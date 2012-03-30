《阳歌专栏》库克中国行猜想：他在下一盘很大的棋

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**库克中国行猜想：他在下一盘很大的棋**

苹果公司CEO蒂姆·库克的中国之行将要结束，我想我应该迅速回顾下他此次访问的日程活动。库克此次的行程应暗示了未来几年苹果在中国的重心所在，也暗示出其全球侧重点。库克此次的行程包括访问中国重要电信运营商、苹果零售店、拜访北京市市长，此外，库克还与中国国务院副总理李克强会面并参观了河南郑州的一家富士康工厂。还有些有趣的传言称，苹果还将与百度(BIDU.O)合作，但尚不清楚库克此行是否曾与百度高管会晤。

从所有这些活动，我们可以看出，库克对开发中国市场相当认真。他不仅想加强苹果与中国三家主要电信运营商的关系，还希望改善在华的分销和销售渠道。未来五年，中国很可能轻而易举地成为苹果在全球的头号市场。

其次，相比他的前任乔布斯，库克更注重苹果的企业形象。库克对北京苹果零售店的访问凸显出他提升公司在华知名度和销售渠道的决心。苹果在北京、上海等城市享有很高的知名度，但在较小城市则没那麽出名。中国多数人口生活在中小城市，具有很大的商机。为培育这一市场，倘若苹果在未来1-2年推出低端iPhone和iPad，我对此一点都不意外，而事实上，过去早有这样的传言。

库克与李克强的会晤也是企业高管和中国高官的一次罕见会面，这说明中国政府和苹果都希望双方关系良好发展，因中国肯定意识到需要苹果这样的企业来推动本土企业脱离低端制造业，在价值链中占领更高地位。与李克强和北京市长的会晤也显示出，相比乔布斯，库克在尝试打造苹果良好企业形象时希望更为高调。

对富士康郑州科技园工厂的访问也凸显出这个想法。富士康旗下工厂在过去两年间因高压工作战略而广受关注。苹果在库克访问结束後表示，公司将与富士康共同改善这种状况。

最後，又有关於苹果与百度合作的传言，称百度将成为在华销售的苹果iPhone的默认搜索引擎。此举当然有道理，因中国搜索引擎市场绝大多数都被百度占领。未来数月若达成类似协议，我也不会感到意外。

一句话：库克对中国的访问凸显出，中国市场将成为库克担任CEO期间的重中之重。

**中信集团加入全球收购行列**

中信集团也加入了寻找金融危机後遭到抛售的廉价资产行列。媒体报导称，中信证券(6030.HK)(600030.SS)试图收购法国农业信贷银行(CAGR.PA)旗下里昂证券的经纪业务。上个月中信资本曾试图收购在美上市的中国企业亚信联创ASIA.O。

实际上，中信证券洽购里昂证券也不完全是件新鲜事，此前中信证券就在与法国农业信贷银行商讨购买里昂证券小部分股权和另外一个相关资产。不过中信证券试图全面收购里昂证券倒是新消息。

这似乎表明法国农业信贷银行希望尽快达成协议，愿意给出一个好价格，因为谈判已经持续一段时间。同样，亚信联创看起来也相对便宜，过去一年来其股价重挫，2011年跌逾50%，因会计丑闻导致在美上市的中国企业遭到全面抛售。

两笔交易看似都在10亿美元左右，对现金充足的中信集团来说不是什麽问题，去年中信证券在香港上市融资17亿美元。

除中信集团外，其他拥有大量现金的中国民间投资集团也在全球范围内寻找金融危机後的廉价资产，因为他们大多几乎未受危机影响。

复星国际(0565.HK)今年早些时候称，该公司正在欧洲寻找潜在投资机会。欧洲债务危机导致很多企业试图抛售资产。

海航集团去年秋季曾表示，在全球展开收购活动，买入航运和酒店等行业的资产，并声称仍有逾60亿美元可以用来购买更多资产。

未来此类交易料将更多，大多料在10亿美元左右或是低於10亿美元，因中国投资者在全球范围内更加活跃。

一句话：中信集团加入全球收购行列，寻求廉价资产。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：程芳

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