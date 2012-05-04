《阳歌专栏》天猫杀入家电市场 康菲漏油罚单力度轻

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**天猫发力家电市场**

中国电子商务领域的竞争变得愈加激烈，近日有消息称，该行业龙头企业阿里巴巴正在加速进军已然拥挤不堪的家电市场。据中国媒体报导称，阿里巴巴旗下的在线购物网站--天猫联手许多高端品牌，将特别开辟家电专区。此举对许多已在奋战试图掌控该领域的主要企业而言将是直接的挑战，其中包括京东商城、苏宁(002024.SZ)和国美(0493.HK)。

京东商城实际上就是凭借在线销售电子产品起家的，随後才多元化发展拓展至销售各类消费品；苏宁是有名的电子产品实体零售商，过去两年大举扩张进入电商领域；国美进军电商市场相对较晚，但该公司与当当网DANG.N签署结盟协议，几乎相当於该公司的在线业务交由中国最大的电商上市公司当当网来运营，此事近期让国美赚足了眼球。阿里巴巴明知作为这一市场的後来者会面临残酷的竞争，但作为中国更广泛的电商领域的龙头企业，占据约三分之一的市场份额，阿里巴巴明显拥有足够的资源，在这一领域发起严峻挑战。

媒体报导称，天猫为了发动新攻势，已与许多主要电子产品制造商签署协议，当中包括飞利浦(PHG.AS)、联想(0992.HK)及LG电子(066570.KS)等，这些厂商将为天猫的新平台提供他们的产品。家电类电商企业中增加这样一家重量级竞争者，不仅会令本已激烈的竞争加剧，还意味着这些电商企业会进一步亏损，许多此类公司本来就是亏损运营的。

不幸的是，对天猫这样屈指可数的仍赢利的大型电商企业而言，这样的竞争意味着其需要利用更多资源和时间来推进此事，从而放松对快速赢利的关注。这也意味着这一在线领域很快可能就会爆发另一场残酷的战争，而所有参战者也会被卷入更深的亏损中。

一句话：阿里巴巴进军家电电商市场，会令本已过热的该领域竞争进一步加剧，从而导致电商企业的亏损至少再延长一年。

**康菲对渤海漏油事件赔偿额较低**

从责任的角度来说，在中国创了祸没什麽大不了。这就是我从有关康菲石油渤海湾溢油事件的报 道中得到的主要感受。有报 道称，美国康菲石油公司(COP.N)就去年蓬莱溢油事故与中国监管部门达成新协议，赔偿金远低於西方类似事故的支出。据报 道，康菲同意额外支付1.91亿美元，用於去年渤海湾溢油清理和其它赔偿。该油田由康菲和中国海洋石油总公司0883.hk(CEO.N)成立的合资公司--康菲中国来运营。

康菲此前同意支付1.6亿美元清理油污。去年夏天，蓬莱溢油持续数月，污染水域约2,400平方英里，造成渔民和海边旅游运营商损失惨重。根据协议，中海油也将支付7,300万美元，投入一项支持渤海湾环保措施的基金中。

很难了解蓬莱溢油到底有多严重，因为国内媒体基本被禁止自行报导此事，只能主要依赖康菲、中海油和中国环保部门提供的信息。但如论如何，康菲在自己在该溢油事故中得到了一个很划算的结果。

近期最明显的对照是2010年英国石油公司（BP）(BP.N)在美国南部的墨西哥湾漏油事件。这一史上最严重的漏油事件导致英国石油迄今支出逾200亿美元，进行油污清理和责任赔偿，最终支出料将达300亿美元左右。这也是英国石油的公关恶梦，全球媒体不断发布油污从海底油井入海和受影响海域的照片。

形成鲜明对比的是，康菲并未受到媒体过多负面曝光，而其赔偿总额约为3.5亿美元，仅为英国石油为墨西哥湾漏油支出的1%-2%。显然，康菲在蓬莱漏油事故中承担有限责任，主要原因是中海油是大型国企，持有合资项目的51%股权。这意味着，中海油拥有强大的政治背景，中国政府不愿过於严厉地惩罚这家合资公司，因为到头来很可能是“自讨苦吃”。

这肯定让投资者吃了“定心丸”。在蓬莱溢油事故高潮期，中海油港股股价跌幅近半，但随後止跌回升，主要是投资者意识到，该事故对中海油盈利影响不大。相反，英国石油股价在墨西哥湾漏油事故後也跌幅近半，两年过去了，其股价仍比事故前水平低20%。

实际上，在中国闯祸而承担的责任相对轻微，不仅适用於国内石油巨头，对於其他行业也是如此。当中国许多责任法规出台时，多数企业还都是国有，意味着罚金往往较低，以避免过多损害这些国有实体。

目前私企正呈蓬勃发展趋势，罚金相对较低导致法律约束力不大，结果就是，许多商业化运作的新公司往往没有责任感，因为他们知道，“被抓住”後罚金很低。

从康菲等外国企业的角度看，他们清楚在此类事故中责任相对有限，这肯定让他们在计算在华业务成本时感到放心，正如蓬莱漏油和解协议所反映的一样，惩罚额度基本上是依据中国标准。

只要此类罚金仍保持较低水平，国内外公司在华经商时，就不会把责任问题视为重大风险，这对於公司盈利是好事，但不利於形成负责任的商业行为。

一句话：康菲在蓬莱溢油中担责较轻，再次证明在华发生类似事故承担的法律责任风险不大。（完）

编译：侯雪苹/黎黎 发稿：王燕焜

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