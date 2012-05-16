《阳歌专栏》百度进军智能手机市场恐会再遭厄运

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**百度进军智能手机市场或以失败告终**

我不想连续两天这麽消极，但在预测联想(0992.HK)新的智能电视计划可能会失败後，对於以搜索巨头百度(BIDU.O)领衔的许多中国互联网企业一窝蜂地进军智能手机市场，我还是要给出类似的预测。

过去几天，百度的新举措引发中国媒体广泛关注。该公司携手电视厂商长虹(600839.SS)，计划推出运行自主研发的操作系统的低端智能手机。在线游戏公司盛大和网络安全公司奇虎360QIHU.N此前也宣布了类似自主研发智能手机的计划，而且最近还有报导称，网易(NTES.O)也可能涉足这一领域。

细看百度的智能手机计划发现，将推出的是一款最先进的机型。该公司此前曾与戴尔DELL.O合作推出过一款智能手机，但没有赢得太多的关注。这次与长虹联手推出的机型，与其同戴尔推出的机型不同，价格上便宜很多，仅要899元。我看过新手机的图片，虽然图片不能展现方方面面，但这款手机看起来确实笨重但很廉价。

在进军智能手机领域方面，百度一直与没有经验的公司合作，先是戴尔，现在又是长虹，这让我略感意外。这种合作的成本高昂是毋庸置疑的。虽然电脑与手机有一些共同点，但戴尔更擅长的是电脑业务，而不是手机；长虹在电视领域几乎独霸一方，但电视与智能手机似乎毫无关联可言。也就是说，我真的很难预测百度与长虹的这种新模式能取得成功，而且他们还面临中兴(000063.SZ)(0763.HK)和华为低成本手机的竞争，这些低成本手机运行的是谷歌(GOOG.O)大受欢迎且可靠的安卓（Android）操作系统，对消费者来说更有吸引力。

事实上，百度如此举动看起来是想效仿谷歌，这彰显移动互联网的重要性与日俱增。我对百度向重要的新领域大力投入资源表示赞许，但实话实说，我觉得这次的智能手机计划不会成功。如果百度想要提高成功的可能性，应当选取智能手机厂商合作，而不是长虹，但我觉得许多智能手机厂商可能不愿进行这样的联姻。

对於盛大、奇虎360和网易发起的智能手机举动，我的预测结果并无二致。我不能确定这些公司为何要采取这样的举措，但智能手机市场已经相当饱和，而且还有像苹果(AAPL.O)等经验丰富、资源充足的企业。也有可能是这些企业手头资金太多，只是想找个途径支出罢了。

一句话：由於智能手机市场竞争激烈，加上百度经验不足，该公司向这一领域发力可能会失败，但是若能与主要的手机厂商合作，成功机率或许会更高一些。

**新闻集团入股博纳影业集团**

尽管在中国媒体市场多次遭遇滑铁卢，默多克仍不打算放弃。报导称，新闻集团(NWSA.O)将买入博纳影业集团BONA.O20%的股权，後者为中国国内仅有的几家民营影片发行公司之一。如果过去的经验有效，该投资的本质决定了结果可能也会令人失望。

默多克一度是最看好中国媒体行业的投资者之一，预期中国市场存在巨大潜力。不过处於丑闻事件中心的新闻集团两年前即基本放弃了中国市场，因多次尝试未果，主要原因是该公司过於求成以及中国政府不愿开放媒体行业。这次情况的主要变化可能在於中国政府释放出准备开放媒体行业的强烈信号。

根据投资协议，新闻集团将直接从博纳影业集团首席执行官于冬手中购买19.9%的股权，该交易的其他条款未披露。根据博纳影业集团的最新市值，此次交易的规模大约为7,500万美元。

从投资者的角度看，该协议看起来像是进入即将迅速扩张的媒体行业的动作。中国电影市场已经是仅次于美国的全球第二大市场，大多数收入来自美国影片。随着年初中国放松了每年只能进口20部外国电影的严格管控，中国电影市场可能很快出现新的大幅增长。根据新的指标，每年进口外国电影的上限提升至34部。如果票房收入同步增长，明年的票房有望接近30亿美元，2010年为21亿美元。

新闻集团之前曾进行过多次失败尝试，包括运营一个电视台，但是没有观众，并于一两年前将其卖掉。该公司对网易(NTES.O)和凤凰卫视(2008.HK)的投资在财务回报上算是成功的，但是也基本未能帮助该公司进入中国市场。

老实讲，此次入股博纳影业集团跟投资凤凰卫视的情况很像，当时新闻集团也是买入少量股权，成为战略投资者，但是基本被凤凰卫视创始人兼首席执行官刘长乐忽视。我觉得此次投资也可能出现类似结果，因中国企业创始人通常喜欢我行我素，看起来不大愿意听从战略投资者的意见，无论这些投资者有如何多的经验。如果这次又是这种情况，估计新闻集团扩大中国市场影响力的尝试将再次无功而返，不过投资本身可能获得不错的回报。

一句话：新闻集团入股博纳影业集团可能获得不错的财务回报，但在战略结盟上料难获得成功。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌/程芳

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