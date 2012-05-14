《阳歌专栏》东风追逐中国民族汽车品牌复兴大潮

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**东风追逐中国民族汽车品牌复兴大潮**

中国汽车厂商正在持续大力研发自主品牌，在与外商合作以外的领域寻求获得更大的利润，东风汽车(0489.HK)便是最新加入这一潮流的企业，该公司准备复兴封存已久的同名品牌。不过，这些新举动能否成功仍是未知数，东风汽车和许多其他中国汽车厂商近期虽然宣布了类似的自有品牌发展计划，但他们肯定不会很快放弃利润丰厚的合资平台。

东风汽车近期还与日产汽车(7201.T)携手，推出了一个名为启辰（Venucia）的新品牌。最近又不断有消息传出，该公司在与法国雷诺(RENA.PA)洽商组建另一家合资企业。据中国媒体报导称，该公司眼下正在制定一项利用法国标致UG.PA技术复兴同名品牌的计划，首款车型有望在明年春季的上海车展上亮相。东风品牌是1950年代末推出的，是中国首个自主研发的汽车品牌，但在投产不久後便从路面消失，至今已有半个世纪之久。这则报导对该品牌的发展历史进行了详细的介绍，相信中国的车迷们会感兴趣。

中国其他汽车厂商此前也推出了一系列类似计划，他们同时也与大型外资厂商组建了成功的合资公司。近期传出的消息称，上汽集团(600104.SS)计划复兴上海牌轿车业务，该公司是中国最佳的汽车厂商，与通用汽车(GM.N)和大众汽车(VOWG.DE)都建有合资公司。此外，一汽也计划斥资18亿元，推动红旗品牌复出。红旗曾在中国相当於豪华车，但在1980年代停产。北汽集团也计划基於瑞典汽车厂商萨博的技术，推出自主品牌。

许多此类计划都有一个共同点，即以外国的旧技术为基础，由於中国这些汽车厂商相对缺乏研发自主品牌的经验，这麽做或许是明智之举。不过，推出新品牌绝非易事，要有新的基础设施服务于这样的新品牌，还得通过营销推广提升公共知名度。更重要的是，汽车市场已经拥挤不堪，而且还出现了放缓迹象。

从营销角度看，红旗和上海牌轿车的复出计划以及东风汽车的举动都是明智之举，可借助知名的历史品牌很快吸引消费者的关注。我最後要预测的是，这些品牌中的一些将会取得成功，像红旗和上海牌轿车，或许还拥有从国内买家获得拉动的良机。有些品牌可能表现糟糕，最终导致开发者严重亏损，甚至有些老品牌还可能再度重回历史垃圾堆。

一句话：东风汽车跻身中国汽车厂商复兴民族自主品牌的大潮，各家厂商的类似计划半数有望功成名就。

**阿里巴巴股权回购重回起点**

阿里巴巴和雅虎(YHOO.O)或将是公司史上两家公司分道扬镳耗时最长的案例之一。多数此类案例表现出的大量复杂问题源於各家应得哪些资产，而在本案中雅虎将要为拖延负主要责任。

雅虎首席执行官汤普森（Scott Thompson）在任职仅半年後突然辞职，导致阿里巴巴回购雅虎所持40%股权事宜被迫再次押後。过去几周，汤普森一直是一个小题大做丑闻的中心人物。雅虎一大股东发现汤普森的简历存在问题，他在简历上声称自己拥有双学位，而实际上只拥有其中一个。

也许我不该说这是小题大做，毕竟简历作假是不合适的。从更深层次看，这凸显了雅虎近期的混乱运作，也印证了我最初的判断：阿里巴巴回购雅虎所持40%股权事宜将因此再次被拖延。

简单回顾一下事情的始末。2005年，阿里巴巴和雅虎结盟，雅虎斥资10亿美元买入40%的阿里巴巴股权，目前这部分股权价值超过100亿美元。但好景不长，雅虎时任首席执行官Carol Bartz在短暂的任职期间内多次与阿里巴巴创始人马云发生冲突，导致双方的关系严重疏远。去年9月，Bartz被雅虎董事会解职。雅虎在去年秋季开始与阿里巴巴协商卖还股权事宜，但是双方的预期都不合理，加上雅虎管理层人员不整，导致谈判告吹。随着汤普森上任，双方於今年稍早时候再次回到了谈判桌前。上周有媒体报导，雅虎卖出持有阿里巴巴的15-25%股权的协议有望在未来几周内达成。

我猜测汤普森是协议的主要推手，因他明显在掌控大局，并且愿意促成此事，以专心致力於扭转雅虎面临的困境。如果推测成立，汤普森辞职可能导致正在协商的协议作废，雅虎董事会因汤普森辞职已经乱作一团。虽然雅虎董事会已经任命了代理首席执行官，但是估计至少需要几个月的时间才能找到长期的首席执行官人选。新人需要时间了解雅虎，随後才能考虑重启阿里巴巴的股权回购谈判。

我很怀疑雅虎和阿里巴巴今年还能达成回购协议，估计最早也得等到明年上半年了。

一句话：雅虎首席执行官突然辞职可能导致雅虎与阿里巴巴的股权回购谈判进一步押後，估计最早也得等到明年上半年才会达成协议。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌

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