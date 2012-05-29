《阳歌专栏》永达汽车搁置IPO计划 中国新股发行持续遇冷

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。
**永达汽车搁置IPO计划 中国新股发行持续遇冷**
神舟租车赴纽约首次公开募股（IPO）计划告吹仅一周後，中国永达汽车服务控股有限公司搁置其香港IPO计划。这表明海外对中国企业IPO需求降温及中国汽车业遇冷。但中国人民保险集团公司（PICC）拟A+H股上市筹资60亿美元，中国企业海外上市或将面临真正考验。
我们先来看看永达汽车。永达汽车是宝马（BMW）(BMWG.DE)在华最大经销商，由於市况不佳，永达汽车暂时放弃旨在募资高达4.3亿美元的香港IPO计划。仅在一周前，神舟租车也正式撤回今年1月提出的赴美上市申请。
两起失败的案例表明，新股IPO市场整体疲弱，中国汽车销量也遭遇寒冬。中国於2010年超过美国，成为全球最大汽车市场，但随着中国经济减速，其汽车销量增长也大幅放缓。
神舟租车IPO计划夭折并不太令人惊讶，但永达汽车此举则有些出人意料，因为宝马等豪华车销量看似并未受到中国车市整体放缓的影响。中国汽车销量增幅跌至个位数，而豪华车增长仍介於30-40%之间。因此，投资者缺乏兴趣表明，市场预期豪华车增长也即将放缓。
同时，人保希望避免遭遇与永达汽车类似的命运，邀请更多大型投行，参与其A+H上市计划。外媒报导称，人保新增高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)等14家投行为其香港IPO承销，旨在从海外投资者募资30亿美元左右。
人保新增外资投行的数量如此之多，再加上国家对其强有力的支持，这表明，尽管整体市况欠佳，人保很可能会推进IPO计划，但我预计，人保发行价不会太高，其香港IPO集资或接近20亿美元。
最近数月，少数大陆企业在香港成功大规模上市，其中新华人寿(1336.HK)於去年底A+H股上市，在香港募资13亿美元。该公司股价开始上扬，但随後基本跌回最初水平，目前略高於发行价，基本与大盘持平。
鉴於近期保险市场整体存在不确定性，我预计，尽管人保确实应推进IPO计划，但料将不会有太令人激动的结果。人保上市首秀後，预计其股价将横盘调整或下跌。
一句话：宝马在华最大经销商永达汽车搁置香港IPO计划，人保新增多家大型投行承销，这些均表明外界对中国新股需求疲弱。
**UPS和联邦快递或推动中国快递业洗牌**
过去几天，中国蓬勃发展的包裹快递领域喧闹一片，快递公司在中国繁荣的电商市场中竞相巩固各自的地位，快递行业中也产生了与电商市场相类似的泡沫。近一个月前，中邮速递宣布计划通过首次公开募股（IPO）募集最多16亿美元。日前又有媒体报导称，跨国巨头UPS(UPS.N)和联邦快递(FedEx)(FDX.N)将双双获得中国政府批准，开始推出国内快递服务，从而令这个本已拥挤不堪的市场又多了两大新竞争者。
迄今为止，UPS和联邦快递在中国仅限於经营海外与中国间的包裹快递业务，两家公司多年来不断努力想获得在国内经营快递的权利。过去五年，随着中国电商市场的快速崛起，快递业务也出现了爆炸式增长。从眼下情况看，在中邮速递推进IPO以融资拓展业务的同时，中国政府可能最终批准上述两家巨头在国内推出快递业务，这或许才是真正令人感兴趣的地方。
我怀疑中国政府想对包裹快递领域进行整顿。随着电商市场的繁荣，中国的这一领域可谓混乱不堪，通过一些规模较小、肆无忌惮的快递企业邮寄炸弹、武器和其他违禁物品的报导常见诸媒体报端，导致政府认为需要将该行业规模较小的业者进行整合，市场上留下十几家规模较大、运营效率优良的企业，籍此控制此类非法邮寄活动。经验丰富的UPS和联邦快递的加入能快速帮助该行业洗牌，导致许多小型业者要麽被淘汰出局，要麽就被大型竞争对手吐掉，从而促生一批规模大、效率高的国内包裹快递企业。
与此同时，阿里巴巴麾下的天猫也在快递服务方面采取行动，国内媒体报导称该公司联手九家主要快递公司，合作改善从其平台售出商品的快递服务质量。虽然该公司此举与UPS和联邦快递的消息并无关联，但却表明阿里巴巴将快递服务委托给主流快递商，以改善买家满意度，努力提高包裹快递服务的效率，尽量减少一些小型快递公司低效、甚至非法的邮寄活动。
从整个快递行业看，接下来一年还会出现更多此类举动，其他主要电商企业也会与大型快递公司进行类似合作。如果UPS和联邦快递获得国内从业执照，这对他们而言可谓好兆头，对中邮速递及一些经验丰富的大型公司亦是如此，这些公司可在国内许多城市提供快捷可靠的快递服务。这场博弈中的输家将是规模较小的快递公司，不过其中一些运营状况良好的公司则会从中受益，成为吸引大型公司并购的目标，以便後者快速拓展覆盖网络。
一句话：UPS和联邦快递进入中国包裹快递领域，意味着政府当局有意整顿蓬勃发展、但也乱象丛生的该行业。（完）
编译：黎黎/侯雪苹 发稿：张家伟/王燕焜
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