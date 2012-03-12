《阳歌专栏》中国电信基建市场可能会更开放

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国电信基建市场或更开放**

在上海这个晴朗的周一早晨，我想讨论一个有些技术层面、但对我还有国际电信公司来说都很感兴趣的话题，谈的是中国基本处於封闭状态的电信基础设施建设市场，这一市场的变革或即将来临。

电信行业资深观察人士应该还记得，在2001年中国正式加入世界贸易组织（WTO）後，从美国电话电报公司（AT&T）(T.N)到欧洲的沃达丰(VOD.L)等国外电信公司，纷纷对中国市场寄予厚望。

尽管中国曾作出言辞模糊的承诺，要开放电信基建市场，而获准进入的外资合资企业却极难生存和获利。当前中国电信服务市场仍由本土企业主导，主要是三大运营商：中国移动(0941.HK)(CHL.N)，中国联通(0762.HK)(CHU.N)以及中国电信(0728.HK)(CHA.N)。

中国媒体报导称，中国工业和信息化部部长苗圩上周在北京表示，中国政府已将促进电信基建领域的民间投资列入政府新政策，而工信部正就该计划的实施起草具体细节。

要说新政能带来改变显然还为时过早，但很明显，对於国外电信公司来说，这可能为他们建立和运营自家网络以及数据中心等相关基础设施带来巨大机会。

AT&T涉足中国电信基建市场甚至早于中国企业，但其业务一直仅限於上海，因此从未能跟本土企业展开实质竞争，特别是在吸引中国用户上。

沃达丰对中国电信基建市场也寄予厚望，大约10年前，中国移动在香港上市时，该公司对中国移动进行数十亿美元投资。但是，这笔投资却从未对沃达丰进入中国市场提供任何帮助，从而导致其最终於2010年售出中国移动股份。

在当前环境下，很多西方公司放弃中国市场，但作为拥有全球最多手机和互联网用户的国家，中国明显仍能提供企业获利的巨大商机。

依据苗圩的说法来看，开放电信基建领域的新计划似乎确实能获得推进，可能最早於今年底就能出台一些新的投资政策指南。同时如果能实现这些进展，AT&T与沃达丰等国际运营商以及韩国SKTelecom、新加坡Singtel和台湾中华电信（Chunghwa Telecom）(2412.TW)等地区性运营商的新电信项目，将从2013年开始在中国市场如雨後春笋般崛起。

一句话：开放中国电信基建市场的计划，将推动区域性与国际电信公司明年纷纷涌入中国市场。

**维品会或成为今年首家赴美上市中国企业**

中国企业争抢率先在2012年赴美国首次公开募股（IPO）之战将很快见分晓，在线折扣零售商唯品会（Vipshop）或後来居上成为胜者。

若能成功上市，唯品会不仅成为今年首家赴美IPO的企业，同时也成为数月来不断有公司在美上市首日便遭重挫後首个成功上市的公司。去年夏季这些受挫公司上市时，一连串会计丑闻後在美上市中国企业的信任危机达到顶峰。

我此前曾说过，越来越多的迹象显示，这场危机最糟糕的时期已经过去，这从市场对唯品会申请上市的最初反应中便可见一斑。

根据中国媒体报导，唯品会IPO的发行价格区间为每股8.50-10.50美元，意味着该公司将募集9,500万美元至1.2亿美元。

这一区间意义非凡，因为与其首次递交的公开文件中宣布的计划融资1.2亿美元相比，并未变动。这意味着，投资者对该公司IPO的反应处於预期范围，而去年危机正盛时，很多公司因投资者反应冷淡，被迫大规模削减计划融资规模。

在线视频网站土豆网TUDO.O的遭遇成为当时情形最鲜明的写照，该公司去年八月不顾糟糕的市场状况推动其股票在纳斯达克上市，但挂牌首日股价便重挫12%。随后土豆网股价与多数在美上市中国概念股一样，不断走低，眼下则只有发行价的一半左右。

上个月申请赴美IPO的第一家中国企业是神州租车，该公司计划募资3亿美元，维品会是第二家。盛大网络也为旗下盛大文学（Cloudary）提交了IPO申请。但从目前情况看，维品会的IPO计划似乎进展最好，因此可能拔得头筹。

我估计维品会IPO将以上述价格区间低端定价，因为一些投资者的怀疑态度还在，其股票上市首日可能走平。不过即使真会如此，较去年也是大为改善，这也会激发许多公司趁着市场人气改善之机，重新启动去年搁浅的IPO计划。情况若真如此，在线服装零售商凡客诚品（VANCL）等公司在接下来两个月可能也会申请赴美IPO，甚至去年搁置IPO计划的拉手网也可能开始行动，据报导该公司正准备重新申请IPO。

一句话：维品会或将成为今年首家在美上市的中国企业，其股票发行价可能以其价格区间的低端定价，但仍标志着中国概念股投资人气的改善。（完）

编译：张家伟/侯雪苹 发稿：王燕焜

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