《阳歌专栏》中国移动有望携手中国广播电视网络公司

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国移动有望携手中国广播电视网络公司**

一直以来，我对中国移动(0941.HK)(CHL.N)的批评总是多於表扬，如今终於看到了一条非常正面的消息。据媒体报导，移动已经与中国广播电视网络公司（以下简称“国网公司”）达成协议，建立合作关系，双方正在商讨中国移动参股事宜。

此类合作关系对双方来说都是好事。国网公司成立後将需要大量现金，而移动现金充裕。同时，有线宽带服务是移动缺乏的一大块业务，而竞争对手中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)都通过固定电话网络而拥有这一业务。

移动向国网公司注入大量现金，能够帮助後者迅速升级地方有线电视网络。目前地方有线电视网络主要基於模拟信号技术，升级至数字信号技术後，将能够提供宽带以及高清电视、视频点播等其他服务。

监管机构可能也乐见移动和国网公司携手，因为宽带市场出现强力新军，将为市场提供除联通和电信的服务以外的选择，而发改委正在调查联通和电信的宽带垄断行为。

投资者一直抱怨移动现金太多，应该增加分红，但该公司多年来却都未曾提高分红比例。

我一直对移动的海外并购策略持怀疑态度，主要因为移动没有在其高度受保护的国内市场以外进行运营的经验。不过移动与国网公司携手却很有道理，因为这一交易仍在本土市场，而且能够对移动的现有业务提供很大补充。

当然，这种结盟也不是完全没有风险，因为国网公司还没正式成立，未经受任何考验。但如果情况顺利，我认为双方的合作关系将迅速发展，甚至可能最早於明年下半年对移动的营收和获利都作出贡献。

一句话：中国移动与中国广播电视网络公司携手看起来是明智之举，移动有望藉此推出有竞争力的有线宽带和数字电视服务。

**中石化似乎考虑提高对中国燃气收购价**

昨天，新奥能源(2688.HK)主席王玉锁称不会提高对中国燃气(0384.HK)的收购价，由此引发一段小插曲。此前，新奥和中石化(0386.HK)(600028.SS)组成的财团提出收购中国燃气全部股份，但遭到中国燃气董事会拒绝。王玉锁本周在北京参加人大会议间隙匆匆向记者说出了上述想法。中石化随即发布“澄清”声明，表示上述言论纯属王玉锁个人意见，财团尚未就是否提高报价作出决定。

这宗收购从开始就不同寻常，可以称得上中国第一宗敌意收购案，中石化和新奥能源於去年年底单方面提出最初收购报价，这种作法如在与西方市场显得与众不同，在西方通常收购方会事先接触目标企业，争取在正式报价前达成协议。如果双方无法达成共识，收购方才会发起敌意收购。

在针对中国燃气的收购中，中石化和新奥能源在提出报价前似乎并未联系中国燃气。我私下认为这可能归因于他们缺乏任何实际敌意收购经验，中国大型国企多数都不习惯于提出收购却被对方拒绝。在中国，多数企业的产权都归属国家。

中国燃气是个相对特殊的案例，该公司是一家能源行业的私有企业，公司管理层很明显对中石化不经磋商即发起的收购存有不满。在最初遭到拒绝後，中石化和新奥能源没有发表太多言论，但是王玉锁的表态并非中石化希望向市场传达的意思。相反，上述澄清看似意味着中石化在认真考虑近期提高报价，甚至可能在公布新报价前主动与中国燃气进行磋商。

如果双方无法达成友好协议，或财团希望提出新的单方面报价，则中石化和新奥能源可能发起敌意收购，最终可能导致不常见的针对中国燃气的竞购战。

一句话：中石化最新表态显示其正在考虑提高对中国燃气的收购价，也许会出现敌意收购并由此引发竞购战。（完）

编译：李富强/王凤昌 发稿：张家伟/王燕焜

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