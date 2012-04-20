《阳歌专栏》中国加强微博管控 新浪或受冲击

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国继续加强微博管控 新浪或受冲击**

中国对微博传播谣言的能力益发感到不满，有消息称中国政府要求搜索引擎停止在搜索结果中包括微博发帖内容。相关详情仍很少，政府方面也未予以证实，但有报导称中国互联网数据中心的一名官员在自己的微博中称，政府相关部门已发布指令并要求立即执行。这将令新浪(SINA.O)再次遭受打击，因这家公司正试图将其受到广泛欢迎的新浪微博商业化。

过去几个月以来，新浪微博及类似产品经历了艰难时期，因中国政府加强管控这种广受欢迎的社交媒介。在这一媒介上，任何人都可任意发表观点，并可迅速将其信息传递给成千上万的其他用户。微博经常会引发网民对各种社会问题和政府工作不足的抗议和批评声浪。

去年底，政府曾发布规定，要求所有微博用户在注册时必须使用真实身份信息，希望以此控制那些在网上随意发言又不必担心身份暴露的人传播谣言。最近，新浪微博和腾讯(0700.HK)微博曾短暂关闭微博评论功能。

有关最新监管规定的说法若是真的，政府看似是希望通过限制搜索结果的方式来降低微博客的影响力。尽管有很多微博用户直接从微博上获取消息，我想也有很多人是通过网络搜索看到微博发帖的，因搜索引擎经常会将发帖纳入搜索范围。这一要求对搜索引擎公司应该不会造成多大影响，但可能会令微博的访问量大大降低。这可能会让新浪头疼不已，因该公司希望将微博商业化，但流量下降会降低这项业务对广告客户的吸引力，而广告收入是新浪最重要的潜在收入来源之一。

如果中国政府继续对微博实施越来越严厉的监管政策，曾经被非常看好的这项服务最终或将无奈花落去，新浪或因此遭受重大打击。

一句话：中国政府最新禁止搜索引擎在搜索结果中包含微博发帖内容，对新浪微博来说又是当头一棒，这项服务受到的限制越来越多。

**中石化仍想收购中国燃气**

中石化(0386.HK)(SNP.N)(600028.SS)不太习惯发出并购要约後被拒，但是其收购私人企业的战术一点都不寻常。这是我读完中石化和新奥能源(2688.HK)最新的声明後得出的结论。这两家公司继续试图收购中国燃气(0384.HK)，该公司是中国境内一家天然气分销网络运营商，此前曾表示几乎没有兴趣被收购。

这段历史还是有点意思的，因为这是一家大型国企对大型民企发动敌意收购的首批案例之一。去年12月，中石化和新奥能源首次对中国燃气发出收购要约，总值约22亿美元，收购价格较中国燃气当时股价溢价25%。情况很快变得明朗，中石化和新奥能源在发出收购要约前几乎没有和中国燃气通过气，中国燃气则明确表示没有被收购的兴趣。一名新奥能源高管上个月表示，新奥能源和中石化不再试图收购中国燃气，不过中石化很快发表声明，称该高管的话完全是他个人的意见，表明中石化仍有收购兴趣。

现在中石化和新奥能源在最新声明中直接对中国燃气员工说明为什麽被收购是他们最佳的选择。我写有关中国企业的报导有10年了，这是头一次看到向收购目标企业的员工发出呼吁。通常情况下是向收购目标企业的股东发出呼吁，特别是敌意收购，因为股东可以在管理层反对的情况下批准并购交易。但是员工在大多数情况下并不重要，因为当涉及并购问题时，他们对管理层施加不了多少影响力。中石化在声明中表示，仍在试图与中国燃气的管理层进行商谈，但是中国燃气的管理层不感兴趣。这一最新声明表明中石化执意要收购中国燃气，无论是善意还是敌意，我认为未来几周中石化将宣布出价更高的收购要约。

一句话：中石化的最新声明表明，尽管遭到拒绝，中石化仍想推进对中国燃气的收购，可能很快发出新的收购要约。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：程芳

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