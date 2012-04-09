《阳歌专栏》中国商务部替华为出面或适得其反

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国商务部替华为出面或适得其反**

上周晚些时候，中国商务部称澳大利亚禁止华为竞标宽带项目有失公正。华为公共关系部门的员工今早上班後很可能会说：还好不是公安部出面。

安全担忧令华为屡次受阻。去年华为试图竞标美国紧急通讯网络升级项目亦碰壁。两次的问题很大程度上都与华为的形象有关，因很多西方政坛人士认为华为是中国政府的情报机构，因此不愿让华为参与敏感的通讯网络建设。华为创始人任正非在创立华为前曾为部队一名工程师，又不太喜欢在媒体上抛头露面，因此不仅没能缓解这一困境，甚至成为很多形象问题的根源。

华为多次试图与中国政府拉开距离，任正非近期发表讲话时也称，很多年前的入党申请一直未获批。澳大利亚禁止华为竞标其全国宽带网项目後，华为甚至表示，如果能够再次进入竞标，愿意公开其设备的源代码，以缓解安全担忧。

但从公共关系角度看，中国商务部出面为华为辩护，可能是华为最不想要或需要的。商务部为华为出面，华为就很难说服澳大利亚政府其独立于中国政府。从感性的观点来看，若一个大型政府机构出面替你说话，将很难助你说清楚你相对於政府支持或控制的独立性。

正如我开头所说，华为可能还得到些许慰藉，因为还好不是公安部出面。如果华为希望表明其独立于中国政府，该公司公共关系部门或许应该低调地知会商务部和其他政府机构，礼貌地要求他们在华为竞标失败时不要过多地为该公司出面。

不论商务部的评论，我其实觉得华为处理在澳大利亚所受挫折的方式相对不错，尽管被拒却仍保持沉默，与去年在美国被拒後的激烈反应大为不同。华为需要继续低调行事，包括像公开源代码等表示诚意的措施，但若要最终打入这些机会众多但又困难重重的市场，并不需要中国政府的帮助。

一句话：华为若想证明其独立于中国政府，则需要在没有政府帮助的情况下，继续开展打入西方市场的行动。

**“围城”日本：弘毅想冲进去 淘宝想撤出来**

日本外相昨天对中国开始正式访问，所以我想以中国公司在日本市场发生的两件事作为本周的开始，其中包括中国PC巨头联想(0992.HK)的一家姐妹企业进军日本芯片业，以及电子商务巨擎阿里巴巴在日本的匆忙撤退。

让我们先从更有趣的事说起，据日本媒体报导，弘毅投资(Hony Capital)和美国私募股权投资基金TPG Capital拟联手竞购已破产的日本芯片厂商尔必达6665.T。此前，韩国海力士半导体(Hynix Semiconductor)(000660.KS)和美国美光科技(MU.O)已宣布竞购尔必达。弘毅投资是联想控股有限公司旗下从事股权投资及管理业务的专业公司。尔必达约占全球DRAM芯片市场份额的12%。坦白地说，海力士和美光科技似乎是更好的竞购者，因两者都是可能将尔必达融入其芯片业自身运营的有力竞争者。在最近五六年中，芯片业一直亟需整合。而弘毅和TPG Capital的组合确实包含了一个有趣的因素，即联想的参与。联想本身多年来一直试图打入日本市场，此前，联想於2005年收购IBM的PC资产，其中就包括在日本的销售和分销网络。

就在不久前，联想与日本NEC合并了个人电脑业务，并考虑在日本成立一个制造业基地。若成功收购尔必达，这可能在理论上为联想在日本的业务提供强有力的DRAM芯片供应。有鉴於联想在运营DRAM业务上鲜有经验，因此我依然对此次收购持谨慎态度，且对於联想把日本PC业务与尔必达亏损的芯片业务合并一事，由此带来的好处也不得而知。

另一件与日本有关的新闻是，由阿里巴巴旗下淘宝网和日本雅虎共同打造的淘宝日货渠道“淘日本”于日前宣告关闭。阿里巴巴在若干年前进入日本市场时相对低调，寻求利用它与日本软银公司(9984.T)的关系打开日本市场。很明显，日本市场并未如阿里巴巴希望的那样容易攻破，有媒体甚至报导，“淘日本”的销量低於公司销售目标。我对“淘日本”的关闭一点都不感到意外，因所有类型的中国企业都曾在日本市场遭遇困境。日本一向以外资公司难以融入而着称。

另外一家试图打开日本市场的中国互联网公司是百度(BIDU.O)。百度过去三年向日本一家搜索门户网站投资数百万美元，但鲜有成果。淘宝在日本市场的撤离是完全可以预见到的，我对百度在未来12个月出现类似撤离行动也完全不会感到意外。

一句话：弘毅投资对日本芯片商尔必达的竞购很可能会失败，而百度可能会在未来12个月步阿里巴巴的后尘而撤离。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：张家伟/王燕焜

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