《阳歌专栏》中国团购业掀并购潮 科技企业或扎堆国内上市

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**高朋网和F团或引领中国团购业并购潮**

中国团购行业传出消息称，高朋网和F团谈判合并事宜，这看似是明智之举。团购业迫切需要此类整合，因为该领域竞争激烈，几乎每家团购网都陷入亏损，而质量管控问题促使越来越多迹象表明，北京将大力整顿这一行业。

数则报导援引业内一名消息人士的说法称，高朋网正与F团洽谈并购事宜，但尚未达成协议。高朋网由Groupon(GRPN.O)和腾讯(0700.HK)合资成立。腾讯无疑是上述交易的推动者，腾讯去年对F团投资3,000万美元，成为F团和高朋网共同的股东。

腾讯与Groupon启动高朋网後仅数月，就决定投资另一家团购网站，这在当时看起来显然存在利益冲突，我不会询问此举的原因。先不管高朋网和F团合并的背景，如果合并真要发生，对於两家公司和团购行业来说，似乎都是明智举措。由於许多团购网烧钱不断，投资者拒绝提供更多资金，他们正挣扎维持业务。

高朋网去年初启动的数月後，就开始大规模裁员。尚不清楚Groupon对高朋网的重视程度如何，尤其是Groupon去年上市後称，将修订部分财报，而使自身处於聚光灯下。我们对F团不太了解，但先前媒体报导表明，该公司迄今已获得约1亿美元融资，包括来自腾讯的3,000万美元，意味着该公司规模应与高朋网不相上下，这样应能使其成为一个有意义的合并对象。

坦率地说，我很惊讶，最近几个月没有看到更多这类谈判，但也许这在中国互联网业并不奇怪，许多老板可能宁愿公司倒闭，也不愿意与对手合并。团宝网（Groupon.cn）看似就在朝这个方向发展。团宝网与美国Groupon或高朋网没有任何联系。据报导，团宝网资金几乎耗尽，投资者拒绝提供更多融资，该公司裁掉了绝大多数雇员。

另一个可能从大型合并案中受益的公司为拉手网，该公司赴美上市计划去年受阻，原因是监管机构对其会计问题存有质疑。我的消息人士告诉我，拉手网准备再次提交上市申请，但如果先与另一家中国大型团购网合并，例如窝窝团，则有望提高成功机率，甚至使投资者兴趣大增。

预计未来数月将出现更多这类合并，资金窘困的公司也将逐渐倒闭。今年底前，稳步进行整合的团购业可能将有更多公司传出新消息。

一句话：中国团购网站今年可能出现很多合并或倒闭案例，高朋网与F团洽谈合并的传闻，是首个此类消息，今年底前团购业可能完成行业整合。

**中国科技企业扎堆国内上市？**

今早我看到一篇颇为有趣的报导，说得是越来越多的中国科技创业公司放弃赴美首次公开募股（IPO）计划，转而寻求在国内上市，主要原因是海外审查严格且市况不景气，而中国创业板在不波动时情况相对要友好很多。国内媒体报导称，在线及手机视频播放器制作商--暴风影音已经申请在创业板上市，与该公司去年宣布2012年将赴海外上市的计划完全相左。这是这方面出现的最新动作。

坦诚说，暴风影音具备按其一年前首选赴纳斯达克或纽约证券交易所上市融资的实力，去香港上市是该公司退而求其次的选择，中国创业板则是遥远的第三选择。但眼下的情况与一年前大相径庭，当时海外投资者相当看好中国互连网类股，因为此类股票与在许多西方发达市场上市的同类股相比估值相对较高。过去一年，此类股票因一连串会计丑闻遭到重大冲击，这不仅导致投资者抛售手中持股，还令监管审查变得更为严格，一些规模较小的企业还因此退市。

面对去年的这些丑闻，中国证券监管机构并非坐视不管，也是尽量插手海外的上市流程，中央政府据悉还曾讨论过限制或完全叫停此事。据我所知，中国政府的规章中尚未采取任何具体行动，但一些大型西方投行已经因一些中国公司的会计行为，拒绝做他们赴纽约IPO的承销商，高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)去年夏季退出拉手网的IPO承销案，便是其中最高调的一起事件，拉手网後来聘用了名气较小的银行作为承销商，但至今尚未上市。今年赴美上市的唯一一家中国企业是折扣零售商维品会(VIPS.N)，但该公司也因资格较差而成了股市牺牲品，股价自首日挂牌交易以来已经下跌30%。

最新报导指出，暴风影音是中国科技创业公司放弃海外上市、转而在中国创业板上市的最新例证，随後还会有公司效仿跟进，比如像在线游戏开发商武神世纪网络技术有限公司和苏州蜗牛等。眼下断言这种赴创业板上市的活动会成为长期现象可能为时尚早，而且我也怀疑这些在创业板上市的创业公司很快就会发现，与纽约和香港股市更加稳定的环境相比，该市场的高度波动性远非他们理想中的市场。不过，如果中国创业板进行改革降低市场波动性，向更多的外国投资者开放，该市场则可能抓住这一机遇，迅速成为中国科技创业企业赴纽约及香港上市的有力替代市场。

一句话：如果中国创业板能创造更加稳定的上市环境，暴风影音近期申请在创业板上市，可能让该市场变成企业IPO时的替代选择之一。（完）

编译：黎黎/侯雪苹 发稿：张家伟/王燕焜

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