《阳歌专栏》阿里巴巴重金聘请美国前高官 启动形象改善工程

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**阿里巴巴重金聘请美国前高官 启动形象改善工程**

如果打算在纽约上市，或许先要确保自己已从黑名单上被抹去，这似乎是唯一得当的选择，至少阿里巴巴看似有这样的打算。

外国媒体报导称，阿里巴巴已在美国重金聘用门德霍尔(James Mendenhall)，改善公司在知识产权保护领域的形象。门德霍尔与美国政府关系密切。当然，这似乎是阿里巴巴花钱让门德霍尔将旗下淘宝网从美国政府开列的知识产权侵权“恶名市场”名单中除名的委婉说法。中国搜索引擎巨头百度(BIDU.O) 去年声称从这一名单上除名，此前多年百度都“榜上有名”，现如今，百度将“除名”一事作为其公关活动中一条重要政策，旨在向世界展示，百度愿意同西方竞争者同台竞技。

阿里巴巴旗下的淘宝网没那麽幸运，去年再次被列入“恶名市场”黑名单。门德霍尔的简历表明，他明显拥有帮助阿里巴巴处理该问题的人脉。门德霍尔毕业于哈佛大学法学院，目前效力于一家私人律所，此前他曾任职于美国贸易代表办公室，还曾为共和党人麦凯恩在2008年的总统竞选担任顾问。这使他能够接触到一些他需要说服将阿里巴巴从“恶名市场”除名的关键人物。美国贸易代表办公室负责编写这份名单。

当然，聘请知名人物并非总能奏效，至少不会产生立竿见影的效果，正如中国电信设备巨头华为碰到的结果。尽管华为过去两年在美国、英国和澳大利亚聘请了一系列人脉广大的政治人物，该公司还是在上述地区屡屡受挫，就在不久前，澳大利亚政府禁止华为参加国家宽带网络的投标。

阿里巴巴的最新举动明显是为改善其在西方国家眼中的形象，且似乎也是为阿里巴巴最终能在纽约上市的长远计划服务。短期来看，所有人都会聚焦於今年年底前将出炉的最新“恶名市场”名单，门德霍尔和他的团队势必要承受压力，做到“拿人钱财替人消灾”。

一句话：阿里巴巴聘请人脉广大的美国前政府官员游说将淘宝网移出“恶名市场”名单，是为最终在纽约上市作形象改善工程。

**中国替代能源企业海外投资一石两鸟**

为了化解与美国因不公平补贴可能引发的贸易战，中国替代能源企业正在迅速采取行动，展示他们可以成为业务市场的重要投资者，而不只是销售产品，这从风能和光伏行业新近宣布的两项交易中便可见一斑。

有趣的是，这两项交易的发生地均在加拿大，而不是美国。其中的一项交易是：太阳能面板制造商Canadian Solar(CSIQ.O)和本地合作夥伴SkyPower宣布了一个规模相对较大的太阳能发电厂合资项目；另外一项交易与正在建造大型风力发电厂项目的龙源电力(0916.HK)有关，通用电气(GE.N)宣布将向该项目出售约50台涡轮机。这两项交易声明的内容相对直接，均显示中国企业正在投资建造并运营基於本地化的发电项目，这些可协助推动替代能源市场发展。

在Canadian Solar的交易中，该公司实际上是在购买SkyPower已经开工的数个太阳能项目的权益。而在第二个交易中，龙源电力作为中国大型电力公司麾下的替代能源子公司，不仅投资开发这个新的大型风能发电厂，同时还展示了该公司从国内、也从通用电气等其他海外设备生产商购买设备的承诺。就在一周前，尚德电力STP.N宣布了一项在加利福尼亚州爱德华兹空军基地进行的太阳能项目，同时还强调将为该项目供应由其位於亚利桑那州工厂出产的面板。

在与欧美不断发生纠纷後，中国企业在政府鼓励下发起公关攻势。西方国家认为中国政府给企业提供了不公正补贴，由此引发的相关纠纷导致美国去年夏季发起调查，这可能令中国企业面临高额惩罚性关税。但此事的最新进展是，奥巴马政府提议的关税水平并不是很高，似乎只是象征性的，这暗示美国政府也不愿在替代能源这一重要领域引发贸易战。

因此，眼下便是中国展示一些善意的时候，而近期宣布的一连串交易似乎也有此意。令人颇感兴趣的是，Canadian Solar和龙源电力的最新举动实际上不只对公关有益，这些投资最终若能转让给专业的替代能源发电厂运营商，也算是明智的长期投资。美国投资大亨巴菲特去年曾表示，他认为这一领域很有潜力，同时还向加利福尼亚州的一个太阳能发电厂投资了20亿美元。

一句话：中国企业新一波针对西方替代能源项目的投资举动，基本上是为化解近期贸易纠纷而进行的公关活动，同时也可能成为不错的长线投资。（完）

编译：黎黎/靳怡雯/侯雪苹 发稿：王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在於简单报导新闻事实与市场热谈，而在於用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabizblog.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。