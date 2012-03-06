《阳歌专栏》过度追求替代性化石燃料或给中国留下大量沉重“鸡肋”

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**锦江集团寻求跻身国际高端酒店之列**

过去几周，我一直在饶有兴趣地观察着上海锦江集团(2006.HK)与一家美国公司的联手合作事宜，旨在与国际竞争对手相抗衡。倘若合作成功，将成为一项潜力不俗的长期投资赌注。锦江集团是中国历史最悠久、也是最知名的非经济型酒店品牌。当然，很难保证这种合作的成功，因作为中国“老字号”的锦江饭店在抗衡万豪、希尔顿等国际大酒店时依然有很多东西要学。万豪和希尔顿的酒店管理经验非常丰富，且享有管理一流酒店的声誉。近期一些合约的达成，有望给锦江带来一些重大推动，使我有必要在这里谈谈双方的这一合作。

中国州际酒店与度假村管理有限公司(Interstate China)宣布，该公司将接管锦沧文华酒店(JC Mandarin)在上海的运营。中国州际酒店与度假村管理有限公司是锦江集团和美国公司Thayer Lodging共同成立的一家酒店管理合资企业，而锦沧文华酒店是上海市历史最悠久的一家五星级酒店之一，但随着越来越多国际大牌酒店进驻上海，该酒店近来年一直在走下坡路。

此前，该公司还宣布将负责希尔顿旗下上海“逸林”品牌酒店的管理以及J·Hotel的运营。J·Hotel座落于定於2014年建成的上海中心。加上对锦沧文华的接管，中国州际酒店与度假村管理有限公司目前在华运营八家酒店，且很明显对中国市场有着更大的计划。

我在中国的这几年曾到过锦江集团旗下的几家酒店，尽管它是中国国内首屈一指的酒店品牌，但就酒店管理质量和整体的客户体验而言，我觉得它依然落後于国际大型国际酒店。也就是说，我喜欢这家合资企业以及锦江集团为跻身世界级酒店正在采取的战略战术。与Thayer Lodging的合作有着很明显的优势，即为其引入一个富有经验的国际参与者，而特许经营方式则使锦江集团避免产生与创设新品牌相关的很多成本。

我认为，锦江集团的终极目标是在学到足够的经验後创设属於自己的品牌。当然，最大的问题在於中国州际酒店与度假村管理有限公司是否能成为一名出色的高端酒店运营者。如果它能通过改善锦沧文华酒店的管理，并能在旗下其他酒店有良好运营，那麽它很快就有机会证明自己的实力。

有鉴於中外合资企业经常出现的问题，我觉得此举有五成的胜算。但倘若真得获得成功，对於那些偏爱中国中高端酒店的投资者而言，锦江集团或许的确可以成为一个有趣的投资选择。

一句话：锦江集团通过一家合资企业进军高端酒店的新举动有五成的胜算，有推动其抗衡国际大型酒店的潜力。

**过度追求替代性化石燃料或给中国留下大量沉重“鸡肋”**

近期若你提出几乎任意一个包含“替代性能源”字眼的项目，中国政府都会以低息贷款、税收优惠及其他激励措施的方式，为你提供大笔资金，以支持国内绿色行动。

但这不禁让人担心，这一替代性能源、绿色能源项目浪潮中的大部分是否最终会变为沉重的“鸡肋”，导致大量工厂、技术以及其他资产在投入使用前就夭折。

中国首先出现的是始於五年前的太阳能面板和风力发电热潮，然後是对电动车和混合动力车的追捧。但是在这两波热潮中都未出现过这样一个企业，在巨额投资以後，脱离政府支持仍能盈利。

眼下的新一波潮流是，中国的能源大企正在全球抢购油页岩、油砂等资产，此举就如同回到1970年代，当时国际油价飙升，涨幅甚至比近几年还要大，使此类低效能源资源大受欢迎。

过去一年中，中国能源大企甚至是一些较小企业，都纷纷获取这些能源资源，这无疑是得到了政府的鼓励，但进行此类项目要远比传统的石油勘探耗资严重。

中国国土资源部上周表示，本月将招标出让页岩气探矿权区块，并可能在今年稍晚再次招标。而就在一周前，有中国投资的化石燃料开发商阳光油砂(2012.HK)在香港上市。此外，中石油(0857.HK)(601857.SS)(PTR.N)上月宣布收购皇家荷兰/壳牌石油集团在加拿大页岩气项目中的20%权益，以加强与後者的合作关系。

我知道，中国明显在为未来能源供给能否满足经济需求而担忧，而这样的化石燃料项目也成为中石油等公司所追求的传统能源资源的补充。

此外，自1970年代以来技术得到了很大的提高。当时替代性化石燃料项目得到广泛讨论，但在油价回落後多数最终被放弃。

不过，近期中国在替代性化石燃料领域的最新举动，也许展示了中国政府斥巨资于任何新能源项目的倾向，以便一方面寻找可持续替代性能源，另一方面也冀望能在这些新兴领域打造新技术领头羊。

中国曾在光伏行业有过如此举动，现在全球一半以上的太阳能面板是由中国生产。眼下在电动车和混合动力车领域，中国正再次尝试以往做法。

如果以史为鉴，要是没有配套基础设施、无需政府扶持而能长期发展以及市场需求等其他关键因素的支持，简单的向替代性能源等新领域投资不会带来好结果。在中国日渐增多的替代性能源项目上，许多这样的关键要素却极为缺失，也没有迹象显示中国有能力改变这样的根本问题。

如果这种情况在接下来两年无法很快得到改变，数年後，像中石油等传统能源企业、太阳能面板制造商及大举投资绿色车的公司很容易就会发现，他们手中的技术有意思但是却毫无用处，导致投资者为大量看似前景美好却最终无法成功的“鸡肋”项目买单。

一句话：中国积极推进替代性化石燃料项目，反映出其成为替代性能源领军者的过度欲望，最终反而可能导致留下大量沉重的“鸡肋”。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：王燕焜/张家伟

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在於简单报导新闻事实与市场热谈，而在於用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabizblog.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。