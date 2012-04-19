《阳歌专栏》Facebook积极进军中国 腾讯被诉垄断

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**Facebook继续推动进军中国市场**

Facebook可能凭借即将进行的重量级首次公开募股（IPO）成为全球各大媒体的头版头条，而眼下该公司在中国也悄无声息地吸引着媒体的关注，中国媒体报 道称，该公司为了推动进军中国市场，已经在接触潜在的合作夥伴。中国广泛开放曾高度管制的媒体领域，是发生此类事情的主要背景，就连官方媒体《人民日报》旗下的人民网也启动具有里程碑意义的上市计划，并获得了投资者的热捧。

我们先来看看关於Facebook的最新传言。据媒体报 道，该公司创始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）数次低调来华会见潜在的合作夥伴。这些报 道无疑言之属实，因扎克伯格对期待进入中国市场一直持非常开放的态度，也曾多次前来中国造访。他2010年下半年曾正式来华访问，据悉期间曾与百度(BIDU.O)等多个合作夥伴会面；上月，他还低调来华并现身上海购物，这被称之为一次私人之行。

消息人士告诉我，去年中国方面曾开出令Facebook很难满足的多个条件，当中包括要求该公司自行审查其运营的任何中国网站、中央政府有权知晓其网站的任何信息等。这些条件在当时看似乎是障碍，但扎克伯格进军中国市场的决心似乎表明他愿意遵守中国的规定。我赞赏他有这样的决心，但也要指出的是，在该公司真正进入中国後，将会像谷歌(GOOG.O)、雅虎(YHOO.O)等互联网巨头初来乍到的遭遇一样，面临审查、抨击和负面报 道。Facebook还将面临人人网RENN.O、开心网等先下手为强的企业的激烈竞争，这些公司主导中国的社交网站市场，但却很难赢利。

鉴於扎克伯格决心已定，我想说的是在Facebook上市後，中国将是他的首选市场之一，而且我预测该公司最早会在今年末首发上市。与此同时，《人民日报》就启动人民网上市已经发布了庆祝声明，表示由於需求旺盛，人民网IPO规模已是原定目标的三倍，并称将以较同业股价溢价18%的水平配股。正如我之前所言，我认为人民网IPO会大获全胜，因其股票将获得有官方背景、资金充裕的投资者的青睐。但从增长或业务运作角度看，我并不是十分看好该公司。

一句话：Facebook针对中国市场计划的最新报 道显示，该公司正在大举推动进军该市场，并可能在年底组建新的合资公司。

**腾讯被诉垄断 下一个是百度吗？**

奇虎360科技有限公司QIHU.N向广东省高级人民法院提起诉讼，指控腾讯(0700.HK)滥用市场支配地位，索赔1.5亿元。此案於周三上午开庭。受法律限制，中国法院很少能做出如此大金额的判罚，不过即使法院这麽判，对於市值560亿美元并拥有大量现金的腾讯来说也是九牛一毛。当然，更大的威胁是法院宣布腾讯确实存在垄断行为。

我认为奇虎的说法有些道理，因为腾讯目前控制着逾70%的即时通讯市场。我不使用QQ，我的经验是只有微软(MSFT.O)的MSN在中国该领域拥有一些用户，不过那也只是MSN全球服务的翻版，在中国用户中的受欢迎度远不及QQ。

法院如果判决腾讯败诉，当然对腾讯不利。奇虎和其他公司明显希望法院判决腾讯不能将其他产品和QQ捆绑，这可能严重影响腾讯在搜索、在线视频和电子商务上的发展。如果法院判腾讯败诉，依照反垄断法，还必须采取行动打破腾讯在即时通讯市场的垄断。

分析师指出，诉讼可能引发多米诺效应，而百度最可能成为下一个被诉目标，因该公司控制着中国逾70%的搜索市场。中国互联网观察者和投资者应该细心观察诉讼的进展，结果可能对腾讯和百度的股价产生很大影响。

一句话：如果法院判决腾讯垄断，可能导致该公司遭遇较大挫折，亦可能为百度吃到类似官司铺平道路。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王燕焜

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