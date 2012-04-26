《阳歌专栏》中国与好莱坞恋情继续 苹果iPad之争形势恶化

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**小马奔腾携手数字王国 中国与好莱坞恋情继续**

中国和美国好莱坞之间的新恋情似乎日益向好，即便华盛顿对这种恋情的迅速发展有发出警报的迹象。

这一恋情的最新发展是，视觉效果提供商数字王国(Digital Domain)携手北京小马奔腾文化传媒股份有限公司，在中国成立一家合资企业，旨在利用数字王国的技术将传统电影转化为3D电影。

当这起最新合作事宜浮出水面时，有媒体报导称，美国证券监管部门已知会迪斯尼(DIS.N)、梦工厂等大型制片公司，他们因与中国有关的事务正被调查。或许并非巧合，迪斯尼和梦工厂DWA.N今年均宣布在中国成立新的动画合资企业，这也是中国向外资开放传媒业的重要里程碑。

让我们先来看看数字王国成立的这家合资企业。合作方称该公司的成立旨在满足中国对拥有最新视觉效果的大制作影片不断增加的需求。公司最初规模不大，小马奔腾将投资5,000万美元修建场地，数字王国将提供技术及专业培训。如果这种服务需求不断增加，该公司的规模显然能迅速扩展。中国已成为世界第二大电影市场。

过去三个月，迪斯尼和梦工厂均宣布在中国成立合资企业，美国家庭购物频道运营商QVC和中国中央人民广播电台也将成立一家合资企业。据外媒援引匿名消息人士的话报导，对於这段突如其来且发展迅猛的恋爱，美国证券交易委员会已致信四家制片公司，告知他们正处於被调查之中。关於调查的理由未知，但有人猜测，这些制片公司或涉嫌向中国官员行贿，谋求在中国上映更多自己公司出品的电影。中国政府每年只允许20部外国电影在中国上映。

这一调查或最终导致个别人辞职，但不太可能对这些制片公司造成重大影响。相反，这或许是美国政府警告制片公司的隐晦方式，告知他们可以与中国合作方联手，但也需要根据国际规则做事，避免被中国13亿受众的虚幻神话所迷惑。

一句话：数字王国在中国成立合资公司，标志着中国与好莱坞恋情的最新进展，但或许会引起美国政府的关切。

**政府官员发表评论对苹果iPad之争不利**

苹果(AAPL.O)的iPad商标诉讼看起来形势不妙，此前一名政府官员就此事发表了评论。我不想过分强调该官员的评论，因中国经常通过此类媒体辩论估计公众对敏感性不高的商业问题的看法。不过一名官员发表看似有利於原告的评论意味着苹果输掉官司的可能性很高。当然，这也可能是向苹果施压、促使其进行和解的策略之一；苹果一直不愿进行和解，因该公司认为将打赢官司，不希望被勒索。

这名官员是国家工商行政管理局一名高官，称唯冠合法注册了iPad在中国的商标。密切跟踪事态进展的人都明白情况确实是这样。

我对事情的理解是，根据数年前一个全球性的协议，唯冠有义务将iPad在中国的商标转至苹果名下，但是商标转移因技术原因没有进行。现在唯冠不但不履行此前的承诺，还借机试图要求苹果再次购买iPad在中国的商标，而且价格要高很多。

目前案件正在广东省高级人民法院进行审理，法官明显试图为双方进行调停以达成和解。但是唯冠的律师曾表示，苹果不希望和解。苹果在庭外也进行着努力，包括近期首席执行官Tim Cook访华，以及在案件结束前不在中国大陆销售新iPad。

这名官员的评论没有说出什麽新东西，不过其评论可能意味着政府也许希望苹果拿出点和解的意愿，给各方找个台阶下。如果苹果不愿意这麽做，法院可能判其败诉，这将意味着iPad很长时间内无法在中国大陆进行合法销售，目前iPad销量占苹果销量的五分之一。

一句话：政府官员对苹果、唯冠商标权之争发表的评论可能意在向苹果施压，以寻求和解。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：张家伟/王燕焜

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