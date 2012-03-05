《阳歌专栏》阿里巴巴试水集团整体上市 玛萨玛索削减广告投入

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**阿里巴巴试水集团整体上市**

阿里巴巴集团继续推进从雅虎回购股权事宜，尽管这一进程缓慢且备受煎熬。同时，阿里巴巴还发布集团利润数据，强调其快速增长的事实，以此试水集团上市可能。

中国媒体援引雅虎(YHOO.O)近期提交至美国证券交易委员会（SEC）的文件称，截至2011年9月30日的这一财年，阿里巴巴实现净利润3.39亿美元，同比增长约七倍。数据表明，这显然是阿里巴巴实现规模经济的结果。该集团2011财年营收23亿美元，尽管增速不及净利润，但同比增幅仍高达80%。

利润实现飞跃式增长，阿里巴巴网络1688.HK显然贡献不大。该B2B电子商务网是集团最老的资产之一，也是集团旗下唯一上市的资产。随着阿里巴巴网络业务成熟化，并传出诈骗丑闻，该公司去年增长大幅放缓。

阿里巴巴集团正推进阿里巴巴网络私有化，以淡化後者业务下滑影响，吸引投资者更多关注其高增长部门，例如天猫在线商城（之前的淘宝商城）及支付宝，这两大业务或是集团利润大增的主要来源。

当然，关注阿里巴巴的读者知道，阿里巴巴一直试图回购雅虎持有的40%股权，双方谈判已持续数月。我敢肯定，阿里巴巴试图以估值尽可能高的价格进行股权回购，因为该集团或计划溢价向其他投资者转卖其中部分或所有这部分股权。

阿里巴巴集团发布喜人业绩，再加上数周前一名高管发表的评论，看似阿里巴巴一旦切断与雅虎的联系，愈发可能认真考虑整个集团上市。我之前说过，这将是明智之举，因为阿里巴巴的案例相对罕见，其业务整合在一起的市值可能高於各个零散部分的总和，因为其各部门都关注核心的电子商务业务，能产生许多协同效应。

有报导称，阿里巴巴与雅虎的交易将使其估值高达320亿美元或更多，马云在财务及整体市场如此造势，看似阿里巴巴集团将获得该估值甚至更高。马云及其团队一直暗示，他们认为，阿里巴巴估值应与百度(BIDU.O)和腾讯(0700.HK)不相上下。百度和腾讯是中国市值最高的互联网公司，两者市值均在480亿美元左右。阿里巴巴集团整体上市将帮助马云实现这一目标。

一句话：阿里巴巴发布集团快速增长财报，是该集团考虑今年或明年整体上市的最新迹象。

**玛萨玛索削减广告投入**

中国国内媒体报导了一则有趣的新闻，线上男装销售商玛萨玛索(Masa Maso)计划将今年的广告预算削减一半，预期其他行业商家可能也会纷纷效仿，因多数处於亏损状态的电子商务企业为求得生存，将采取资金紧缩模式。当然，这对那些严重依赖类似广告投入获取收入的企业而言也不是个好兆头，例如搜索巨头百度(BIDU.O)，该公司几乎所有营收都来自广告商，新浪(SINA.O)、搜狐(SOHU.O)等门户网站以及优酷YOKU.N、人人网(RENN.N)等视频和社交网站亦如此。

让我们先看看这则报导，该报导援引玛萨玛索一高管的说法称，公司去年下半年开始削减广告开支，更专注于顾客维护，这似乎是在变相地表示，公司终於意识到要削减成本并盈利，否则会有破产的风险。最重要的是，这名高管表示，玛萨玛索会把有限的开支重点投放在搜索广告领域，这也反映出一个愈发明显的趋势，即电子商务企业和其他广告商可能会削减广告投放平台数量，倾向於投向以往那些效果更理想的平台。这应该是搜索引擎业的一个优势，即当广告投入疲软成为大趋势时，百度很明显要比其他企业受到的冲击要小。此外，我认为像新浪这样的门户网站面临未来冲击时表现也会相对好些，他们能吸引更多的主流互联网用户，这对广告商而言则更具吸引力。

最可能遭遇重击的是那些专注于单一领域的互联网企业，特别是将用户定位於手头不太宽绰的年轻人群的网站。这类网站中很多处於亏损状态，比如像优酷等视频分享网站和人人网这样的社交网站，他们可能需要更长时间才能实现持续盈利目标。我认为，玛萨玛索的这则报导预示电商品牌2012年整体广告预算将大幅削减，意味着营收依赖广告的公司在4-5月期间发布季度财报时，他们的业绩应当受到一些影响。到时若真如此，预期股市投资者的资金将青睐百度及新浪等主要公司的股票，优酷和人人网等这些名气不大的广告平台的股票遭遇冲击。

一句话：玛萨玛索削减广告投入，反映电子商务公司今年削减广告预算将是普遍趋势，这可能很快就会影响依赖广告业务的公司的业绩。（完）

编译：黎黎/靳怡雯/侯雪苹 发稿：张家伟/王燕焜

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