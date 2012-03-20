《阳歌专栏》NEC重返中国手机市场有深意 中国对谷歌心存芥蒂

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**NEC计划重回中国手机市场 或与联想联姻**

中国电脑巨头联想(0992.HK)与日本电子巨头NEC(6701.T)之间与日俱增的恋情似乎又出现新苗头。这两家公司若是真的联姻，将会在消费电子领域开创类似中日企业结盟的样板。

媒体报导称，六年前高调退出中国手机市场的NEC宣布将卷土重来，计划推出一款智能手机和两款平板电脑。此举让人想起该公司2006年退出中国市场的情景，其当时退出这一全球最大手机市场的理由是管理不善。当然，真正的问题是该公司的手机实际上在中国市场近乎销声匿迹。当时受到如此遭遇的不仅是NEC，而当时其他日本品牌手机和电脑在全球各地也得不到青睐，在高度保护的本土市场则另当别论。

那麽，NEC此次重回中国市场又会有什麽不同呢？中国不仅是全球最大的手机市场，同时竞争相当激烈，加上中国消费者格外注重产品价格，而NEC在中国市场鲜有、甚至毫无品牌知名度可言。

这个问题的答案是联想。 两家公司去年达成一项令人玩味的协议，联想通过建立合资公司实则接管了NEC的电脑业务。联想随後还称，可能将部分电脑生产转移到日本，此举似乎是想舒缓後者日本客户的担忧。要是将所有生产业务转移到中国，这些客户无疑很担心产品品质下降。

此类联姻看起来令人很感兴趣，因其很可能帮助联想快速打入利润不俗的日本市场。对於外国品牌而言，日本市场一直以来是最难攻克的堡垒之一，这部分归因于该国消费者偏爱质量较高的本国品牌。此项交易还能让联想在西方国家和发展中市场利用其庞大的销售渠道，向日本以外市场推出一个新的高档品牌NEC。联想目前是世界第二大电脑制造商。

最新关於NEC决定重回中国手机市场的报导语焉不详，但我认为联想作为中国电脑巨头，无疑是幕後强大的合作夥伴，联想可向NEC提供遍布全国的销售和服务网络。不过，联想在中国虽然是高品质电脑的代名词，但其手机产品口碑却一般，想在国内市场确立地位困难重重，不仅面临HTC(2498.TW)和苹果(AAPL.O)的咄咄攻势，还要应付後起之秀华为和中兴(0763.HK)000063.SS的竞争。

如果联想真的参与，NEC重回中国市场会为联想提供一个与联想手机没有任何关联的高档品牌NEC，从而为两家公司最终组建与电脑业务联姻类似的手机品牌合资公司铺平道路。事实上，中国另一家低价手机品牌TCL(000100.SZ)(2618.HK)也曾进行过类似转型交易，该公司大约在5年前收购了阿尔卡特品牌手机业务，眼下阿尔卡特品牌手机销售在TCL中国以外的市场销量中占到相当大的比重。

那麽，联想与NEC的恋情最终会如何呢？如果两家公司的电脑业务合作在日本取得成功，NEC重回中国手机市场也能传来捷报，我预测联想未来两三年可能会直接收购NEC的电脑和手机业务。这样的交易将为中国电子企业和日本同业今後结盟设定模板。届时，中国企业将借助此类交易，消除其生产廉价、低端产品制造商的形象；日本公司也能通过这样的交易，改善每况愈下的电子产品业务。

一句话：NEC重回中国手机市场，似乎是其与联想恋情与日俱增的最新进展，这最终或令两家公司走入长相厮守的婚姻殿堂。

**延迟批准摩托罗拉移动交易 中国政府对谷歌仍心存芥蒂**

谷歌(GOOG.O)2010年高调退出中国市场，中国领导人似乎对其一直心存芥蒂。这是我从最新关於二者关系的新闻中能得出的唯一结论，对於谷歌收购曾为世界第二大手机制造商摩托罗拉移动(MMI.N)的交易，中国是唯一仍未予以批准的大国。

谷歌去年8月宣布收购摩托罗拉移动，此交易已获其他所有大国政府的批准。在我看来，批准此项交易对大多数反垄断监管者来说都是小菜一碟，因为谷歌不生产手机，而摩托罗拉移动眼下在竞争激烈的手机领域已是明日黄花。

但是由於某些原因，在该交易宣布逾半年之後，中国的反垄断部门不仅仍未予以批准，还表示需更多时间以做决定。

至于为什麽中国反垄断部门需要这麽多时间，来拍板一个相对简单的决定，我难下定论，所以只能猜测中国政府对谷歌仍心存芥蒂。

读者们应该还记得，2010年谷歌撤离中国市场一事成为全球媒体头条，给中国政府在世界的形象沾上污点。之後，中国与谷歌交恶。首先中国延迟批准谷歌中国的域名Google.cn续期申请，近期谷歌中国地图牌照又悬而未决。

我之前称，我认为中国政府与谷歌已就2010年退出事件冰释前嫌，但可能仍存一些冲突。我仍然认为，因为谷歌的安卓系统眼下成为全球最为普遍的智能手机操作系统，而中国又是世界最大手机市场，双方都意识到需要彼此，不能过分冲突。

与本文相关还有一个无关谷歌的有意思事件，即去年摩托罗拉出售其网络设备业务给诺基亚西门子的交易，在中国也被不明原因的一再推迟。但是当与此无关的摩托罗拉与华为间的专利纠纷解决之後，该交易突然获得批准，这使很多人，也包括我自己，怀疑这两件事有关联。

很难说是否会有类似事件出现，因为眼下并无征兆，但是希望中国现在明白，对大型国际并购交易的批准不应和无关事件关联。

一句话：中国延迟批准谷歌收购摩托罗拉移动，表明中国政府对谷歌仍心存芥蒂。（完）

编译：侯雪苹/张家伟 发稿：王燕焜

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