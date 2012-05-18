《阳歌专栏》中国低端车库存增加 本土车企面临苦日子

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国低端车库存增加 本土车企面临苦日子**

两年前，中国汽车行业一片红火，厂家争先规划新建产能，现在部分低端汽车经销商报告库存快速增加，为车市疲弱再添证明。2009年车市需求激增促使制造商投巨资建生产线，现在才开始投产，市场似乎出现典型的供应过剩。令汽车厂家感到命运不济的是，中国政府采取措施为经济增长过快降温，导致汽车需求开始下滑。

中国最大的汽车经销商协会中国汽车流通协会(CADA)表示，吉利控股(0175.HK)、奇瑞汽车、比亚迪(1211.HK)的经销商的汽车库存增至逾45天。日本本田汽车7267.HK的在华经销商也报告了类似库存水平，本田在五·一假期时被迫采取非常规措施，关闭中国合资公司产能15天。

45天库存是个重要水准，这是经销商开始担心他们的汽车销售速度不够快的点，可能需要为降低库存而加大销售折扣。这可能引发与其他经销商之间的价格战，後者若不实施同样的促销折扣，自己的库存可能也会上升到危险水平。

我之前曾说过，在当前的行业放缓阶段，中国本土大型汽车品牌很可能最先遭受冲击，他们没有与背靠大众(VOWG.DE)和通用汽车(GM.N)等国际汽车巨头且资金丰厚的合资品牌进行竞争的资源或多样化的车型。本土品牌厂家通常面向低端市场，因此实际上不会与定位於较高端市场的国际巨头正面交锋。但是，通用汽车和大众汽车最近开始向较低端市场渗透，可能令中国本土车企感到日子更加难过。吉利、比亚迪和奇瑞今年前三个月的销售都出现了下滑。

现在，中国高端车市较低端看似更显平稳，这意味着大型外国厂商也许在未来一年里还不会遭遇中国本土车企感到的煎熬。但是，预计未来12个月，中国国内汽车企业多数都将陷入亏损，随着中国汽车业开始亟需的整合，也许甚至有一两家关闭或被同业合并。

一句话：比亚迪、奇瑞和吉利的经销商的库存增加，意味着中国低端车市的价格战可能很快爆发，很多企业都将陷入亏损境地。

**美国拟对中国太阳能电池高征税**

中美两国年初才显出可避免在光伏领域爆发贸易战的迹象，美国商务部日前意外宣布向中国太阳能电池加徵高额惩罚性关税，这不仅让所有人大跌眼镜，也让这一重要行业再次笼罩阴霾。

消息传出後，中国太阳能板块的股价均告下跌，行业龙头企业尚德电力STP.N、天合光能(TSL.N)和英利(YGE.N)股价跌幅达5%或更大，再次下探去年末触及的历史低点，当时正值该产业因全球供应过剩而陷入最不景气之际。

毋庸置疑，我觉得此事并不会就此打住，中国可能很快就会还以颜色。近几个月，中国已经采取了一些措施，尝试并展示其停止政府补贴太阳能电池制造商的诚意，而政府补贴也是美国企业投诉中国企业的导火索，目前中国的太阳能电池供应占全球供应总量的一半以上。

此事的最新进展是，美国商务部宣布，对所有中国产的太阳能电池产品加徵31%-250%的惩罚性关税，比之前的加徵比例高出很多。美国商务部今年稍早首次裁决认为，中国太阳能电池制造商以低息贷款、出口退税等方式获得了不公平的补贴，奥巴马政府随後建议向此类产品加徵最多4.7%的关税。根据尚德电力和天合光能的公告，上述最新的加徵关税比例只是初步裁定，尚未最终确定，而且多数公司会以约31%的下限缴纳关税。

但此事明显不会就此了结。由於之前的关税较低，加上最新的高额徵收建议发出了明显不同的信号，此事背後究竟隐藏着什麽还很难说。我认为，此前较低的税率旨在向北京发出信号，即如果中国采取措施减少政府对光伏产业的支持，中美间的贸易战或能避免。倘果真如此，或许此後新一轮的高额徵收建议旨在告诉中国，即中国政府需更快采取行动，减少对本国太阳能企业的支持，否则就会看到这些企业受制於高关税，这或严重损害光伏产业的发展。

由於没有更多信息，我们很难猜测真正发生了什麽事。但自从其爆发首次冲突近一年来，我一直在跟踪此事，所以我还是预测此事最终会以一种皆大欢喜，但双方都被迫作出某些牺牲的方式获得解决。

中国需要更快行动，推出新的高调措施以证明自己结束对太阳能企业不公平的补贴。若果真如此，我觉得美国最终会宣布向中国光伏企业徵收此前讨论过的较低关税。

一句话：中美围绕中国政府支持太阳能电池制造商的最新贸易冲突或许只是美国迫使中国就范的一种策略，目的是希望中国尽快结束对光伏企业的不公平补贴。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹/靳怡雯 发稿：程芳/王凤昌

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