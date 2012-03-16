《阳歌专栏》家乐福、麦当劳被中国政府“点名”

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**交行再融资或掀起新一轮银行再融资热潮**

中国大型银行掀起的最新一轮融资热潮仍在继续。有消息称，国内第五大银行交通银行(3328.HK)(601328.SS)刚刚通过定向增发再融资89亿美元。

但政府介入本次交易并提供大部分资金，似乎意味着投资者对这轮融资潮已感到厌倦，也预示着未来数月可能有更多银行再融资。

从许多方面来说，政府可以帮助银行补充资本金，因为这些银行当前资产负债表中的问题，是他们遵照政府指示而行动的直接後果。在2009年和2010年全球经济衰退最严重时期，政府出台大规模经济刺激方案，这些银行放贷规模空前。

交行刚刚通过定向增发募资89亿美元，参与者包括中国财政部、社保基金及烟草专卖局等。交行按增发计划将发行大量新股，普通股东无需直接为本次再融资买单，但仍会因所持股份被稀释而间接受到影响。

过去一年，中国很多银行和其他金融机构在经历2009年和2010年的大规模放贷後，纷纷努力融资改善各自资产负责状况，交行也只是其中一员。

尽管政府通过允许银行延迟回收很多贷款等措施，以避免出现违约，但很多人担心，在那段时期发放的许多问题贷款最终还可能违约，银行的资本金状况可能面临更大压力。

过去一年宣布大规模融资计划的银行还包括民生银行(1988.HK)(600016.SS)、工商银行(1398.HK)(601398.SS)和招商银行(3968.HK)(600036.SS)，其中民生银行刚在上月宣布计划融资16亿美元。分析人士曾表示，交行可能需要更多资金，并指出农业银行(1288.HK)(601288.SS)不久也可能需要新资金。

投资者可能还记得，就在两年前，中国大型银行通过一轮大规模融资，筹集资金总计超过1,000亿美元，以改善他们的资本金状况。

当然，要是有人每隔两三年就给我数十亿美元的资金，我也能经营一家账面上看起来盈利很好的银行。不幸的是，我没有像中国政府这样的大善人，也没有对中国银行业一往情深的投资者，一次次的再融资计划使得该行业不断失去吸引力。

一句话：交行只是中国银行业实施再融资计划的一员，随着中国政府显示出更强的买单意愿，今年或将有更多银行再融资。

**家乐福、麦当劳被中国政府“点名”**

我不得不承认，我奇怪地开始喜欢中国官方媒体（特别是中央电视台）抨击外国公司、以改善中国食品安全这事。你们可能会问我原因，我也的确认为，这些“被盯上”的外国公司在食品和产品安全方面比许多中国企业责任更大。

但答案是，这些外国公司拥有极高的知名度，因而上述事件能迅速成为国内外媒体头条，引起各界关注食品安全，并向违反食品安全条例的中国企业示警。

同时，这些大型外国公司拥有多种资源，能轻而易举地消除负面影响。我怀疑，各方都知道此举更多是为引起外界对食品安全的关注，而并非真要惩罚这些外国公司。

本周，法国超市及日用品零售商家乐福(CARR.PA)、快餐巨头麦当劳(MCD.N)成为中国官媒高调抨击对象。中国媒体报导称，CCTV抨击家乐福部分连锁店以次充好，将三黄鸡贴上柴鸡标签出售，而北京一家麦当劳分店出售超过保温期的鸡翅。

在我看来，这两件事均微不足道，因为显然没人因此受害。我猜测，食品安全官员将迅速调查此事，或对家乐福和麦当劳进行小额罚款，从而向大家证明，错贴标签等弄虚作假行为都不可接受。同时，这两家企业的经营也将迅速回归常态，因为公众认为，与国内多数食品连锁店和餐馆相比，这些大型跨国公司在食品安全方面更可靠。

CCTV此前进行了类似的系列调查报导，包括去年曝光沃尔玛(WMT.N)承认欺骗消费者，将普通猪肉贴上有机标签。肯德基(YUM.N)去年也遭抨击，其“新鲜豆浆”实际是豆浆粉冲制，尽管肯德基从未宣称，其豆浆是新鲜原料制成。在这两起事件中，媒体报导制造了小型风暴，但数周後一切迅速回归常态。

我确信，CCTV等大型媒体机构的调查记者将继续在北京等大城市挖掘西方企业违反食品安全条例的事件。这类事件不太可能对这些大型企业造成冲击，甚至有望帮助他们获得加分，因为中国政府和食品监管者通过这种顺手“点名”，向市场宣传了食品安全的重要性，也表明了对威胁公众健康企业“零容忍”的态度。

一句话：媒体对麦当劳和家乐福发起最新抨击，是中国政府改善食品安全状况的举措之一，但对这些大型企业几乎没有影响。（完）

编译：侯雪苹/黎黎 发稿：张家伟

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