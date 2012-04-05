《阳歌专栏》奇虎360：下一个会计丑闻受害者？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**奇虎360：下一个会计丑闻受害者？**

正当在美上市的中国企业遭遇的信任危机似乎日益减弱时，一场新的会计丑闻可能又在酝酿，而这次牵涉的是安全软件制造商--奇虎360QIHU.N。

读者可能会回想起，奇虎去年曾受到做空机构Citron的袭击，该机构质疑奇虎的用户数据，并称其股价可能只值每股5美元左右，而非当时的20美元。

如今，《福布斯》杂志针对奇虎的运营数据提出了更多质疑，包括其广告收入。奇虎则对此发表了一份声明，否认了所有指控，并称将采取法律行动。

作为一名从业多年的记者，我知道一家小的做空机构质疑一家公司的数据是一回事，因很多观察人士会怀疑，做空机构提出此类指控是为通过卖空该公司股票而快速获利。而当《福布斯》这种大媒体提出类似或更严重的指控时，就是另外一回事了，因媒体清楚发表可能被指为具有诽谤性的印刷材料的风险，因而在发表相关内容时会格外小心。这类媒体也严格禁止他们的记者买卖与报导相关公司的股票。

我看过《福布斯》发表的这篇文章，从中可以看出作者Richard Pearson确实下了一番功夫，当中包括设法与广告销售人员联系。广告是奇虎的主要营收来源之一。在他的文章中，并没有证据可以直接指责该公司数据造假，但他的许多论据又让人对他认为该公司可能存在违规会计行为的理由确信不疑。我确信，德勤作为奇虎的审计方，将感到有必要调查《福布斯》文章指出的部分及全部问题，同时德勤若是对调查结果感到不满而辞去对奇虎的审计也将不足为奇。

奇虎虽然饱受争议，但该公司股价却一直坚挺，这才是让我颇感意外的地方。去年在Citron发布报告进行攻击时，该公司股价在20美元左右，遭遇攻击後曾小幅走低，不过其那时起，奇虎股价大幅反弹，在福布斯文章发表前甚至涨至25美元上方。

尽管《福布斯》的文章提出了有力的论据，但该公司股价受此影响也仅下跌11%，表明投资者并未完全相信该公司存在问题。

该公司去年上市时，我曾说过“买家需当心”，原因是该公司曾有因一些可疑商业行为吃过官司的记录。我想借此机会再次重复此话，这场涉及奇虎的最新争议不会很快就尘埃落定。

一句话：《福布斯》发表文章质疑奇虎360，是最新一起涉及在美上市中国企业的会计丑闻，标志该公司卷入一场新争议的开始。

**迪士尼与腾讯沟通动漫合作**

中国可能终於要向外资开放动漫市场了。有报导称，迪士尼(DIS.N)正在与腾讯(0700.HK)进行沟通，未来会在潜力巨大但未开发的动漫业上进行合作。

尽管报导相当含糊，不过此类合作看起来很有意思，特别是在腾讯试图增强其在线视频业务与优酷YOKU.N和土豆TUDO.O竞争之际。优酷与土豆正推进合并进程。

对於迪士尼来说，此类合作将是巨大的突破。几年前，迪士尼经过近10年的谈判，终於签署了兴建上海迪士尼乐园的协议。迪士尼在中国也有其他一些小的动作，比如迪士尼英语学校和很多特许授权协议。

不过迪士尼在中国电影领域未有建树，除了一些进口电影外，未在电视台和电影院大范围亮相。迪士尼如能和腾讯或是任何一家视频企业在动漫上进行联合，这一局面将迅速改观，迪士尼将能够在中国建立动漫工作室，通过迪士尼自有的电视或网络频道发布节目，或向其他频道运营商销售内容。

梦工厂DWA.N今年早些时候与中国第二大媒体企业--上海东方传媒集团签署协议，创建动漫合资企业，在中国动漫领域取得重大突破。我当时就曾说过，此举和北京释放的其他一些信号暗示，中国可能准备向西方开放动漫市场。五年前中国也曾试图开放动漫市场，但以失败告终。

我猜测迪士尼只有在得到中国政府点头的情况下，才会与腾讯或其他潜在合作方进入谈判，因为媒体领域新的企业需要政府批准。

考虑到开放媒体领域的大环境以及梦工厂的协议，我相信迪士尼确实在寻找中国动漫合作方，而在当前的早期阶段，迪士尼除了与腾讯接触外，可能也在与其他企业联系。如果真是这样，估计在不远的将来迪士尼将与中国企业签署协议建立动漫合资企业，时点很可能就在年底前。

一句话：迪士尼与腾讯沟通建立动漫合资企业的报导很可能属实，迪士尼或于年底前在中国成立一家动漫合资企业。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯/李富强 发稿：张家伟

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