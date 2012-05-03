《阳歌专栏》阿里巴巴与雅虎分手在即 中芯国际应远离尔必达

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**阿里巴巴回购雅虎所持股权可能为期不远**

我有一段时间没有写阿里巴巴回购雅虎(YHOO.O)所持40%股权的事了，正赶上有报导称该公司30亿美元的银行贷款即将敲定，借此机会旧事重提。

虽然与雅虎的交易没有达成的主要原因并不是融资问题，但是阿里巴巴即将敲定贷款可能意味着达成协议的时日或许不远。去年9月，雅虎前首席执行官Carol Bartz被免职，之後阿里巴巴与雅虎启动谈判，八个月过去了仍未有结果。

根据最新报导，阿里巴巴预期本月底敲定这笔涉及瑞士信贷CSGN.VX和摩根士丹利(MS.N)等银行的银团贷款。

阿里巴巴和雅虎都显示出达成协议的意愿，因此双方都有决心。阿里巴巴希望回购股权，从而在IPO以前将其卖给其他投资者；雅虎希望卖出持有的阿里巴巴股权，因为尽管雅虎认为这些股权有价值，但在应集中注意力扭转核心业务搜索的时刻，这些股权会分散管理层的精力。

两家公司都没有指出阻碍协议达成的主要障碍，我猜测主要的问题是双方的预期都不现实，包括雅虎希望为100亿美元甚至更多的出售股权收益避税。

2月初的报导显示，两家公司怀着更加现实的预期重启谈判。从那以後两家公司都没有给出任何评论。阿里巴巴接近获得30亿美元贷款的消息可能暗示协议终於推进，未来两三周可能发布声明。

去年雅虎高层变动推高协议达成的预期，但是谈判最终还是失败了。这次不同的地方是，雅虎新首席执行官Scott Thompson已经任职五个月，这期间他已经开始全面改造雅虎的计划，包括宣布大量裁员。阿里巴巴股权显然不在Thompson的未来愿景之内，他可能认为现在是退出阿里巴巴的好时机，因此可能愿意做出一些妥协以达成协议，而雅虎董事会可能给予强力支持。

我个人希望阿里巴巴与雅虎早日分道扬镳，从而各自专注于更加重要的问题。

一句话：阿里巴巴接近敲定30亿美元银行贷款可能暗示其回购雅虎所持40%股权的交易接近达成。

**中芯国际应远离尔必达**

我承认我会对中芯国际(0981.HK)(SMI.N)成功扭亏为盈而窃喜，而这也正是我对最新报导称该公司考虑竞购日本破产DRAM厂商尔必达（Elpida）部分业务略感失望的原因。当然，这则出自日本媒体的消息可能并不属实，这或许令人稍感宽慰，因为依我之见此举毫无意义可言。但我也怀疑相关消息并非空穴来风，倘若该公司竞购成功，对其而言可谓严重错误。

我们先来看看这则消息。报导称，中国高科技私募股权公司--弘毅投资计划收购破产的尔必达，然後将後者位於广岛的DRAM厂转售给中芯国际。报导还称，另一项正在讨论的计划是中芯国际参予到弘毅投资的收购计划中，但只负责运营工厂，弘毅投资仍是收购後公司的所有者。上月也传出一则相关报导，说的是弘毅投资和美国私募股权公司TPG正在联手竞购尔必达。尔必达因竞争激烈连年流失在全球记忆芯片市场的份额，於今年早些时候宣布破产。

最新报导传递的信息是中芯国际卷入这项可能的并购计划中。不太关注该公司的人可能不知道，十几年前成立的这家公司的伟大梦想是要挑战台湾龙头芯片企业台积电(2330.TW)(TSM.N)和联电(2303.TW)(UMC.N)，能在利润丰厚、LCD电视至手机等许多电子产品都离不开的全球微芯片定制市场谋得一席之地。这样的梦想一直都没有实现，在很大程度上归因于不完善的管理，导致该公司作为一家上市公司持续亏损。

中芯国际高层近两年前调整後，该公司的状况最终出现改观，但去年夏季出现的内部权力之争，又让该公司陷入动荡。那场风波解决後，中芯国际再次在扭亏为盈方面取得进展，但依我之见，该公司若想购买或经营尔必达的一些资产，则会对其扭亏为盈进程带来严重伤害。经营这些资产对中芯国际而言会严重分散注意力，因其没有在本土市场以外经营业务的经验。此外，DRAM行业竞争本就十分激烈，尔必达也是因此而破产的，所以我对中芯国际能否成功扭转後者的状况缺乏信心，加上尔必达是日本公司，可能已经受到高成本的困扰。

虽然目前尚未达成交易，但我仍担心中芯国际可能推进收购，因其新任首席执行官邱慈云试图为公司谋划一条新的前进道路。但购买尔必达资产并非该公司恢复盈利的正确之路，甚至还会让该公司扭亏为盈进程变得更加漫长，导致该公司未来多年继续亏损。

一句话：中芯国际应当远离尔必达，该公司若真的购买或接手後者的一些业务，将面临未来数年持续亏损的风险。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜

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