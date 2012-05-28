《阳歌专栏》诺西指责华为抄袭其宣传材料

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**诺基亚西门子指责华为抄袭其宣传材料**

华为一改长期在国际舞台上的防守姿态，在欧洲对InterDigital(IDCC.O)发起反垄断诉讼，指控该公司拒绝向其出售3G技术，我对此提出赞扬。但是诺基亚西门子指责华为抄袭其宣传材料，这看起来倒很符合许多外国人对中国企业的传统预期。

诺基亚西门子指出，华为2012年的电信咨询业务宣传资料与诺西2011年相同业务的宣传资料在设计和内容方面存在大量相似之处。报导中未提及华为对此的评论，因此目前还是有些一面之词之嫌。但是即使事情属实，我也不会觉得很意外，毕竟中国企业的抄袭行为并不仅限於科技和DVD。如果情况属实，我觉得有点可笑，因为华为比较有钱，制作宣传资料肯定比开发新产品省钱多了，这意味着华为太懒啦，不愿意制作自己的宣传材料。

无论此事是真是假，这种抄袭可能更加反映中国企业整体上对知识产权和版权的漠视。大约10年前，华为曾遭遇更为严重的抄袭指控，当时美国思科(CSCO.O)控告华为侵犯知识产权，最终案件以未披露的条件达成和解。据我所知，随後华为就没再出现过类似的纠纷，意味着该公司做出了认真的努力进行整顿，作为跻身全球企业努力的一部分。

这让此次的事件看起来更加滑稽，因为如果抄袭是真的，这种事华为本可以不付出任何代价就能完全避免。但是“江山易改，本性难移”这句话可能适用吧。

一句话：诺基亚西门子指责华为抄袭其宣传材料，如果情况属实，将反映出中国企业在试图拒绝抄袭上面临的困难。

**云计算或成为中国开放电信服务市场的突破口**

中国的电信企业都争相建立新的云计算中心，海量数据和软件库使计算机用户仅需通过自己配置简单的电脑就可实现远程计算。但现在，中国政府似乎想大力发展这一领域，并向外国企业开放这一行业，微软<MSFT. O>刚刚公布了在中国开拓云计算领域的计划。

媒体援引微软一全球高管的话报导称，微软正申请在中国创建云计算中心的许可。微软去年年底曾表示，公司正研究在重庆成立该中心的计划。此前，IBM<IBM.N >1月份宣布将在北京附近修建中国最大的云计算中心。

从投资者的角度看，这两条消息看似都很引人关注，不仅因为其具备盈利的潜力，而且因为此事似乎标志着，中国政府或最终开始允许外国企业大力投资中国有利可图的电信服务市场。外国企业一直被排除在中国电信市场外，尽管中国在入世时承诺开放该市场。这一行动也与电信监管部门最近的一系列评论相符。中国的监管部门3月表示，政府正式将促进民间资本对电信基础设施的投资列入新政策。

云计算应该是相对容易向外资开放的一个领域，因该行业目前处於发展的最初阶段，显然，外国技术的引进和微软、IBM等知名企业的专业技术可迅速将该行业打造成世界级水平。

如果中国一家电信运营商与一家外国大型电信商签署移动虚拟网络企业(MVNO)协议，中国的电信服务市场可能会在明後两年再次开放。类似协议尚未在中国达成，但在其他市场很流行，通常是一家外国电信运营商借助现有运营商的网络在海外提供其品牌服务。中国电信(0728.HK) (CHA.N)上周在英国推出了MVNO业务，我预测，中国其他电信运营商最终也会纷纷效仿签署MVNO协议，允许外国电信运营商在中国提供服务。

云计算在中国的发展以及外国MVNO在中国的发展潜力似乎都说明，中国或最终在开放电信服务市场方面显示出诚意。同时，盈利可能是运营商在这一已然竞争十分激烈的市场中面临的一个更难挑战。

一句话：微软计划在中国创建云计算中心，预示中国打算向外资开放电信服务市场。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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