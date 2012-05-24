《阳歌专栏》外国电信企业进中国市场显露曙光

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国电信在英国推出MVNO业务 或为外国电信企业进入中国铺路**

中国电信(0728.HK)(CHA.N)携手欧洲移动运营商Everything Everywhere，在英国推出中国运营商在境外的首个虚拟移动网络，该消息成为今日各大媒体的头版头条。依我之见，此举或许意味中国的电信企业将开放此类交易，从而为一家大型外国电信公司最终进入中国，成为虚拟移动运营（MVNO）业务运营商铺平道路，这可能才是更令人感兴趣的地方。此类MVNO交易，可令企业迅速打入外国市场，用自己品牌在当地现有的运营商网络上提供服务。

我们先来看看相关的最新消息。中国电信本周正式在英国推出名为CTExcelbiz的新服务，该公司最早是在1月宣布这项计划的。按照当时的计划，中国电信将率先在英国推出这项服务，目标用户是日渐增多的在英华人和去欧洲的中国游客，然後该公司可能利用Everything Everywhere在法国和德国的合作关系，向这些市场扩大业务。

从中国角度看，中国电信此举似乎暗示，该公司或许会与一家外国电信公司合作，在本土市场推出类似的MVNO业务。这样的合作不仅能为中国电信提供来自外国合作夥伴的新的重要收入来源，还能让其更好地利用先进的3G网络。中国电信行业监管机构今年早些时候称，希望更多地向外国公司的基础设施投资开放市场。因此，允许外国MVNOs进入市场不仅有助於实现这项目标，还能让该行业接触到可利用自身3G网络的外国技术和服务。

英国Virigin Mobile1044Q.L是全球最成功的MVNO运营商之一，据悉该公司几年前曾洽商在中国组建MVNO，但迄今一直未有达成交易的消息传出。此後发生了许多变化，比如中国电信业重新洗牌、3G网络横空出世、以及中国政府进一步开放、允许外资进入敏感的电信基础设施领域等曾令人津津乐道的事件。

如果中国电信此举释放的该市场将向外国MVNO开放的信号，那麽肯定会有许多运营商表示感兴趣，像Everything Everywhere的大股东之一法国电信FTE.PA、欧洲电信巨头沃达丰(VOD.L)、韩国SK电讯（SK Telecom）(017670.KS)、西班牙Telefonica(TEF.MC)等，都曾表示过对中国市场感兴趣。既然有这麽多运营商感兴趣，加上中国市场不断开放，今後18个月要是有一家外国电信公司宣布中国市场首个MVNO交易，那麽也将不足为奇，而合作夥伴很可能就是中国电信。

一句话：中国电信在英国推出MVNO业务，意味着外国公司作为MVNO运营商进入中国也有望很快获得当局放行，而首个交易则可能在未来18个月内宣布。

**联想在日德的收购会重蹈覆辙？**

中国第一大PC制造商——联想集团(0992.HK)刚刚公布了一些靓丽业绩，称该公司在德国和日本的收购带动其第四季度纯利按年大增60%，联想营业额按年增长54%。但作为一名中国市场的长期观察者，我的第一反应是，我之前见过这种情况。当联想突破性地收购了IBM(IBM.N)PC资产後，该公司2006财年的业绩也迅速得到提升反弹。但人们也记得，这段蜜月时光相对“短命”，联想随後便遭遇巨额亏损，在IBM的前客户纷纷“叛变”且联想无法有效运行IBM海外业务时，联想不得不大力重组。所以现在问题来了，联想这次会重蹈收购IBM PC部门时的覆辙吗？联想资产会迅速缩水并再次以重组告终吗？还是联想会吸取之前的教训，这次有更好表现，甚至可能实现其超越惠普(HPQ.N)成为世界最大PC制造商的目标呢？

在给出我的答案前，让我们先迅速看下大环境。首先是联想最新收购德国计算机商Medion并在去年接管了日本NEC的计算机业务。对联想而言，美国或许一直是一个劳动力成本难以承受的市场，但相比联想将在日本和德国面临的情况，美国给联想带来的挑战似乎小多了。美国对联想造成的困扰是，美国企业的传统是终身雇佣制，而在日本和德国，他们要挑战的是强大的工会。这种劳资纠纷问题也是TCL多媒体(1070.HK)并购法国汤姆逊公司彩电业务和台湾明基收购西门子SI.N手机资产失败背後的主要原因。

联想这次在日本的收购要略微聪明一点，通过建立合资公司而非直接收购的方式接管了NEC的PC业务，这也意味着NEC依然是帮助运营该业务的一个合作者。TCL也试图与法国汤姆逊建立合资企业，但明显未能成功。就客户逃离而言，我预计这将很快发生。在该案例中，客户逃离或许更为严重，因日本和德国的消费者及企业尤其注重质量，不太可能去购买一家中国公司生产的电脑，而不是一家德国或日本制造商。也就是说，这两次收购都会遇到问题，随着企业收购合同的到期，劳动力问题很可能会在明年爆发，而客户的逃离速度也将加快。

情况可能会变得更糟，因联想最新涉足的很多新产品领域的行动也可能出现麻烦，也意味着联想可能很快会看到其收入和净利开始出现动摇，也为未来2-3年的另一场重组埋下伏笔。

一句话：联想可能很快就会看到历史的重演，在日本和德国的收购虽提振了业绩，但也为整合的困难以及最终的重组埋下了伏笔。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：王燕焜

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