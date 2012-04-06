《阳歌专栏》苹果商标权胜诉可能性超五成

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**唯冠寻求禁售新款iPad将是徒劳之举**

我上次撰写关於苹果(AAPL.O)的文章是在一周前，而我撰写该公司与唯冠之间的商标纠纷则是更久以前的事了，因此我想在今日耶稣受难日之际写一篇关於此事最新进展评论的文章，而眼下的形势似乎也逐渐变得对苹果有利。在这篇文章中，我首先要重申的是我在这场纠纷中力挺苹果，并不是因为我对苹果的感情因素多过唯冠，而是因为我觉得苹果没有错，中国政府应当释出明确信号，表明他们不会让法律系统变成无良企业敲诈钱财的场所。

我们再来看看相关的最新消息，接近破产清算的唯冠因在中国的iPad商标纠纷尚未解决，寻求在中国市场禁售苹果新款iPad。就在几天前，唯冠的债权人申请对该公司破产清算，而中国官员则想等iPad商标纠纷解决後再做定夺。去年，中国一家法院就此案作出了有利於唯冠的判决，理由是该公司证明其10年前就在中国注册了iPad商标，不过唯冠几年前已经停止销售以iPad命名的任何产品。

根据苹果在2010年推出iPad系列产品前达成的一项广泛协议，该公司已经购买了iPad在许多市场的商标权，当中包括中国。但处於各种原因，苹果迄今尚未全面解释在中国的商标转让一直没有正式完成的原因，至少没有在媒体上公开过，因此唯冠技术上仍是中国市场iPad商标的拥有者。眼下，陷入财务困境的唯冠正在寻求利用其破产来继续要求对iPad的所有权，而不是承认其没有完成部分iPad商标权的转让，该公司的目的是向苹果出售按照早前协议技术上已经售出的商标，来赚得一些外快以解燃眉之急。

苹果就此案在上海向更高一级法院提起诉讼，并在今年初时胜诉，那家法院当时裁决在终审终判决前，唯冠无权要求在上海禁售iPad。根据最新进展，我怀疑唯冠任何禁售新款iPad的企图也会遭遇类似失败，原因是中国海关官员可能并不想被卷入此案，除非他们没有选择只能这样做。同时，在中国国务院副总理李克强上周会见苹果执行长库克（Tim Cook）後，我也怀疑中国政府高官可能也在插手此案。最後，我想说得是苹果在终审中胜诉的机率眼下已经超过50%。

一句话：唯冠发起最新行动阻止新款iPad进入中国，最多也只不过是口头行动而已，因为该公司在iPad商标纠纷一案中胜诉的机率已经不到五成。

**福特与沃尔沃拟在中国大幅扩张**

中国汽车市场2010年超越美国成为世界领头羊，但目前正在显露出快速放缓的迹象。然而福特汽车(F.N)和沃尔沃却仍在中国和国际媒体上对其近期的扩张计划津津乐道。

在某种程度上，我敬佩这两家公司及他们的竞争对手能够专注于长期前景，而非未来一两年的发展。未来一两年，随着中国政府对经济过热踩急刹车以实现软着陆，中国汽车市场增速料低於10%。

沃尔沃计划兴建一个新的大型生产基地，并与其母公司吉利一起推出一个新品牌，该计划看起来充满风险。媒体报导称，沃尔沃高管终於与吉利口径一致，表示希望成为中国高档品牌，并计划在未来几年投资110亿美元实现该目标。

自两年前吉利收购沃尔沃以来，吉利创始人李书福一直致力於推广沃尔沃这种理念，但是沃尔沃高管一直不同意，他们倾向於维持沃尔沃的主流形象。

媒体报导称，一名沃尔沃高管表示，沃尔沃将承担进军中国高档车市场的大部分或全部新投资。这些话看起来似乎表明，收购沃尔沃後负债累累的吉利试图让沃尔沃承担扩张的全部新债务，以便同沃尔沃的大幅扩张计划保持距离。

我不想说得过於尖刻，但是此举似乎表明，如果沃尔沃的计划最终失败，债务将由沃尔沃自己全部承担，这意味着，如果真的失败，吉利可以关闭沃尔沃或者让沃尔沃申请破产重组，而这种可能性明显存在。

再来看一下福特汽车。外媒报导称，福特将斥资6亿美元将一个乘用车工厂的产能扩大60%，以获得更多中国市场份额。该计划看起来没有沃尔沃的计划那麽激进，是福特逐步进军中国的一步。福特通过与长安汽车成立合资企业进入中国市场，来得相对较晚，目前正试图迎头赶上，抢夺中国国内生产商以及通用汽车(GM.N)与大众汽车(VOWG.DE)等国际品牌的市场份额。

总的来说，我赞赏沃尔沃和福特投资未来的做法，但我也认为，沃尔沃的计划似乎有些过於激进，可能导致该公司未来五年内申请破产。

一句话：福特汽车和沃尔沃在中国市场新的扩张计划意在长期发展，不过沃尔沃的计划似乎过於激进，可能以财务危机告终。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王燕焜/张家伟

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