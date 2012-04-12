《阳歌专栏》银联有望上市 人民网IPO或受官方背景投资者热捧

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**银联有望上市**

银联成为今日的焦点，因过去几年获利大幅上升，而该公司正寻求上市，可能成为中国今年大型的IPO之一。当然我只是猜测，银联从没给出具体的上市计划。我觉得银联可能最早于下半年在香港和上海两地同时上市。

投资者料追捧银联，因银联可以提供某种程度上替代中国大型银行的金融服务。中国的国有银行更像是政策工具，而非真正的商业银行，2009-2010年在政府引导下大幅增加贷款以应对全球金融危机，目前陷入危机。

相比之下，银联运营着中国电子支付结算网络，与万事达卡(MA.N)运营的Cirrus和Visa(V.N)运营的Plus网络类似，受政府影响要小得多。

银联一直积极扩展全球网络，利用强大的中国基础与全球主要银行和金融机构签署合约。去年8月，银联签署协议与US Bancorp(USB.N)联网。近期银联又与另外一家美国公司WorldPay签署合作协议。

银联的积极扩张和中国金融行业的增长在银联的获利中清晰体现，过去五年获利上升10倍，2011年达到略高於10亿元人民币。

根据中国媒体的报导，银联的营收约60亿，资产约138亿。报导称，一些股东对分红水平不满，暗示他们希望获得更多现金回报。银联的股东包括大多数中国的大型银行，他们在4万亿刺激计划後面临资金难题。很多大型银行面临不良贷款大幅上升的风险，已转向资本市场筹集资金增强资产负债表。

这种背景下，银联上市看起来无法避免，从而令这些银行获得更好的回报以及所需的现金。

一句话：银联可能在年底前上市，从而帮助大股东兑现快速增长後的获利和现金。

**人民网启动IPO**

今日有几条关於新的公司上市及退市的消息见诸报端，首先说的是神州租车CARH.N一度搁置的首次公开募股（IPO）计划最终推进，但由於海外投资者依然对中国企业的新股发行兴趣廖然，该公司计划融资规模已然减半。第二则消息是另外一家汽车租赁公司开元汽车AUTC.O遭到美国证券监管机构的起诉，该公司去年在中国概念股信任危机正盛之际已从纳斯达克退市。最後一则消息是官方媒体人民网启动IPO，已经开始举行上市路演，这无疑会得到具有官方背景的投资者的热捧。

先来看看神州租车的消息，该公司称其首发新股将於4月26日登陆纽约证券交易所，目前预计将募集最多1.58亿美元，较其原定最高融资目标3亿美元减少近一半。神州租车1月宣布申请赴美IPO，是今年首个宣布此类计划的中国企业。不过，该公司的IPO中途一度销声匿迹且原因不详。在此期间，折扣在线零售商唯品会(VIPS.N)已於三周前在纽约成功上市，一举成为今年首家在美国上市的中国企业，但该公司股票上市後便遭遇挫折，表明在去年一连串会计丑闻过後，海外投资者仍对中国概念股仍持怀疑态度。我预测，神州租车会以指导范围的底端为其IPO定价，最终可能募集约1.3亿美元。尽管如此，但要是有一些趁低吸纳的买盘涌入，推动该公司股价在上市首日适度走高，那也将不足为奇。神州租车去年前九个月净亏损1.18亿元人民币。

与此同时，去年从纳斯达克退市的开元汽车宣布，该公司被美国证券交易委员会起诉操纵股票交易，以制造其股票让投资者更感兴趣的假象。我对此唯一想说的是，一家公司被起诉操纵股票并非好事，这或许标志该公司股票在美国终结的开始，目前该公司股票仍在柜台交易市场（OTC）交易。

最後来看看人民网上市的消息，该公司已经启动国内IPO公开路演，预计将募集最多15亿元人民币或约2.4亿美元。我深信该公司的上市将具有里程碑意义，是中国近期推动开放媒体行业的信号之一，在具有政府背景且资金充裕的投资者热捧下，该公司的上市将会取得巨大成功。但站在投资者角度看，我并不十分看好该公司的长远前景，因为作为官方媒体，盈利显然并非首要目标。

一句话：神州租车近期将在纽约首发上市，预计会以指导范围的底端为其IPO定价，不过该公司股价在上市首日可能得到低吸买盘支持并适度走高。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜

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