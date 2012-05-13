《阳歌专栏》iPad商标权纠纷和解希望浮出水面（更新版）

一位男子靠在Ipad广告牌上。

更新：周五发布《iPad商标权纠纷和解希望浮出水面》专栏文章後，我意识到苹果对iPad商标大陆使用权的出价实际为人民币1亿元（约合1,600万美元），而非文中所说1亿美元。

这表明，和唯冠的4亿美元要价相比，苹果出价显然与之相去甚远。我认为，这一巨大差距显示出苹果不会屈服于唯冠的高额要价，但双方仍将和解这一纠纷，因为中国希望看到这一结果。不过鉴於这一金额差距，双方要和解将需要更长时间，或许是一两个月，最终金额可能在1亿美元左右。

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**iPad商标权纠纷和解渐行渐近**

近期传出的消息表明，苹果(AAPL.O)与唯冠的iPad商标权纠纷或已接近尾声。关於该案的最新进展，中国媒体援引未具名消息人士称，濒临破产的唯冠国际(0334.HK)拒绝苹果以1亿美元购买iPad商标大陆使用权的提议。

唯冠律师不断就商标纠纷发表评论，我毫不怀疑上述说法来自他们，尽管他们这次选择匿名。唯冠律师此前表示，希望至少拿到4亿美元，这一数额已远远低於早先报导所说的10亿美元，但苹果认为，自己多年前合法购买iPad商标，但交易因技术原因未正式完成，4亿美元的要价仍过高。

苹果拒绝对此案发表评论，但根据各方报导，苹果最初的强硬立场显然有所转变。苹果此前拒绝通过谈判解决纠纷，更倾向让中国法院判决。去年底，苹果在iPad商标侵权案中一审败诉。

虽然唯冠与苹果在和解金额上仍存在分歧，具体来说差距为3亿美元，但双方的分歧却似乎在明显缩小，最终可能在未来几周内达成和解，金额可能为2亿美元左右。

那麽，作为一家一旦认定自己没错则不在法律纠纷面前让步而闻名的公司，苹果为何会在这一纠纷中采取磋商和解的非常规举动呢？

对於密切关注此事的人而言，答案显而易见：中国希望两家公司和解，从而消除中国法律体系眼下面临的极大压力。不管中国法院最终如何判决该案，都将不可避免招致批评。

若判苹果胜诉，外界会指责法院屈服于大型跨国公司的压力；反之，若判唯冠胜诉，则会令全球企业界心寒，他们将认为中国始终偏袒国内企业。面对这种没有赢家的情况，中国希望两家公司以所有人都觉得公平的方式自行解决纠纷。

苹果通常对这样的压力视而不见，选择坚持原则。但随着iPhone和iPad等产品的热销，该公司去年在华业绩突飞猛进，最新季报显示其大中华区产品销量占全球总销量的五分之一，因此苹果必须谨慎处理此案。

考虑到所有这些因素以及最新报导，苹果除了和解别无选择，而和解可能就在一个月内发生。和解对双方都有利，苹果也将可以在中国销售新款iPad，并致力於发展未来两年对维持其增长很关键的中国市场。

一句话：苹果与唯冠iPad商标权纠纷的最新进展显示，双方有望在一个月内握手言和，苹果可能将支付2亿美元获得中国大陆iPad商标使用权。

**百胜在苏宁店内开餐厅**

报导称，百胜集团(YUM.N)与苏宁电器(002024.SZ)联手，未来将在苏宁店内开设肯德基和必胜客餐厅。最初看到这则消息时，我觉得这似乎是个不错的扩张机会。但仔细考虑後，我觉得似乎更像是百胜在中国进行多年的持续扩张後，可能终於耗尽了好的增长机会，现在不得不寻找新的、并不明显的扩张点。如果这一假设成立，未来几年百胜在中国的迅速扩张料将明显放缓，可能影响投资者对该公司的兴趣，尤其是该公司其他的主要市场大多仍很低迷。

消息是这样的，百胜计划未来五年在苏宁店内新开150家肯德基、必胜客和小肥羊餐厅。目前百胜在中国有5,000家店，近期计划新开600家，以巩固行业龙头的位置。而排名第二的麦当劳(MCD.N)目前拥有约1,500家店，明年年底前计划增加到2,000家。

去年11月，百胜与中石化(0386.HK)(SNP.N)(600028.SS)进行合作，在加油站开设餐厅。之前麦当劳宣布将新开大量汽车餐厅。

麦当劳也在极力扩大其连锁经营，与在美国的做法相近。尽管我要为百胜和麦当劳的创新叫好，其反映的事实是，一线和二线城市这些百胜取得成功的主战场迅速趋於饱和，好的扩张机会越来越少。

加油站和苏宁门店当然顾客很多，但很难确定这些新的尝试能够变成新的大型增长点，毕竟到这里来的大部分顾客不是为了吃饭，当然他们可能也会愿意吃点快餐。

综上所述，我认为这些新店的结果将很难讲，而不是像大多数百胜现有门店那样表现优秀。如果假设成立，未来两年百胜在中国的增长严重放缓并不会让我感到意外，而且这看起来无法避免，这些新举措大多只会是小规模的成功，甚至可能以失败告终。

一句话：百胜在苏宁店内开餐厅是近期不走寻常路的新举措之一，暗示其在中国的发展可能遇到瓶颈。（完）

编译：黎黎/侯雪苹/李富强 发稿：张家伟/王燕焜

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