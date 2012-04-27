《阳歌专栏》拉手网或已面临生死抉择

本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**拉手网或已面临生死抉择**

团购网领军企业拉手网的情况发展很快，在残酷的行业竞争中，公司资金已经非常吃紧，似已濒临崩溃边缘。随着五一假期的临近，许多关注该公司的人可能会猜想，该公司还能否撑到夏天。

国内媒体报导称，该公司许多高层近期集体离职，当中包括上海和北京大区的高级经理以及该公司的副总裁，这是拉手网方面的最新进展。据悉该公司几天前裁减了40%的技术职员，似乎是为节省现金的背水一战。大规模裁员及员工辞职或许真能节省资金，但如果继续这样做，公司恐怕难以运作下去。在过於拥挤、无序发展的中国团购行业重组之际，拉手网状况频出似乎意味着其已陷入危机。

一年前，成立仅仅一年的拉手网从投资机构融资1亿美元，成为各大媒体的头版头条，当时那些投资者曾寄望该公司能成为第二个Groupon(GRPN.O)。後者是一家首创团购理念的美国公司。当时，拉手网表示公司至少在未来1-2年内不会进行首次公开募股(IPO)。随着行业竞争的升温，投资者对团购业的热情突然降温，使拉手网及其很多其他同业者在快速扩张之後遭遇资金匮乏。

拉手网去年秋天试图通过在纽约IPO募集新资金，因据悉美国证券监管部门表示对其账目存在疑虑，公司不得不无限期推迟上市计划。据悉，该公司过去几周还试图再次推动公开募股，但我们尚未看到任何公开文件，如果这些最新报导属实，我十分怀疑还会不会有人投资该公司。

很明显，现在的事态正迅速发展，这也意味着我们可能很快看到拉手网的结局，要麽关门大吉，要麽很快与一家竞争对手合并，後者将成为团购领域迄今最大的整合行动。很多团购公司已然并购或濒临关门边缘，所以拉手网并非是这一最新趋势的引领者，即便它肯定是动静最大的一个。

如果让我押注，我预测合并的机率更大，可以与赢利的大众点评网或百度(BIDU.O)、腾讯(0700.HK)等非团购企业合并。还有一种非常现实的可能就是，拉手网可能会倒闭，但我认为这种概率只有30%或更低。无论如何，如果拉手网到今年夏天之前依然能够作为独立团购网站运营，我将感到意外。

一句话：拉手网高层的集体离职反映出该公司现金已经益发匮乏，很可能在未来1-2个月内被收购。

**中行业绩黯淡 或预示银行业将迎来低迷期**

本周早些时候，中国银行(3988.HK)(601988.SS)旗下的中银国际获得伦敦金属交易所清算会员资格，曾轰动一时。不过该行公布的第一季业绩却不及市场预期。

中行第一季度净利润同比增10%，低於上年同期的28%。随着中国政府试图调控房地产市场和控制通胀，中国经济出现大幅放缓迹象，很多人担忧4万亿刺激政策下的贷款可能开始出问题。

单从数字上讲，10%的获利增速也不是很差，但是更令人担忧的是增速放缓，未来两个季度这种趋势可能加剧，年底净利润甚至可能出现负增长。

今日晚些时候，工行(1398.HK)(601398.SS)、建行(0939.HK)(601939.SS)和农行(1288.HK)(601288.SS)也将公布一季度业绩。我预计这三家的获利增速也将放缓，暗示近期其股价的上涨可能很快将结束。

去年大多数时间，大部分中国大型银行股表现低迷，因市场担忧2009-2010年的放贷高峰将导致大量不良贷款的出现。不过中国政府采取措施应对该问题後，大多数银行股随之反弹，这些措施包括允许很多银行募集新的资本。

去年10月初，中行股价触及阶段性低点，随後反弹，迄今已上涨近50%。高盛(GS.N)本月初减持了所持工行股份，可能是因为感觉到之前的银行股上涨将很快接近尾声。此前美国银行(BAC.N)和花旗(C.N)同样分别减持了建行和浦发银行(600000.SS)的股份，部分因担忧中国银行业可能出现危机。

中行首季业绩黯淡，投资者将密切关注另外三家国有大行公布的业绩，以及其是否出现坏账增加的信号。如果它们的业绩不佳，下周银行股料遭遇抛压，这或预示银行业将进入长期低迷期。

一句话：中行一季度业绩黯淡可能意味着中国的银行及其股票将开始长期低迷期。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌/程芳

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