《阳歌专栏》柯莱特将卷土重来？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**柯莱特将卷土重来？**

中国银行业可能正在步入寒冬，但是软件外包企业柯莱特信息系统有限公司CIS.N似乎认为，去年使该公司股价遭受打压的中国银行业支出下滑可能已经结束，我对此半信半疑。

不管实际情况怎样，投资者明显受到了柯莱特最新财报的鼓舞。周五财报公布後，柯莱特股价大涨24%，最终收高8%。柯莱特宣称，将建立专门为金融服务业客户开发软件系统的部门，因为此类客户成为其主要的客户群之一，这一消息同样令投资者振奋。

我看过财报後，认为其第四季业绩并不十分振奋人心，营收小幅下滑，并录得净亏损。不过投资者似乎对该公司的2012年财测更加感兴趣，该公司预计第一季营收恢复增长，亏损缩小。更为令人吃惊的是，柯莱特预计全年营收和经调整的净利今年将上升17%。

我认为，柯莱特专门为金融服务业设立部门及其给出的全年财测表明，近期该公司与一些客户签署了大的长期合同，令柯莱特有信心认为这部分业务能够稳定，甚至在今年可能增幅不错。

这跟去年的情况大相径庭，去年其金融客户的业务不佳拖累该公司表现，打压股价。尽管周五股价上涨并收报3.32美元，仍远低於去年20美元附近的交易区间，反映出该公司前路依然艰难。

柯莱特大部分业务都与中国相关，中国市场对其影响很大，而竞争对手海辉软件HSFT.O和文思信息VIT.N等很多业务则来自海外市场。业务多元化帮助海辉软件的股价更好地度过了过去一年中国市场的波动，文思信息的表现也好於柯莱特。

目前的问题是：最新的财报是否暗示柯莱特将卷土重来？我觉得机会对半开，因为该公司似乎已签下一些长期合同，而且由於金额较小，即使柯莱特的金融客户出现大的衰退，可能也不太愿意撕毁合同。但是如果衰退比预想的更糟，这种情况的可能性很大，我觉得柯莱特未来下调2012年财测也不足为奇。总体来说，我认为柯莱特实现2012年财测目标的机会约有50%。

一句话：柯莱特乐观的2012年财测可能为投资者提供了良好的买入机会，但是财测仍非常可能被下调。

**日产和大众进军中国低端车市场**

越来越多的主要外国汽车厂商眼下正在研发仅针对中国市场的低端品牌和车型，日产汽车(7201.T)和大众汽车(VOWG.DE)则是采取此类行动的最新汽车厂商。外国汽车巨头采取此类新举措，目的是想在中国汽车市场放缓之际保持其增长活力，但这对吉利(0175.HK)和奇瑞等本土汽车厂商构成新的挑战。面对资金状况良好、经验丰富的外国竞争对手，本土厂商的市场份额正快速流失。

通用汽车(GM.N)2010年面向中国市场推出首款低端车型雪佛兰赛欧（Chevy Sail）并大获成功。这款车型去年多数时间的销量增速一直保持在50%的范围内，目前仍是中国国内畅销车型之一。

先来看看关於日产的最新消息，东风(0489.HK)日产专为中国市场研发的启辰（Venucia）汽车上周正式投产。日产一年多前就宣布将推出启辰品牌，因此从该品牌自身看并非新消息。但该品牌的首款车型D50销量情况如何，将是万众瞩目的焦点。启辰D50的起售价约为7万元，与赛欧约6万元的起售价大致相当。

与此同时，德国媒体援引大众一名高管的话报导称，该公司计划向发展中市场推出物美价廉的汽车新品牌，预售价格甚至低至5,000欧元（约6,600美元）。报导称，中国可能成为这一计划的主要市场之一，而且我预计大众会与上海汽车(600104.SS)合作推进此事。

本田汽车(7267.T)此前已经采取类似行动，该公司去年与中国合作夥伴广州汽车联手推出新品牌--理念（Everus）；通用汽车去年也与中国合作夥伴推出中国产的品牌宝骏（Baojun）。这些大型外国汽车厂商纷纷如此行动，目的是希望借助中国这一眼下全球最大的汽车市场，研发这些价低品优的新品牌，然後再向巴西和俄罗斯等其他发展中市场出口相关车型和技术。

我预计，会有更多全球汽车厂商加入这一新趋势，包括福特汽车(F.N)和丰田汽车(7203.T)，从而令这一新的增长领域压力倍增。当然，这对吉利、奇瑞和比亚迪(1211.HK)等国内汽车厂商而言，无疑意味着未来之路将会更艰难。目前这些汽车厂商基本上主导中国低端汽车市场，而外国汽车企业主要注重高端市场。随着此类新品牌推出更多新车型，预计这一领域的竞争也会更加激烈，从而可能令许多中国品牌陷入困境。

一句话：日产和大众进军中国低端汽车领域，这是外国汽车厂商的普遍发展趋势，将令中国汽车厂商面临日渐增大的压力。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：张家伟/程芳

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