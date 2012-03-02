《阳歌专栏》国美携手当当网 或开启类似合作序幕

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。
**国美携手当当网 或开启类似合作序幕**
我将以两篇有关互联网的文章作为本周的收尾，先说的是国美(0493.HK)和当当网DANG.N结盟的事，两家公司都是各自领域的巨头，此事在网上引发热议。另一项是关於腾讯(0700.HK)收购欧洲一家小企业的事，看起来也令人感兴趣，因为这意味着该公司开始向更成熟的西方市场进军。
先来看看国美和当当网的交易，此事尚未被证实，但很可能是前者将其多数在线业务转移到後者的平台上。此类结盟将是未来的潮流，可让像国美这样的传统零售商专注于其核心的实体店业务，而将在线业务交由像当当网这样的电子商务专家来打理。两周前，当当网的对手京东商城也进行过类似结盟交易，京东商城联手奔驰，在线限量销售轿车，这是一起相当成功的合作交易。
此类结盟属於双赢交易，能帮助企业专营其核心业务，而将相关业务外包给合作夥伴，这样不仅能降低成本，或许还能为过热的电子商务市场降温。这类结盟将有利於当当网、京东商城和阿里巴巴旗下天猫等大企业，迫使很多较小企业退出该行业。
我们再来看看腾讯。有媒体报导称，腾讯收购了欧洲一家名为ZAM Network的网站，该网站主要提供游戏资讯。该笔交易未透露收购价格，这让我觉得该交易额相对较小，可能只有不到2,000万美元。但这笔交易看起来依然有趣，因财大气粗的腾讯有意利用其游戏和社区开发专长打入西方市场。最近腾讯在发展中市场曾进行过多宗小型收购交易。我欣赏腾讯的海外并购方式，因其主要聚焦于那些与其核心业务领域相关的较小企业。我感觉，腾讯仍在考虑如何帮助其并购企业成长并将其整合到自身业务中。这种事情总是比较有挑战性，如果执行得当，这也会带来很大的回报。
腾讯的最新收购举动可能意味着，该公司正积极向西方市场迈进，其最终目的是想将这些海外资产更密切地与母公司结合起来，创造一个全球性的在线社区专业网络。
一句话：电器零售商国美和当当网结盟可能掀开一波类似交易，既有助於降低成本，也有利於为过热的电子商务行业降温。
**阳光油砂上市首日表现差强人意**
在什麽情况下，新股上市首日下跌3%算是好消息呢？答案是：当新股上市时，正值中国背景企业海外上市面临2008年全球金融危机以来最差环境的时候。
有中资背景的加拿大能源公司阳光油砂(2012.HK)上市首日下跌3%，媒体对其评价为“疲弱”，我对此不敢苟同。我这麽说，是因为过去几个月，多数在海外上市的中资股刚挂牌时表现比这要差得多。在美国上市的中国企业去年曝出一系列会计丑闻，导致了信任危机。
这场信任危机影响到投资者信心，许多企业去年秋季不得不推迟了在美国和香港的上市计划。少数几个坚持上市的公司，譬如在线视频提供商土豆网TUDO.O去年8月上市首日大跌近12%，此後新股上市难见踪影。
在这种背景下，上市首日下跌3%就算不错的了，更何况大盘恒生指数也下跌了近1.5%。我没有仔细看阳光油砂的财务数据，不过油砂行业风险相对较高，因此较长期表现存在不确定性，特别是万一明年油价跌破每桶80美元。这样的现实情况，加之投资者整体对中国背景个股看法谨慎，因此阳光油砂招股价接近指导价区间低端，这确实不是个令人振奋的信号。
但必须考虑到大环境，阳光油砂能成功上市，首日表现也与大盘差不多，这就算是个良好的开始了，或许表明信任危机已经触底，投资者信心开始改善。
未来数周预计将有盛大文学、唯品会以及神州租车在美国上市，这将是更重大的考验，尤其是其中两家互联网企业，因为他们都在亏钱。不过，只要这三家企业中有两家成功上市，且上市首日股价持平或者温和下跌，都将意味着去年起的信任危机已经触底。
一句话：阳光油砂是今年首个成功在境外上市的中国背景个股，尽管定价和上市首日表现欠佳，仍意味着投资者对中国背景个股的信心在回归。（完）编译：靳怡雯/李富强 发稿：程芳《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在於简单报导新闻事实与市场热谈，而在於用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabizblog.com。路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。