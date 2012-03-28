《阳歌专栏》苹果CEO库克低调访华意欲何为？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**苹果CEO库克低调访华意欲何为？**

我对过去几天铺天盖地般揣测苹果CEO蒂姆·库克低调访华意欲何为的文章感到好笑。这也是库克担任CEO以来的首次访华。去年，当他还是苹果首席运营官时也曾低调访华，并现身中国移动(0941.HK)(CHL.N)办公室。所以库克此次访华到底意欲何为呢？不同的媒体都在猜测，试图搞明白其此行的任务。

现在有几个事实比较清楚，包括他访问北京的苹果店以及访问中国的三家电信运营商--中国移动、中国联通(0762.HK)(CHU.N)以及中国电信(0728.HK)(CHA.N)。库克还将拜访北京市市长，这些都是比较确定的事情。

路透称库克此行是为尝试处理苹果最近在中国遭遇的几件麻烦事，包括其生产合作夥伴存在的劳工问题以及iPad商标之争。彭博的猜测似乎更为积极，认为苹果计划进一步扩大在华投资。彭博的报导称，苹果目前在中国拥有五家规模适中的零售店，远远少於其早些时候采访中所提到的目标。同时，网易(NTES.O)的报导则是面面俱到，发表了一篇投资报导和库克出席的多场会议，同时又对商标之争小小关注了一下。新浪(SINA.O)的报导也很全面，不过新浪首篇报导便猜测库克此行的主要焦点是iPad商标之争。

鉴於大家都在猜测，我也不介意分享下我的想法。我认为库克此行可能关注更重要的问题，例如扩张零售店以及分销网络。这意味着类似商标之争以及劳工纠纷带来的形象问题等小事可能并非此行的重点，而是让公司的公关部门去处理。

有一个大家都未提到的话题，也可以说是库克此行的重中之重，就是苹果希望与中国移动签署协议。中国移动是中国最大的移动运营商，拥有三分之二的市场份额，也是三家运营商中唯一一个没有签署正式iPhone协议的。这种协议迄今还没有端倪，因中国移动的3G网络用的是本土技术，这意味着苹果将不得不为中移动单独开发iPhone机型。但中移动的6.5亿用户依然对苹果具有吸引力，也值得其投资。随着中移动掌门人王建宙上周的退休，他在早些时候的谈判中未能与苹果就iPhone手机达成协议，苹果或许能与中移动的新领导层最终达成协议。

一句话：苹果CEO库克访华关注更重要问题，包括与中移动签署iPhone合作协议。

**中国人寿加入融资潮 暗含行业危机**

一场积郁已久的危机正在悄无声息的席卷中国金融服务行业，就连国内最大的保险商中国人寿(2628.HK)(601628.SS)也难逃此劫。该公司宣布，计划今年通过发行次级债融资约60亿美元，从而成为最新借助金融市场募集资金为风险投资拨备的企业。

中国人寿进入金融市场融资意义重大，因迄今为止最新一轮融资热主要集中在政府控制的大型银行，这些银行在全球金融危机最盛之际，曾按政府指示大量放贷刺激经济。该公司最大的竞争对手中国平安(601318.SS)(2318.HK)此前也宣布，计划募集逾60亿美元资金。後者去年曾两次在金融市场融资。中国人寿以保守的投资政策闻名，这与被视为相对激进的中国平安不同。因此，该公司出现投资问题的事实可能成为预警信号，提醒中国金融体系存在的问题或比行业和政府官员意识到的还要严重。

中国政府已经采取了一些举措来缓解银行的负担，当中包括可能出台计划让银行推迟回收许多向地方政府发放的存在问题的基础设施项目贷款，这些贷款眼下存在违约危险。中国人寿是在发布季度财报後宣布融资计划的。根据财报，该公司去年第四季度利润锐减86%，创下最大纪录降幅。去年中国股市波动明显，主要指标股指下跌22%，必然导致中国人寿利润下降，因该公司将10%的资金投资於股市。

但是，该公司利润如此大幅滑落，加上又宣布融资计划，让我怀疑股市低迷并非其利润锐减的唯一原因，该公司许多其他投资可能也出现了问题。过去半年中，一连串大型金融机构宣布了规模高达数十亿美元的融资计划，当中包括中国平安、交通银行(601328.SS)(3328.HK)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)以及工商银行(601398.SS)(1398.HK)。民生银行(1988.HK)(600016.SS)也於上月宣布计划融资，并在本周公布最终详情，计划通过配售H股募集14亿美元。

随着违约事件开始膨胀，保险公司和银行的资产减值损失也会增多，预计今年还会有更多此类融资计划相继出炉。站在投资者的角度看，至少在今後一至两年，押注这些主要金融机构的股票会变得更具风险，当然胃口要是很大就得另当别论。

一句话：中国人寿宣布计划融资60亿美元，暗示中国积郁已久的金融系统危机可能比许多人意识到的更为严重。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：程芳/王凤昌

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