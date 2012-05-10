《阳歌专栏》中国公司纷纷进军美国 经济型酒店行业或加速整合

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中移动和万达进军美国料将失败**

关於中国大公司进军美国，今天传出一些有意思的进展。中国公司日渐自信，寻求进军全球最大的市场美国，但美方对中方高度怀疑，凸显这一举措机遇和风险并存。

首先是中国移动(0941.HK)(CHL.N)，其拓展美国市场的愿望遭遇似曾相识的安全顾虑困扰。另有报 道称，万达集团正与美国第二大影院连锁AMC谈判，拟购买後者部分或全部股权。最後，华为看似找到了进入美国的新途径，通过与当地企业Synnex(SNX.N)签署分销协议，向美国企业客户出售产品。

让我们先来看看中移动和万达-AMC，这绝对是两则最新消息，每一个都将面临挑战，并在未来数月备受关注。美国媒体报 道称，美国国家安全部门官员出於对网络间谍风险的担忧，或拒绝中移动近期提出在中美之间提供移动服务以及在美国建设施的要求。美方主要担忧中移动或借进军美国市场之机，接触当地基础设施，进而用来从事间谍活动或窃取知识产权内容。这已成为中国通信公司进军美国的主要障碍。

去年因美方类似担忧，华为和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)多次被拒绝进入美国市场。华为和中兴随後做出重大努力，改善其在美形象，并缓解美方对间谍问题的担忧。但我怀疑，中移动在这方面努力不多，因此其请求很可能被拒。

同时，美国其它媒体报 道称，万达正与拥有AMC的私人投资资本洽谈收购後者部分或全部股权。谈判始於一年前，但随後渐趋於认真。尽管中国近期开放媒体业，允许迪士尼(DIS.N)、梦工厂DWA.O等巨头在华成立合资公司，但任何有关中方持股美国媒体的消息都很敏感。所以，我还是认为万达洽购AMC失败的机率高於50%，原因是涉足领域敏感，并且万达缺乏此类海外并购的经验。

最後说说华为。过去两年，华为多次高调尝试进军美国市场失败，在这一方面可谓最有经验的中方公司。我很喜欢华为与Synnex的协议，Synnex将通过经销商向美国企业客户，销售华为的路由器和交换机，与思科(CSCO.O)构成直接竞争。与华为早先试图在美修建大规模移动网络的计划相比，这种小规模销售引发争议的可能性更小，并很可能取得成功，让华为首次有机会正式登陆美国市场。

一句话：中国移动进军美国的计划及万达洽购美国AMC院线很可能因敏感性失败，而华为的新举措有望成功。

**经济型酒店行业或加速整合**

7天连锁酒店SVN.N和汉庭连锁酒店(HTHT.O)分别是中国第二大和第三大在美国上市的酒店企业，这两家公司刚刚发布的季度财报显示，经济型酒店行业已经走出去年的低谷，但行业竞争依然激烈，仍有整合空间。

这两家公司的财报好坏兼有，但各自的营收稳健增长，其中7天的营收增长30%，汉庭增幅则高达53%。但两家公司的利润却不是很好，7天仅录得约300万美元的利润，汉庭则亏损约150万美元。展望前景，两家公司预测营收会继续以30%左右的速度增长，主要得益於业务的大举扩张以及中国人旅游支出增多。

但从更大范围来看，中国经济型酒店行业显然不是高回报行业，这从汉庭亏损和7天的利润仅占总营收的3.5%便可见一斑。投资者似乎对7天的业绩较为满意，该公司股价在财报发布後上涨4%，汉庭股价则走平。不过，两家公司的股价目前仍徘徊在52周低点附近，表明这一行业增长前景虽然乐观，但同时也充满挑战，需要进行整合。

2010年在上海世博会的带动下，上海的酒店入住率大幅上升，经济型酒店行业一度繁华，但2011年该行业又陷入低谷，此後便开始出现了一些整合：行业领头羊如家HMIN.O去年以约5亿美元的价格收购了规模较小的连锁酒店--莫泰168，7天也斥资2,000万美元收购华天之星。但由於法国雅高（Accor）(ACCP.PA)和英国洲际酒店（InterContinental）(IHG.L)等全球酒店业巨擘涉足经济型酒店行业，该行业的竞争可能依然激烈。

因此，经济型酒店行业将会出现更多的整合，规模较小的亏损酒店最有可能成为被整合目标，甚至像汉庭这样规模较大的连锁酒店，也有可能在今後两年内被收购。

一句话：7天和汉庭连锁酒店的最新财报显示，经济型酒店行业恢复增长，但竞争却异常激烈，今後两年该行业可能加速整合。（完）

编译：黎黎/侯雪苹 发稿：王燕焜/张家伟

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在於简单报导新闻事实与市场热谈，而在於用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabizblog.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。