《阳歌专栏》夏普联手富士康打造手机

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**夏普联手富士康打造低端手机**

今天有一则消息让人颇感兴趣，报导称日本的电子产品巨擘夏普3128.T正在考量与富士康(2038.HK)合作生产手机。最近，越来越多的日本企业将濒临困境的消费电子产品业务，转让给擅长低成本制造的中国企业。

最新的媒体报导显示双方只是做了初步洽商，只是说双方高管本周在北京会面，商讨了合作事宜。报告还显示，富士康可能认为这次合作具有吸引力，该公司在寻找机会开发自有品牌，脱离为苹果等企业进行代工制造的经营模式。对於夏普来说，合作将是其正在推进的战略的一部分，也就是将盈利能力不足的业务出售或外包给其他公司。

在这宗合作中，夏普在手机行业也还算是知名品牌，但是也是个二流产品业者，其手机业务可能并不很赚钱。富士康是很合适的合作对象，能明显降低夏普的生产成本，还拥有很好的资源来开发新产品。

实际上，如果这宗合作交易最终实现，将与联想(0992.HK)与日本NEC(6701.T)的合作非常类似。去年，NEC和联想组建了一家合资公司，其中联想接管了NEC的个人电脑（PC）业务。正如夏普在手机行业的地位，NEC是个知名的PC品牌，但是同时也是个二线品牌，在日本之外市场的地位迅速下降。

在双方达成合作後，NEC去年稍晚宣布在退出中国手机市场几年後准备重新进入。不太清楚有关声明的细节，在与联想就PC达成合作之後这麽短时间内宣布重入手机市场，我怀疑NEC是想利用联想在中国市场已经成熟的销售渠道再推销自己的手机。我进一步猜想，若NEC成功获得一定的市场份额，最终可能将手机业务注入与联想的又一家合资公司，将品牌转交给联想。

这种安排对联想是有意义的，因联想希望快速建立起自己的手机业务，但是在打造自有品牌手机时遇到了麻烦，尤其是在较高端市场遭遇了苹果、宏达电和三星等企业的竞争。

夏普和富士康之间成功联手建立合资公司的可能性是50%，未来几年还会寻求类似的合作。

一句话：夏普与富士康建立合资公司的可能性是50%，显示中日消费电子企业之间的关系日益紧密。

**中国电力行业：电价管制转变外资投资方向**

中国电力行业近期出现的两起新交易，凸显该行业不仅存在困难，同时也蕴藏着很大的盈利潜能，而这正是计划经济遗留下的价格管制与能源行业的蓬勃发展之间的矛盾。

从困难方面看，据悉美国电力公司爱依斯（AES Corp）(AES.N)将出售大部分中国资产，包括所持一家火力发电厂和一家风力发电合资公司的股权。从盈利潜能看，通用电气(GE.N)刚刚宣布，将以5.35亿美元购买中国西电(601179.SS)的15%股份。

我们先来看看爱依斯的交易，这起交易明显表明，中国对电力公司而言缺乏吸引力。爱依斯有意出售这些资产的消息最早是在去年秋季传出的，当时外国媒体报导称，该公司聘请投资银行为其自身估价高达4亿美元的中国资产物色买家。显然，对爱依斯或投资银行家而言，外界对这些资产的需求并不尽如人意，三项资产的出售总额只有1.34亿美元。

爱依斯只透露了其中一项资产买家的名称，通过这项交易该公司将其所持一家电厂的权益出售给中国合作夥伴，但我怀疑，这三项资产的买家可能都来自中国，反映出外国买家对此类资产并无兴趣。

外国买家不感兴趣的原因相当明了。电力公司以煤炭或石油作为燃料发电，这些燃料需要在公开市场购买，而过去一年公开市场上的价格飙升。对电力公司而言不幸的是，中国一直严格管制电价，即使在煤炭和石油价格上涨的情况下，也很少大幅提高电价。这导致的结果是，在当前油价与煤价高企的情况下，包括华能(0902.HK)(600011.SS)等大型国内企业在内的电力公司利润也连连下降。

像爱依斯这样的外国企业，需要向投资者展示其投资能带来一定的回报，但他们显然无法从这些中国资产得到希望的回报，因此他们决定予以出售。在中国采用更加弹性的定价机制前，投资这一市场为数不多的外国电力公司可能还会进行更多的此类出售交易，而海外投资者对相关的新项目也将不会感兴趣。

与此同时，对通用电气而言情况完全相反，该公司正在向中国电力行业大举投资，以购买一家公司股权的方式打入制造环节，生产设备协助建设新电厂并与连接至国家电网。与投资电厂相比，这样的战略眼下看似更为安全，因为其主要风险直接与中国对电力的需求增长挂钩，也就是与中国的整体经济增长直接相关。

就中国经济而言，尽管欧美经济复苏疲软导致中国对这些地区的出口放缓，加上中国采取措施调控过热的房地产市场，经济增速放缓至8%左右的水平，但过去五年中的多数时间中国经济一直以10%左右的速度增长。

这样的经济增速意味着，中国对能源的需求也会以相近的水平增长，也就是说中国对建设新电厂的需求强劲。这样看来，在可预见的未来，中国西电的业务也将强势增长，甚至有望借助通用电气的技术而更进一步提升。

随着能源行业的外国投资者逐渐意识到，帮助建立和维护中国的电网是最安全的投资，未来几年还会出现更多类似的并购交易，而最没有吸引力则是那些受政府定价机制影响最深的领域。

一句话：未来几年，外国电力投资者将着眼于中国电厂的建设和维护，而避免作出可能会受到中国电价管制影响的投资。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：王燕焜/张家伟

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