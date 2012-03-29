《阳歌专栏》京东商城IPO“暗战”

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**京东商城IPO“暗战”**

中国电子商务行业领头羊京东商城在首次公开募股（IPO）计划上日益显得精神分裂，这可能反映出，其创始人兼CEO刘强东与该公司投资人的分歧愈发加大。京东投资人去年向该公司注入创纪录的十多亿美元新资本。

刘强东意见坚定，他表示京东2013年之前绝不考虑上市。他努力引进资深高管以及使公司盈利来改变当前这两大短板，以使公司对於投资者具有真正吸引力。但是，不断爆出消息称，京东正快速推进IPO计划，包括去年一些高调的相关报导。

现在，在京东否认推进IPO计划仅数天后，媒体又报导称，该公司正聘请投资银行为其IPO做承销，成为彰显京东幕後混乱的最新讯号。

最新报导似乎有些可信度，因为它们包含一些财务数据，据报导这些数据是京东在选择承销商时提供给投行的，其中包括该公司的收入和利润、净亏损以及盈利时间点的预估。

报导称，投行数据显示，京东2011年全年实际交易额为34亿美元，而去年9月，京东曾明确告知投行，全年交易额有望达43亿美元。

报导还包含一些其他数据，不过我更感兴趣的是，京东冲突的IPO信息反映出，幕後似乎在进行一场混战。

我的理解是，刘强东希望采取谨慎态度，等到公司盈利後或者有希望很快盈利时再上市。

这似乎是明智之举，因为在过去两年上市的亏损互联网公司的股价已遭到投资者的惩罚。最新的例证就是上周上市的中国在线折扣零售商唯品会(VIPS.N)，该公司是逾半年来在疲弱的市场人气中首家在美上市的中国互联网企业，其股价上市首日便大跌15%，此後继续下跌，现在较发行价已跌去30%。

尽管刘强东希望采取谨慎态度，我认为去年对京东大笔注资的投资人，包括俄罗斯DST等公司，随着中国电子商务市场准备迎来大调整，对京东的前景感到担忧，因而希望尽快推进IPO以收回部分投资。

若情况真是这样，未来数月将还有拉锯战，或迫使京东IPO提早进行。若在今年进行，可能遭遇投资者需求不足以及上市首日股票交易惨淡的境况。

一句话：京东商城传出的矛盾信息，暗示该公司高管与主要投资人在IPO时点上分歧加大。

**中兴坚持低成本手机策略 亟需尽早盈利**

今早的头条新闻有些艺术性，让人想起贝克特的剧作《等待戈多》，两个人激动地等待“戈多”，但这个人或许永远都不会出现。中兴通讯(000063.SZ)也许正在上演相同的故事。中兴最近发布的公告显示，其盈利锐减，成本迅速上升，原因是中兴冒险押注低成本智能手机市场，但营收大幅增长未能带来新增利润。

让我们仔细看下中兴财报。中兴去年第四季度净利同比跌近50%，高於第三季度40%的跌幅，2011年年度净利下跌37%。进一步阅读损益表发现，中兴研发和营销支出分别上升20%和25%，导致公司成本大幅上涨。如果不是一次性投资收益大幅增加，中兴的年度获利降幅将更大。

中兴很直接地表露出希望在未来2-3年成为前五大手机生产商之一，并通过推出一系列低成本、低价格手机的策略向目标迈进。中兴的目标令人钦佩，我也很赞赏中兴一直专注于目标，尽管获利下降明显引发了投资者的关切。

过去52周中兴H股大跌45%；尽管港股大盘上涨了约15%，年初至今中兴股价仍下挫约20%。

中兴进军手机行业既明智也冒风险。中兴认识到需要多元化，不能只专注于网络设备这项核心业务，因为过去几年西方市场担忧安全问题，令中兴的核心业务多次受挫。手机业务争议小得多，而且销售更为平稳，中兴利用其低成本生产的优势专注于低端手机市场，生产可使用3G和4G无线网络的智能手机。

不过认识到这种趋势的不止中兴一家公司，苹果(AAPL.O)、三星(005930.KS)和诺基亚NOK1V.HE等都加入了竞争行列，更不要提策略接近的本土竞争对手华为科技。

总有一些公司会在低成本智能手机市场取得成功，中兴可能就是其中一家。不过除非中兴的手机业务能够在年底前实现获利，该公司未来将遇到麻烦，股价继续承受下行压力。

一句话：中兴最新的业绩反映该公司进军低成本手机市场，不过年底前需要见效益，否则可能失掉投资者信心。（完）

编译：黎黎/李富强 发稿：王燕焜/王凤昌

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