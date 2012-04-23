《阳歌专栏》百度电商战略再折戟 中移动wi-fi将上北京公交

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**乐酷天将关停 百度电商战略再折戟**

中国互联网巨头腾讯(0700.HK)或许应看看百度(BIDU.O)，因前者被控利用即时通讯软件QQ形成对互联网其他领域的支配地位。就在广东高院开庭审理奇虎360指控腾讯滥用市场支配地位一案之後几天，有传言称，百度将关闭该公司与日本乐天集团4755.OS合资建立不到两年的电子商务公司乐酷天。

对此，我的观点是，在互联网某个领域拥有垄断地位者未必在其他领域也能获得成功。百度已经用现实为我们作出了证实：该公司曾在其核心的搜索业务之外进行了很多探索，但均未能成功。

让我们先来看事情本身。乐天集团表示，因中国电子商务市场的激烈竞争，公司决定关闭乐酷天，本周五起停止服务。上个月就有关於该网站未来命运的传言。百度和乐天集团於2010年推出乐酷天，当时京东和当当网等越来越多的电子商务网站开始募集巨额资金进行扩张。

就在两周前，国内媒体报导称，乐酷天进行大规模裁员，并转变策略主推日系商品。该公司否认了裁员报导，但公开表示其转向日系商品的策略。很明显，乐天集团随後又对该策略进行了评估，决定与百度一同关闭该网站。我认为这是明智之举，这也不可避免地会让百度再交一次“学费”。我说再一次，是因为此次失败对百度而言并不新鲜，该公司已在其核心的搜索业务外，进行了多次尝试，但都未能奏效。

百度此前曾借助“百度有啊”首次涉足电子商务领域，随後失败转型成为分类信息网站。去年，百度还悄然关闭了其微博服务，因该服务依然未能与其他对手抗衡。百度在海外的主要投资项目之一，在日本成立的一个搜索网站也基本功亏一篑，并未在日本激烈的互联网市场站稳脚跟。对於一个在中国搜索引擎市场拥有垄断地位的公司而言，有鉴於奇虎腾讯反垄断案，百度的这些失败案例可以说更令人感兴趣。

奇虎360称，腾讯滥用软件QQ的市场支配地位，限制其他类似企业发展，构成垄断行为。我同意360的看法，像腾讯这样在某个领域拥有支配地位的企业的确在进军相关领域时拥有不公平的优势，的确应被限制利用其优势扼杀竞争夥伴。同时，百度的案例也的确说明，在某个领域拥有主导地位并不一定会在其他领域获得成功。

我认为，百度未能将在搜索领域的主导地位扩展至其他领域，主要是因为该公司无法执行新的商业计划，即便相比竞争者拥有很多优势。最後，百度无法开发新的商业领域也在某种意义上证明了其优势，因奇虎和其他竞争对手永远也不会指控百度利用其搜索领域的垄断地位寻求对互联网其他领域的不公平主导。与此同时，百度多样化尝试的屡屡受挫也让其在面对反垄断监管当局的诉讼时变得非常脆弱。中国的反垄断监管部门已表达了对百度的不满，并可能在今明两年轻而易举地采取法律行动，为中国的在线搜索市场带来更多竞争。

一句话：乐酷天的失败反映出百度无法将其在搜索领域的优势扩展至新领域，由於其在搜索领域的垄断地位，百度依然是反垄断行动的目标。.

**中移动将在北京公交车内提供wi-fi网络**

中国移动(0941.HK)(CHL.N)上周五公布最新季度业绩，获利增速为3.5%，逊於分析师预估。这可能不会让大家觉得奇怪，我要关注的重点是中移动北京子公司将在北京公交车内提供wi-fi网络，可能最先在二环路上的公交线路中推广此服务。

中移动去年宣布，在2014年以前，将建立100万个热点，试图通过发展高速网络服务弥补基於国产技术3G产品的不足。我去年曾指出，中移动雄心勃勃的热点计划方向有误，因热点的范围局限性很大，无法与3G产品抗衡。

不过，我对中移动在公交车内提供wi-fi网络比较看好。这一想法很具创新性，跟以前我所看到的服务都不同。另外，该产品对於每天花两个小时甚至更多时间上下班的北京乘客来说很有吸引力。在咖啡馆和便利店建立热点意思不大，因为很多店都已经在提供免费wi-fi服务。但是大多数公交车和地铁上都没有wi-fi服务，尽管很多人每天花费相当多的时间在这里。另外，花在公交车和地铁上的时间多被认为是浪费，因此很多人希望能够利用这些时间阅读消息或在网上玩游戏。

此举能否成功有两方面因素。首先，技术最为关键。如果经常发生信号丢失或是网速很慢，消费者的兴趣就不会很大。其次是定价。要取得成功，该产品的上网费用必须大幅低於现有的3G服务，或许应该是其一半的价格，因为传统的3G服务更加可靠，而且可以打电话。尽管存在技术和定价的挑战，我仍要为中移动的这一想法叫好。

一句话：中移动打算在北京公交车内提供wi-fi网络看起来是个有趣的想法，有一半的机会成功。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：程芳/王凤昌

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