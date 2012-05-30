《阳歌专栏》瑞安拟分拆新天地上市 中国刺激新举措或有助比亚迪

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**瑞安准备分拆新天地上市**

随着中国调控过热的房地产市场，许多房地产开发商的光芒正在快速退去，对它们失去兴趣的投资者，或许应该看下一则来自香港的消息。消息说，当地的瑞安房地产(0272.HK)准备让其内地附属公司上市，这可能开创首次公开募股（IPO）的新趋势。

瑞安可能将旗下的新天地分拆成独立公司在香港上市。新天地在上海运营饭店和商场等的物业项目，获得巨大成功。依我之见，不论从公司还是整个行业的角度看，都有很多理由证明这项上市计划很有吸引力，且令人颇感兴趣。

从公司角度看，新天地在中国房地产领域本身就很有吸引力，其业务主要是将老旧建筑重建为商场和饭店等设施。我本人就住在上海，可以证明新天地在上海的项目是多么受欢迎，但也要说明的是，光顾上海新天地的多为外国人和游客，这对没有太多外国人的其他城市而言，恐怕很难克隆。

新天地可能也存在不足之处，但对投资者而言代表的却是增长的故事，该公司计划尝试在重庆和武汉等其他大城市复制他们在上海的成功。我喜欢这样的理念，因为对其他公司来说，复制这样的模式可能很难，而中国有许多城市需要对老旧建筑进行类似改造，并且此事还可能得到地方政府的大力支持。

新天地这样的公司之所以吸引人，还与其致力於开发商业地产有关，这意味着他们可以更好地抵御周期性强的房地产市场的下滑，而住宅地产开发商在这样的周期中则易受重创。

从行业角度来看，对於曾大举在内地投资的香港和其他亚洲公司而言，此类交易或许是他们开始分拆中国资产、让其成为独立上市公司的信号，此举可向投资者提供除万科(000002.SZ)和SOHO中国(0410.HK)等老牌开发商以外的更多投资选择，这些老牌开发商擅长建造大量的新楼盘，但却无法制造兴奋点。

当前，许多香港企业在内地拥有大量投资，而他们在香港的投资规模甚至更大，使得其股票面临来自两地市场的双重风险。像瑞安和新天地的这一举动，能为希望介入内地商业地产的投资者提供不错的选择，而且今後一到两年内，可能还会有其他亚洲地产开发商采取类似行动。

一句话：瑞安计划将旗下中国新天地分拆出来独立上市，或许标志着，希望投资中国内地房地产市场的投资者将开始拥有新的投资选择。

**中国刺激新举措或有助比亚迪**

中国汽车业本周迎来利好消息称，中国政府即将出台新一轮刺激汽车业发展的政策。我注意到，这些报 道或对困境中的比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)是个好兆头。比亚迪大力投资於尚处於艰难发展期的新能源汽车领域。美国知名投资人巴菲特持有比亚迪10%的股份。比亚迪另外还对近日涉及旗下电动车型的一起交通事故发布了一份公告，试图打消公众对其电动车安全的担忧。

让我们先来看看整体车市。中国政府称，今年晚些时候将出台新的刺激政策，提振汽车销量。随着中国经济增速放缓，其汽车销量已从2009年至2010年的两位数增长大幅减缓，增幅甚至趋零。有报 道称，新的刺激政策将覆盖更多节能车型，推动全国能源消耗的削减。

但引起我注意的细节是，《中国日报》报 道称，新政策的首批步骤之一将是鼓励大中型城市购买新能源公交车。文章称，租车公司购买可替代能源汽车，也将获得有力的政策支持。上述两项举措都很明智，因为瞄准了公交企业和租车公司等大型车主，他们有资金投入必要的充电和维护设施，让新能源汽车更具吸引力。

这与之前的刺激措施有重大区别，以前的政策瞄准普通消费者，而普通消费者因担心缺乏相关基础设施，不愿购买新能源汽车。比亚迪的发家地深圳市已对此类项目大举投资，包括试行推广电动车及混合动力车型的公交和出租。政府要求更多城市购买新能源公交，意味着将为比亚迪带来更多生意，地方政府往往是中央政府决策最大的支持者。

但租车公司是否会购买更多新能源汽车不太明朗。但许多租车公司至少会组建小规模新能源车队，试验是否有效。

比亚迪同时也发布了一则有意思的公告，详细描述了深圳近期一起交通事故中，比亚迪E6电动车被另一辆跑车相撞起火情况。事实是，比亚迪发布这则公告，表明公众对其电动车的安全性确实存在担忧，对涉及大型电池为汽车提供动力的新技术，起火明显是最大隐患之一。

比亚迪试图在公告中缓解此类担忧，其说法也看似合理。但这种事故无助於缓解公众对新能源汽车安全的担忧，令各方普遍接受新能源汽车难上加难。

一句话：中国近期将出台汽车刺激新政策，鼓励更多城市购买新能源公交车，这对比亚迪来说或是好消息。（完）

编译：侯雪苹/黎黎 发稿：张家伟/王燕焜

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