《阳歌专栏》立顿遇“小题大作” 腾讯或“壮士断腕”

本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**立顿遭遇“小题大作”**

中国媒体最近热炒联合利华旗下立顿茶包农药残留超标，这让我感到很可笑，这起事件与其说是真正的丑闻还不如说是小题大作。在中国媒体益发有兴趣揭露食品安全丑闻的情况下，这起事件凸显中外消费产品企业将面对的负面宣传。

我们来看看实际情况，或至少是我自己对此的理解，读者可以据此作出自己的判断。立顿茶包事件缘起绿色和平组织的一份报告，称其随机选取的四盒立顿茶包送检结果显示超出安全水平的一些农药残留。该组织还表示，他们是基於较中国更为严格的欧洲标准得出了“不安全”的结论。我毫不怀疑该组织知道期待曝出最新的食品安全丑闻的中国媒体会忽略其中部分信息。

最近一段时日子，中国食品安全问题已经变得司空见惯。其中一例涉及几家药用胶囊制造厂，媒体报导他们使用工业明胶而非食品级消费产品生产胶囊，这几家工厂随後关门。

这种丑闻无疑毫不掺假，但是立顿以及最近被报导的肯德基(YUM.N)、沃尔玛(WMT.N)和家乐福CA.PA的问题都远非那麽严重，其中经常涉及是标签不当或误导性的宣传，而非实际涉及食品安全。

我们具体来看看立顿的故事，中国食品健康监管官员站出来表示，立顿茶包符合中国的健康标准，这一点绿色和平组织在发布报告时也肯定知道这一情况。然而，过於热心的新华社记者在采访了一些茶农後发布了自己的报导，茶农表示自己确实在茶树上喷洒了农药，此前卫生官员表示残留物是从其他作物随风飘过来的。

此外，新华和其他媒体报导还批评立顿在茶包中使用品质较差的茶叶。请等一下，我认为这起事件涉及的是危险的农药，而非使用低等级茶叶。实际上，立顿并非顶级产品品牌，使用低等级茶叶也不应令人惊讶。

最後我感到立顿和联合利华在这起事件中实际上都没有做错什麽，绿色和平组织看似利用了各方对食品安全的敏感性，发布了具有误导性的报告。尽管我认为这则故事有点诙谐的味道，我肯定立顿会因负面报导损失大批销量，他们很难高兴起来。

最终，立顿将走出这起虚假丑闻的困扰，但这再次凸显中外消费品牌在中国媒体急於挖掘食品安全丑闻过程中面临的实实在在的危险。

一句话：中国媒体过於希望挖掘负面食品安全丑闻，立顿成了虚假丑闻的最新牺牲品。

**腾讯搜搜、高朋网巨变**

裁员和辞职是近期关於腾讯(0700.HK)的主要新闻：该公司参与的团购合资企业高朋网CEO辞职，旗下搜搜大幅裁员。对这两项巨变，大家应该不会感到意外，前者反映了过热的团购领域的整合趋势，後者反映搜索广告市场迅速放缓。

腾讯与Groupon合资的高朋网CEO辞职。事实上，高朋网成立以来的一年时间里，日子一直不好过，因进入中国团购市场的时间相对较晚，而该行业目前正在进行痛苦的整合。高朋去年夏天开始出现大幅裁员的消息，并有传言称该公司可能关门，或与另外一家公司合并。

团购业危机影响的不止高朋网一家，行业内最大的企业也已经开始受到冲击。上周晚些时候，有报导称拉手网几名高管辞职，揭示该行业面临的困境：极度缺乏现金。窝窝团和团宝网等也面临困境。

腾讯原本寄望於通过搜搜与搜索行业巨头百度(BIDU.O)一决高下，不过看起来也在收缩该计划。对此事的报导相对模糊，只是称腾讯曾考虑是大幅削减搜搜的规模还是将其关闭；搜搜问世六年，员工约1,300人。最终腾讯决定削减规模，五一假期之後就将付诸行动。

此举不只凸显百度对中国线上搜索市场的巨大控制力，也暗示搜索行业可能面临大幅放缓，部分受累于高朋网等企业的广告支出减少。企业广告支出放缓，导致百度上周公布的业绩不及市场预期；本周早些时候搜狐(SOHU.O)公布的业绩显示，其在线搜索网站搜狗的发展增速大幅放缓。

预计团购业痛苦的整合将继续，而广告支出下滑将严重影响搜索引擎的营收。随着情况恶化，我觉得年底前腾讯放弃高朋网或搜搜也不足为怪，甚至可能两者都放弃，而且时间也可能更早。

一句话：腾讯搜搜和高朋网的巨变反映两个行业的困境，年底前腾讯可能放弃其中一个或是都放弃。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：王燕焜

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