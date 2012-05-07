《阳歌专栏》中邮速递上市 搜狗壮志难酬

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中邮速递推进IPO 或将受热捧**

数月来，多家企业通过首次公开募股（IPO）相继上市，但表现却都暗淡无光，通常不是遭遇市场冷淡反应便是被投资者抛弃，但我终於能很高兴地向大家报告中国邮政速递物流要上市了，这或许是年内首个真正让人兴奋的IPO，随後可能是中国电子支付结算网络运营商--中国银联在今年稍晚的上市，这将是又一宗激动人心的新股发行。

先来看看中邮速递上市的消息，该公司已申请在上海证券交易所首发上市，计划融资16亿美元。该公司上市消息最早是在去年末传出，对投资者而言，这似乎是买入中国日益兴盛的电子商务板块股份的一种明智方式。

中邮速递招股说明书中没有披露太多的财务明细，但行业数据显示，中国电子商务市场的年规模目前达约1,000亿美元，相当於每年向全国各地的买家邮递逾10亿个小型包裹。

作为中国最大的邮递服务企业，中国邮政的网络遍布全国，得天独厚的优势令其可在电商邮递领域占据较大份额，而且我也认为，该公司的速递物流业务眼下是利润颇丰的。这一领域残酷的竞争是中国邮政面临的主要风险，竞争已经导致许多较小快递公司陷入亏损，而中国邮政又是一家国有企业，意味着其可能不具备成为下一个中国UPS(UPS.N)或联邦快递(FDX.N)所需的企业家精神。虽然存在这些风险，但中邮速递的上市无疑将成为年内至今让人分外兴奋的一宗IPO，而且我预料该公司的股票将受到热捧。

与此同时，媒体报导称中国银联也准备进军电商市场，计划推出积分奖励平台，以吸引更多用户使用其在线支付服务，与阿里巴巴的支付宝（AliPay ）和eBay(EBAY.O)的Paypal等对手竞争。这是银联最新的高调行动。国内大部分大型银行都是该公司股东，让其拥有令人艳羡的优势。

过去几个月，银联还宣布了一连串其他战略行动和相关信息，当中包括发起一场声势浩大的海外网络拓展攻势，以及近期发布的一些数据显示该公司近几年利润猛增。而且，有充足的理由相信，在2009年和2010年经济刺激计划下连续几年大规模放贷而导致资本金被削弱後，银联的大型银行股东可能希望在不久的将来对部分投资进行套现，以补充资本。

综上所述，我很怀疑银联可能正在推进自己的IPO计划，而且很有可能是在香港和上海两地上市，时间或许会在下半年的某个时候。如果真是如此，这将是比中邮速递更令人兴奋的IPO，会打开进入中国金融服务行业的一个坚实窗口，且没有投资中国国有银行时面临的诸多传统风险。

一句话：中邮速递即将进行的IPO，将搅动电子商务领域并有望得到投资者热捧，而中国银联似乎也在推进又一宗令人兴奋的IPO。

**搜狗壮志难酬**

你不得不钦佩搜狗的坚定决心，该搜索引擎属於搜狐(SOHU.O)旗下，进入这一领域近十年仍是小规模参与者。尽管缺乏长足进展，搜狗近期宣布了从百度(BIDU.O)手中抢夺市场份额的战略。百度占有中国网络搜索市场七成以上份额。搜狗新计划唯一的问题是，很多人以前都听过搜狗有类似表示，但总是缺乏实质进展。

让我们来看一下搜狗的计划。搜狗首席执行官称，其搜索引擎部门将基於用户需求，而不是多数大型搜索引擎通常使用的方式：关键词搜索。他还透露，搜狗目前仍未实现盈利，并提出一个看似难以实现的目标，即到明年在中国网络搜索市场份额达到15%。

这听起来很像2006年搜狐创始人张朝阳在接受我采访时的预测，当时搜狗刚成立一两年。张朝阳当时大胆预测，搜狗在中国在线搜索市场的份额将在数年内达到三分之一左右。这当然没有实现，搜狗目前仅占到2%左右的市场份额。

张朝阳喜欢拿搜狗近期营收做文章，搜狗去年营收增长逾200%。这一数字看起来确实很吸引眼球，不过你需要考虑到其基数较小，这也不是不可能。但尽管该公司近期预测，搜狗本季度营收将翻倍，但其营收增长近期也显露出停滞迹象。

我不想过多打击搜狗的雄心壮志，尤其是我认为，中国确实需要一个不错的竞争者挑战百度。但话虽如此，搜狗应借鉴腾讯(0700.HK)旗下搜搜的作法。尽管腾讯涉足的领域大多取得成功，但腾讯对搜搜投入巨资後，搜搜历经六年却未见起色，市场份额甚至不及搜狗。

腾讯对搜搜的未来持有疑虑，据报 道称，腾讯一两周前决定对搜搜裁员一半，但并未直接关闭该部门。或许搜狗也应考虑类似计划，虽然尚无迹象表明，搜狐打算放弃这一亏损业务。

话说回来，近期腾讯和搜狐在线视频部门联手，旨在挑战优酷网YOKU.N和土豆网TUDO.O的“联姻”。或许腾讯和搜狐也将在在线搜索领域结盟。

一句话：搜狐决心继续资助亏损的搜索引擎搜狗，此举看似注定失败，关闭搜狗或寻找合并夥伴可能是更佳选择。（完）

编译：侯雪苹/黎黎 发稿：张家伟/王燕焜

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