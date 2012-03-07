《阳歌专栏》欧盟或发起反倾销调查 中国光伏业再蒙阴影

**欧盟或重创中国光伏出口**

目前看来，中国太阳能电池制造商去年一直遭遇的“风暴”不会很快结束。中国媒体援引行业观察人士的说法称，继美国对中国光伏产品徵收惩罚关税後，欧洲近期也可能对中国光伏业发起反倾销调查。

我不想急於下结论，但也许中国政府和太阳能企业应适时承认，中国光伏产业的确得到政府不公平补贴，并应尝试与欧美政府官员合作，找到解决各方担忧的新方案。

当然这似乎不会很快实现。中国仍否认通过出口退税、低息贷款及免费或廉价用地等刺激手段，向本土光伏产业提供不公平补贴。中国光伏企业目前生产了全球一半以上的太阳能板。

据《中国日报》今天商业版头条报 道，商业部一名官员称，欧盟收到来自其太阳能电池制造商的抱怨，他们指责中国同行违反反倾销法。欧盟很可能近期发起正式调查，这意味着若裁决对中国不利，中国光伏企业或被徵收惩罚性关税。

对中国太阳能板制造商而言，可能这样的裁决比美国的更具破坏力，因为欧洲市场占中国光伏出口的80%，2010年中国发货至欧洲的太阳能板价值超过300亿美元。

中国光伏企业去年多数时间未能从该产业最低迷阶段中复苏，欧盟或对中国光伏企业进行反倾销调查的消息传出後，周二，中国赴美上市的光伏企业股价进一步下挫。尚德电力STP.N股价下跌6%，至每股2.85美元，再次接近历史低点。中国其它光伏企业在华尔街也遭遇类似结果。英利集团(YGE.N)、天合光能(TSL.N)和阿斯特阳光电力(CSIQ.O)下跌3%-4%。而之前2月份中国光伏企业股价出现一波涨势，让业内人士期待中国光伏业已走出低迷，股价会开始稳定。

光伏产业最新季度财报迹象表明，许多高管对行业即将反弹持谨慎乐观态度，部分原因是预计中国本土和许多其它发展中国家将新建大量太阳能发电厂。这种小规模的高潮或将到来，但若中国光伏企业痛失欧美市场准入，这不足以抵消在欧美市场的巨大损失。中国光伏产品目前主要出口欧美市场。如果出现这种情况，而且看似出现的机率很大，不要指望中国光伏企业能很快扭亏为盈。

一句话：欧盟很可能对中国太阳能板制造商发起反倾销调查，或比美国类似调查对中国光伏产业造成更大冲击。

**凤凰新媒体看淡广告收入前景**

凤凰新媒体(FENG.N)预测第一季度广告收入增速将明显放缓，成为预示互联网广告收入放缓的最新迹象。该公司股价周二在其第四季度财报发布前遭到一些获利回吐盘打压，不过，随後出炉的财报却表现不错，显示其广告收入增长一倍，这带动盘中一度下跌近6%的股价在盘後交易中稍有反弹。

该公司是凤凰卫视(2008.HK)旗下的新媒体业务，其第四季度财报显示广告收入增长逾一倍至2400万美元，从而带动其净利润激增两倍。但该公司对当前季度前景的看法明显不乐观，预测第一季度广告收入增长将放缓至70%左右，相当於增幅将回落三分之一。导致的结果是，该公司预测第一季度总营收增速会更大幅度放缓，降低到只有35%左右。

事实上，我对互联网广告收入放缓早有预测，原因是中国互联网企业一旦拥有充裕的投资资金，他们就开始大把烧钱，结果不是停业就是大规模削减广告支出。本周稍早，线上男装销售商玛萨玛索（Masa Maso）称，计划将2012年广告预算削减50%，以便更专注於维护现有客户业务，从而减少通过广告投入开发新客户的成本。

广告收入放缓可能令许多收入过於依赖广告的企业受到冲击，比如像搜索巨头百度(BIDU.O)和门户网站新浪(SINA.O)等，就连优酷YOKU.N和人人网(RENN.N)等这样的在线视频和社交网站或许也难逃冲击。百度的营收几乎都来自广告服务业务，该公司之前曾预测，第一季度营收增长将从去年第四季度的82%放缓至75%。

对像百度这样的巨头而言，这一波广告投入的放缓对他们的冲击可能最小，但其营收增速到年底时也可能滑落低於50%。与此同时，像优酷和人人网这样吸引力一般的平台，受到的冲击可能会更大一些。至于新浪和凤凰新媒体这样的企业，随着广告收入放缓势头的加剧，他们受到的冲击将介於上述两类企业之间。

一句话：凤凰新媒体的前景展望，是互联网广告收入笼罩放缓阴霾的最新迹象，这会令依赖广告收入的企业增长受到明显抑制。（完）编译：黎黎/侯雪苹 发稿：王燕焜《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在於简单报导新闻事实与市场热谈，而在於用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabizblog.com。路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。