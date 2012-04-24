《阳歌专栏》在线视频新联盟呼之欲出 中资企业赴美上市连遭冷遇

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**腾讯、搜狐和百度或结盟 挑战优酷-土豆联姻**

在今天的文章中，我要说的是来自中国互联网领域一则引人入胜的小道消息，有报导称三家互联网公司高层准备合并其在线视频业务、挑战业内两大企业优酷YOKU.N和土豆TUDO.O近期合并组建的行业巨头。报导援引未具名的行业消息人士称，腾讯(0700.HK)、搜狐(SOHU.O)和百度(BIDU.O)旗下的奇艺本周将会宣布一项交易，旨在打造第二个作为版权内容单一买家的主要平台，比如像热门电影和电视节目等，交易最早可能在周三宣布。

事实上，消息人士称，这项交易与优酷和土豆上月的合并交易非常相近且大致相似，这让我觉得此事十有八九是真的。此外，这项新的结盟交易似乎还是对优酷和土豆合并交易作出的直接回应，意味着交易安排的十分仓促，这对此类大型结盟而言又非好兆头。但至少从表面看，这样的新结盟交易无疑十分吸引眼球。

搜狐眼下是中国第三大在线视频公司，拥有13.3%的市场份额，奇艺在中国在线视频市场排名第六，市占率为6.4%，腾讯在这一领域发展规模则相对较小，这些意味着新平台将占有约20%的市场份额。这一市占率约为优酷-土豆的一半，优酷和土豆完成合并交易後，其市占率为40%左右。

仅从表面来看，搜狐、奇艺和腾讯结盟确有吸引力，在线视频行业较为分散，目前处於亏损状态，急需进行此类整固。上述公司规模较大，在获取最新影片和电视节目版权方面，将有更大的议价空间，有助於其盈利。

似乎是为高调证明这一事实，优酷网刚宣布了其最新版权协议，从美国哥伦比亚广播公司(CBS.N)获得两大热门电视节目《幸存者》（Survivor）和《全美超模大赛》（America's Next Top Model）的中国大陆地区播放的独家版权。

一方面，我非常鼓励此类合并交易，因为一般而言，中国互联网公司往往抵触这种结盟，其创始人不愿受控，即使公司非常需要整合，成为更大规模的参与者，以便保持扩张，甚至有望有朝一日成为全球品牌。

但与此同时，众多相关人士较为固执，或为此类合并造成困难，有时甚至导致合并失败。初步迹象表明，优酷和土豆的联姻或因土豆网创始人王维（Gary Wang）的个性较强而遭遇不顺。腾讯、百度和搜狐的创始人也均个性较强，尤其是搜狐创始人张朝阳，他或是三方结盟的主要领导者。

综上所述，我仍认为，优酷和土豆将最终完成合并，腾讯、百度和搜狐结盟也将推进，不过，未来一年两大结盟都将遭遇重重困难。

一句话：有关搜狐、腾讯和百度视频业务结盟，十有八九是真的，将与优酷和土豆的结盟构成竞争。

**中资企业赴美上市连遭冷遇**

尽管春天来了，等待赴美上市的拉手网和神州租车却仍感觉不到暖意，反而遭遇美国投资者对中国企业发出的阵阵寒意。最新媒体报导称，神州租车首次公开招股（IPO）面临的需求疲软持续加剧；而拉手网因IPO长期搁置，正面临严重的现金危机。

去年在美上市中国企业遭受财务丑闻冲击，投资者人气疲软。今年早些时候，神州租车成为财务丑闻後第一家申请赴美上市的中国企业，计划以每股10.50-12.50美元发行1,100万份美国存托股份。根据一家外国媒体的报导，IPO定价前一天，神州租车只找到了约一半股份的买家。

假设神州租车将发行价下调至区间以下，比如9.50美元附近，从而勉力卖出1,100万股的四分之三，该公司将筹集约8,000万美元资金。该公司原计划筹集资金3亿美元，本月早些时候将目标下调至约1.58亿美元，因出现需求疲软的迹象。

我预计神州租车仍将继续上市，不会像去年一些类似的上市计划被迫取消，因该公司明显需要资金，而且离上市已经非常近。不过所有迹象都显示，中国企业面临的投资者人气仍相当疲软，特别是像神州租车这种亏损的企业。

拉手网也是亏钱大户，大幅裁员并降低广告支出，以节省现金，因去年上市未果。最新的媒体报导称，拉手网已经裁掉40%的技术员工，负责拉手商城的副总裁辞职，并大幅削减广告支出。拉手网方面称，停掉投放导航网站广告是公司的“策略调整”。

去年拉手上市未果，因几家大型投行担忧其账务问题而拒绝进行承销，这导致美国证券交易委员会也要求拉手网提供更多信息。我的一名消息人士表示，拉手网几周前准备重启上市进程，不过还没有提交新的上市文件。即使拉手网提交上市文件，考虑到当前的低迷人气，我觉得没有投资者会对拉手网IPO感兴趣，因为该公司亏钱，而且此前还有账务相关问题。如果果真如此，估计拉手网的现金危机将在未来几个月恶化，可能导致该公司选择关门或是以低价卖给拥有更多现金的竞争对手或更为健康的中国互联网企业。

一句话：投资者人气疲软可能导致神州租车融资量仅为最初计划的四分之一，亦将阻碍渴求现金的拉手网上市。（完）

编译：侯雪苹/黎黎/李富强 发稿：王凤昌

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