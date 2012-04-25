（更正）《阳歌专栏》完美世界开拓巴西市场

（更正：标题及内文第二则博客涉及公司名“完美时空”应为“完美世界”，特此更正）

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**MoneyGram携手中行 提供汇款服务**

很多首批进入中国的世界级大银行最近纷纷撤离，但看到二线玩家在中国的新一轮低调投资和合作令人耳目一新。

在这一系列低调协议中，最新一起是汇款服务公司MoneyGramMGI.N和中国银行(3988.HK)(601988.SS)签署协议，将通过中国银行在中国全国的10,000多个网点提供汇款服务。此前，MoneyGram已为该行在北京的240个网点提供该服务，其目标群体明显针对的是不断增加的海外华人。海外华人每年汇回国的款项约为570亿美元。此前MoneyGram和中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)也扩大了类似的合作项目，主要针对中国和日本间的汇款服务。

最近达成的一些其他低调协议包括美国运通(AXP.N)投资国内一家名为连连集团的电子支付企业以及外资银行与中国银联的若干主要合作。eBay旗下网络支付部门PayPal也表示，希望进一步融入中国国内的电子支付市场，并在近期的多个场合明确表示，公司已向中国有关部门递交了电子支付牌照申请。

尽管MoneyGram、PayPal甚至美国运通等企业并未像其他知名全球银行巨头一样高调，但其相对低调和谨慎的行动确实令人耳目一新，并与花旗集团(C.N)、美国银行(BAC.N)和高盛(GS.N)等形成鲜明对比，後者近期纷纷撤离中国市场。花旗近期出售了长期持有的上海一家银行的股份，而美银和高盛则分别出售了所持有的中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)和工商银行的大部分或全部股权。花旗、美银美林和高盛在五六年前投资中国时非常看好中国的潜力，但此後他们发现，与本土金融机构的合作并未真正帮助其拓展中国市场，多数在全球金融危机後最终卖出所持股权，回笼资金以让资产负债表更好看。

我个人认为，MoneyGram、美国运通和PayPal这种规模更小、更具针对性的投资比全球大型银行的高调投资更为现实，预计未来两年会有其他较小全球企业作出类似举动。

一句话：MoneyGram与中国银行的近期合作看似是在中国金融服务市场的一个明智、有针对性的举动，且未来两年可能会出现更多规模较小的低调协议。

**完美世界开拓巴西市场**

面对国内市场的激烈竞争，中国网络游戏运营商寻找出路，完美世界PWRD.O签署了一个海外授权协议。

我之前曾提到，网易(NTES.O)是一家能够自主开发游戏的企业，我现在对完美世界持一样的态度。

根据该协议，完美世界将授权一家巴西企业在当地运营《神魔大陆》。《神魔大陆》由完美世界自主开发，是该公司首个由跨国团队开发的网游，这意味着团队可能由美国或欧洲的经理人领导。

第九城市(NCTY.O)去年宣布，授权一家新加坡公司在数个东南亚国家运营《Firefall》，该游戏由九城收购不久的美国团队开发。

尽管网易的《梦幻西游》受到中国玩家的欢迎，此类基於中国文化背景的游戏对其他国家玩家的吸引力相对有限。而由西方团队开发的游戏则拥有更大的潜力，因这些游戏的开发团队拥有更多的吸引多国玩家的国际经验。

我觉得九城和完美世界选择东南亚国家和巴西推出新游戏是个不错的选择，因这些市场相对西方国家而言竞争程度低，而且这些中国企业可以在技术运营和支付等方面为授权夥伴提供帮助。

投资者看起来乐见此类举措，九城去年宣布东南亚授权後股价上升约40%；完美世界的股价同期上涨了约30%，尽管最新的声明并未引发股价上行，可能因为完美世界本就是中国最外向型的网游公司之一。

不过开发更具国际吸引力的游戏应能帮助这些企业获得长期稳定增长，取得授权收入，并在本土市场以外进行多元化。

一句话：完美世界签署的巴西授权协议是其全球多元化的重要一步，也是更多中国网游企业需要采取以求生存的长期策略。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：程芳/王凤昌

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