忧心忡忡的投资者带来些许安慰。F3曾是中国销售最好的汽车之一，不过後来迅速受到了冷遇。

比亚迪现在对其S6车型寄予厚望，该车是由比亚迪与德国戴姆勒共同开发的SUV，上市不到一年，今年1月的销量可能达到创纪录的16,000辆，占比亚迪当月汽车销量的逾一半。

我觉得这有些讽刺，比亚迪热衷於向世界宣示自己的前途多么依赖于节能绿色车，但却靠高油耗的SUV提振其业绩。比亚迪大力宣传其绿色车，但迄今为止，绿色车客户主要还是来自想试验新能源技术的政府部门。

不过在面临生死存亡窘境时，你就无法对行事方式过於挑剔。同时，投资者似乎对这一命运逆转的早期迹象感到兴奋，尽管比亚迪股价仍远低於巴菲特投资进入後达到的高点，其港股价格在今年已上涨近50%。

一句话：在经历一年的销量和利润下滑後，比亚迪显示出业绩回升的早期迹象，但仍需继续开发更多新车型，以巩固回升态势。（完）

编译：王凤昌/张家伟 发稿：王燕焜

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