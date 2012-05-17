《阳歌专栏》中国移动引进iPhone在即 腾讯或将分拆

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国移动引进iPhone在即**

我今天博客的标题或许略有误导之嫌，我纯粹是根据中国媒体最新报导作出的猜测。当地媒体报 道，中国移动(0941.HK)(CHL.N)可能很快与苹果签约引进iPhone，这款手机届时将可适用於中国移动所采用的中国自主研发的3G网络。实际上，相关新闻报导内容比较简单，中国移动新任董事长奚国华在香港召开的投资者年会上表示，正在与苹果公司谈判，开发适用於中国移动基於TD-SCDMA技术3G网络的iPhone手机。奚国华就此并未多谈，只是表示并不能保证最终达成协议。奚国华今年3月才从王建宙手中接任中国移动董事长，後者现已离休。

中国移动和苹果公司最早在一年前就曾举行谈判，旨在研发基於TD-SCDMA技术3G网络的iPhone手机，但是双方因从未透露的原因并未达成协议。我猜想当时立场保守的王建宙可能希望苹果为开发手机承担多数风险，他或许估计苹果并不介意动用大笔投资为中国移动开发手机，毕竟中国移动拥有逾6亿手机用户。若情况果真如此，苹果公司明显是被自己将承担的风险吓住了，双方最终没能签订这份互利互惠的协议。这份协议对中国移动来说尤为重要，该公司在3G网络推广方面落後于中国联通(0762.HK)(CHU.N)以及中国电信<0728.HK >(CHA.N)，後两者都成功与苹果签约，推销分别适用其3G网络的iPhone手机。

这种情况在今年3月可能已经出现重大转机，王建宙的离休令奚国华终於开始全面领导中国移动。过去三年，在持保守立场的王建宙领导下，中国移动成长缓慢。在王建宙离休不久，库克开始了自己接任苹果公司执行长之後的首次访华之行。媒体对库克此访给予密切关注，库存会见了政府高官和行业领袖，期间并没有提到拜访中国移动。我非常确信，库克在访华期间必定会见了奚国华及其他中国移动的高层，有关重启适用TD-SCDMA技术3G网络iPhone手机的磋商很可能是会见中最重要的话题。

与王建宙不同的是，奚国华必定认识到中国移动在开发3G业务方面需要采取一些重要行动，毕竟这个领域是移动通讯的未来所在。中国移动的现金储备雄厚，似乎既没有花出去也没有给予投资者回报的意思，我猜测奚国华最终会愿意将部分资金投入到TD-SCDMA制式iPhone手机研发当中，在与苹果公司的合作中多承担些风险。若事实如此，双方最近的谈判将很快取得进展，有望在未来两三个月宣布备受期待的iPhone合约。这可能极大提振中国移动在3G业务方面的发展前景，也会有助於公司整体业绩增长。

一句话：中国移动新董事长就任後，看似已经与苹果公司重启长期停滞的iPhone手机研发谈判，未来两三个月可能就会宣布备受期待的iPhone合约。

**腾讯或为分拆铺路**

腾讯(0700.HK)因发布季度财报成为今日各大媒体的头条，财报数据显示该公司利润增长继续放缓。但另有一则报导称，该公司计划进行重大重组，这才是真正引起我关注的地方。

我们稍後再行讨论相关报导的详情。不过，从更广阔的视角来看，如果该公司真的重组，我不得不怀疑这可能也只是今後更大动作的前奏，腾讯今後两年可能会分拆成几个不同的公司，出现这种情况或许是该公司自行采取的行动，也可能与政府压力有关，这一切将取决於反垄断案件的结果。腾讯若是真的分拆业务，当前投资者会因持有多个前景可观的小规模但独立公司的股票而大赚一笔，其中包括非常成功的在线游戏业务和社交网络业务。

先来看看腾讯重组的消息，这显然也是大家最感兴趣的。中国媒体援引未具名的行业消息人士报导称，腾讯正在推进重组，重组後将分为六大业务单元，包括致力发展的社交网络和互娱业务。一直关注腾讯的人士肯定记得，该公司是靠QQ即时通讯业务发家，然後才逐步迈向更广阔的其他互联网领域，包括在线游戏、搜索、视频和电商等业务。

腾讯现在是中国最大的互联网公司，市值近520亿美元。另外几家可与之与媲美的互联网企业包括在线搜索巨头百度(BIDU.O)，其市值约为430亿美元，私人控股的电商企业阿里巴巴，市值约为300亿美元。 与百度和阿里巴巴专注单一核心业务不同，腾讯业务范围相当广泛，这也是腾讯分拆为何更有意义，因此举会使每个单独的业务领域都能集中於其核心业务，自负盈亏。

推动分拆的动力或许不仅来源於腾讯内部，而且或很快来自政府，当然这要取决於奇虎360起诉腾讯垄断一案的审理结果。前者指控腾讯利用自己在即时通讯领域的垄断地位在其他领域实施了不公平的主导性的影响力。如果腾讯败诉，这会让其突然陷於修正其垄断地位的巨大压力之下，这也使分拆变得更为可能。

此外，我还应迅速看一下腾讯最新公布的一季度财报。财报显示，公司2012年一季度营收同比增52%，净利同比增2.8%。营收的大幅增长与净利增长的疲软或反映出腾讯高度多样化的本质，这既包括大量新增营收，也包括对新业务的大笔投资。

这些都充分证明腾讯应该分拆，使不同部门都能作为独立的实体企业独立经营。此举不仅将使腾讯公司本身受益，而且也满足了那些看不惯其反竞争行为的批评人士。

一句话：关於腾讯重组的报导可能只是其分拆的前奏。分拆不仅有利於投资者，而且也能平息不满腾讯反竞争行为的批评者。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹/靳怡雯 发稿：王燕焜

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