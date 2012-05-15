《阳歌专栏》中国电商企业追求多元化 人人网或将转型做网游

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国电商市场到底有多大？**

中国电商领域时下可谓喧闹不堪，约有六七家企业近几个月来动作不断，涉足一连串让人眼花缭乱的新产品领域，其中许多甚至与其发家的业务大相径庭，以图成为中国的下一个亚马逊(AMZN.O)。但该市场可能仅有接纳两、三家大型在线零售商的空间，因此面对眼下业已激烈的市场，许多如此大举扩张的企业最终也许不是被对手吃掉，就是在今後一至两年悄悄地关门谢客。

以销售家电和电子器材实体店闻名的苏宁，本周在其电商网站开了一家卖酒的店铺，成为电商行业的最新举动。苏宁要卖酒的消息最早在上月传出，当时有报导称该公司还将涉足八竿子打不着的在线旅游服务业务。苏宁并非当前电商领域唯一进军此类新奇业务的公司。在该公司涉足酒类和旅游业务前，中国第二大电商网站--京东商城也推出一系列奇怪举动，向远离在线销售电子产品的其他业务发力。该公司今年稍早新推出书籍销售业务，近期有报导称，京东还会涉足房地产和旅游服务业务。当当网DANG.N是中国唯一的电商上市企业，该公司刚开始像亚马逊一样主要销售书籍，但近期也向一系列领域拓展业务，包括与国美(0493.HK)结盟进军家电和电子产品在线销售，这与亚马逊後来的发展轨迹类似。国美是中国最大的电子产品零售商。

如果这一切一开始就像是一场相互插足的地盘争夺战，那麽像利润及致力於以战略性新领域以补充核心业务等显然会被抛诸脑後，而情况似乎也确实如此。因不甘示弱，阿里巴巴旗下的天猫据悉也加速提升自己在电子产品市场的存在感，与飞利浦(PHG.AS)、联想(0992.HK)及LG电子(066570.KS)等企业签署协议，杀入这一激烈竞争的领域。除了中国企业竞相扩张业务外，美国零售巨头沃尔玛(WMT.N)和亚马逊也大力提升他们在中国市场的存在，前者是通过对一号店的投资，後者则通过若干年前收购的卓越网，亚马逊刚刚将卓越网改名为亚马逊中国。

中国电商市场的确很大，可容纳不止一家大企业，但我严重怀疑，其是否能支持所有争相涌入这些“新大陆”的知名企业。2010年，中国网上零售市场交易规模约为5,000亿人民币，目前这一市场规模按美元计算大约在1,000亿左右，这当然不是一笔小数目，但对所有这些追求利润的企业却显然不够。

从长远来看，最後只会有两家或是其中的一些大玩家，例如盈利能力较强的天猫和拥有财大气粗後台的亚马逊中国和一号店，获胜机会最大。但即便是这些企业或许也不得不在目前形势稳定前作出重大调整，而几乎每个业界企业都会感受到这种普遍性的阵痛，因在他们发现正确的业务组合前，各企业都会尝试新业务领域。

一句话：主要电商企业近期在新业务领域的快速扩张是不可持续的，最终会以多数企业失败，少数两、三家企业笑到最後而告终。

**人人网：中国下一个网游企业？**

人人网(RENN.N)公布第一季亏损高於上年同期，本应令人担忧，但是投资者看似更关注这家公司网络游戏业务的意外强势，这也许会帮助人人网最终走向长期获利。

另外一家网络游戏开发商--Nexon(3659.T)也宣布其中国业务增长强劲。这些表明了中国网游市场的韧性，尽管经济出现放缓迹象，网游市场的主力军--10几岁至20几岁的年轻人看起来不太会减少在游戏上的花销。

经济放缓导致第一季人人网的另外一项主要业务--广告受到冲击，人人网在声明中称，广告营收仅增长15%，该业务经历了一段“颇具挑战性的时期”。

不只是人人网一家的广告业务受挫，搜狐(SOHU.O)和凤凰网(FENG.N)等公司最新一季的业绩报告也显示广告业务疲软。

人人网一季度广告营收仅为930万美元，而网游营收大幅飙升90%至1,750万美元，这意味着网游收入占了人人网营收的一半还多。尽管营收增长抢眼，人人网一季度净亏损扩大至1,360万美元，远高於上年同期的260万美元。然而，投资者显然更关注该公告网游业务的强劲增长，人人网股价盘後上涨近3%。

如果网游业务继续这样高速增长，可能帮助人人网最终走向长期获利，尽管这种转型可能让人人网看起来更像盛大游戏GAME.O和网易(NTES.O)等网游公司，而非Facebook之类的社交媒体。如果这样，人人网也不是第一个如此转型的企业。网易起初是一家门户网站，随後变成了一家游戏巨头。腾讯(0700.HK)也是通过QQ成为游戏领军企业。

当然，进入网游领域的巨大风险是营收依赖于游戏，也就是说一家公司需要稳定地开发或购买新游戏。Nexon称，其第一季中国市场营收上升近90%，今年都应维持强势，尽管中国网游市场料只会增长约12%。

这些都说明，尽管中国经济放缓，网游市场仍存在大量增长机会，人人网和腾讯这些知名企业以及拥有社交媒体的企业可能处於更有利的位置。

一句话：网游营收意外大增可能令人人网在年底前实现获利，帮助该公司转型成为一家网游企业。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌

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