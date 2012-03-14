《阳歌专栏》实名制对新浪微博影响有限 中国网游企业前景平淡

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**实名制会否成为新浪微博的负担？**

在微博用户实名注册截止日期即将到来之际，中国国内媒体报导称，新浪微博已有六成左右用户完成实名注册。那麽，真正的问题是：实名制规定是否会成为微博业务蓬勃发展的绊脚石，或者人们早前的预测是否是杞人忧天？

随着这项颇具争议、目的在於防止匿名在网上散布谣言的政策的实施，所得出的答案或许介於两者之间。六成用户完成实名注册，依我看属於相当不错的情况，表明在新浪预估的2.5亿注册用户中，至少有六成用户相当活跃，愿意通过微博发表他们的最新想法及其他内容。这换算成数字相当於1.5亿活跃用户，在新浪寻求商业化微博业务之际，如此规模的活跃用户，对广告商和其他将微博视为利用平台的企业而言应当具有吸引力。

剩余四成尚未完成实名注册的用户，换算成数字相当於1亿左右的用户，截止日期过後，他们中许多可能很快就会失去通过微博账户发布信息的权利。1亿左右也是很大的数字，当中可能有三分之一或一半仍是新浪微博的活跃用户，因为他们中的很多人可能只喜欢看别人发布的内容，但却很少自己发布。鉴於实名制的目的在於防止散布谣言，并不适用於仅在新浪微博看信息的用户，因此这样的读者理论上应当还能继续使用微博。

即使还没有完成实名注册的用户中有三分之一是“只看”用户，但也相当於3000万左右的用户，意味着实名制实施後新浪微博最多能保留七成用户。这无疑不是很糟的情况，新规定的实施将会有效地提高发布内容的质量，从而还可能吸引更多的用户。眼下许多人因担心招致当局追查，不敢发布淫秽、色情及其他不良内容。

当然，主要风险是若有新浪微博用户因发布一些内容被警方拘留或质询，可能会在网上引发骚乱和大规模的抨击。但至少从目前看，实名制对新浪微博的影响似乎相对有限，从长远看还可能让其从中受益，而新浪也想通过分拆或通过首次公开募股（IPO）等方式让该业务带来盈利，时间最快可能在明年下半年。

一句话：实名制对新浪微博及其他微博影响有限，甚至可能通过改善发布内容质量吸引更多用户。

**中国网游企业增长有限**

第十届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）的新闻稿提醒了我，我很少再写这个曾令人激动的产业。对那些尽管创新纪录不佳，但拥有庞大的国内市场的互联网企业而言，网游业几乎成为他们的主要收入来源。

该展览会在十周年活动发布会上发布新标识，宣布近期展览重点关注网游行业。但依我看，这并不值得庆祝。2010年，中国网游销售突破324亿元，同比增长26%，但仍远远低於五六年前网游鼎盛期的增速。

失望情绪笼罩网游行业，盛大互动娱乐公司或许是最佳写照。该公司於2004年在纳斯达克上市，成为网游公司上市的先行者。盛大随後将网游业务剥离出来，成立盛大游戏GAME.O，由於未能足够吸引投资者等原因，今年稍早最终私有化。盛大游戏自上市以来，未能引起投资者兴趣，目前股价约为2009年上市发行价的三分之一。网游业其它“种子选手”包括第九城市（The9）(NCTY.O)、完美世界PWRD.O和Giant InteractiveGA.N，而这些公司的表现均欠佳。

但也有例外，网易(NTES.O)因游戏开发能力突出，国内网游爱好者基础庞大，因此其网游业绩表现出色。相比之下，盛大等公司，尽管竭尽全力，但努力基本失败，未能创造出畅销游戏，收入大多来自外国公司授权的游戏。这一模式由於利润率更小，并不怎麽赚钱，而且如果未能延续授权合约，还将导致营收迅速减少。

这在两年前得到印证，当时，第九城市未能与美国公司暴雪娱乐（Activision Blizzard）(ATVI.O)达成授权更新协议，失去该平台最受欢迎的游戏《魔兽世界》经营权，其网游业务差点毁于一旦。第九城市近期发布了一款自主研发的新游戏，并达成一项全球授权协议，股价随之提振，情况有所好转。但略有讽刺的是，新游戏并非其中国设计室研发，而是由其并购的美国游戏开发商研发。

综上所述，网易或是网游行业近期唯一仍有希望的企业，尽管第九城市美国工作室若能研发更多成功的网游，该公司也有望上升发展。

一句话：未来几年，除了几家不依赖外国游戏商授权、自主研发网游并获成功的企业，中国网游运营商大多增长有限。（完）

编译：侯雪苹/黎黎 发稿：王燕焜

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