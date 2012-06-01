《阳歌专栏》京东商城上市：“狼”真要来了？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**京东商城上市：“狼”真要来了？**

在沉寂了至少一两个月以後，京东商城上市传言再起，消息称其最早可能9月上市。说实话，我不知道该对这些报导说点什麽，因为在过去一年，京东商城在上市问题上给出了太多的矛盾信号，其首席执行官刘强东一直公开否认上市计划，而投资圈人士则是另外一番说法。

我差点忽略了这些报导，但是其中的一些细节非常深入，实在不像是纯粹的八卦和猜测。其中一个报导称，本周早些时候，包括刘强东在内的京东商城管理团队和投行一起在香港举行了三个小时的分析师会议，讨论上市计划。计划包括，最快在6月提交纽约上市文件，9月启动IPO。

消息看起来是从参加会议的分析师那里透露出来的，其中一人称京东商城的首席财务官与高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)和中金等投行的代表也在场。

报导称，京东在会上首次公布了官方的销售数字，去年为212亿元人民币，2012年这一数字料翻番。报导并未提到盈亏状况，但大多数人认为，近期一轮与阿里巴巴旗下的天猫和当当网DANG.N等竞争对手的价格战导致京东商城大量亏损。

报导还提到了估值问题，京东商城期望估值为100亿美元左右，而投行则认为60亿美元更加现实。

这些细节让我觉得，某些事情可能正在发生，如果金融市场在秋季前能够有些许回暖，京东商城真的可能上市。如果是这样，我要恭喜京东商城，在矛盾了一年後终於下定了决心。

至于是否有人愿意买京东股票，那就是另外一个问题了。我猜测一些投资者可能被它是中国第二大电子商务企业的地位和巨大的增长预期所吸引，但肯定也会担忧其亏损。至少温和的投资者兴趣还是会有，可能对中国企业海外上市回暖有一定好处。

一句话：京东商城最快於9月上市的报导看起来可能可信，且有望获得温和的投资者兴趣。

**中国移动有望获固网牌照**

日前在北京举行的一个宽带通信论坛不断传出各种消息，当中包括固网市场或很快迎来一轮新的竞争，无线巨头中国移动(0941.HK)(CHL.N)或将加入该市场。

固网市场利润丰厚，眼下中国电信(0728.HK)(CHA.N)和中国联通(0762.HK)(CHU.N)占主导地位，至于中国移动为何从未涉足这一市场，我一直看不明白。看了相关报导後，我才知道该公司一直没有获得固网牌照，只能通过旗下的中国铁通提供此类服务。中国铁通三年前电信业重组时并入中国移动。根据报导，这一限制似乎阻止了中国移动为其固网服务吸引更多的用户。但这种情况有望很快改变，中国移动可能将终於直接提供固网服务。

去年，中国国家发展和改革委员会对中国电信和中国联通的固网服务发起反垄断调查，这或许是此事背後的最大因素。调查开始後，中国电信和中国联通采取措施改善宽带服务质量，但发改委肯定乐于看到像中国移动这样的大企业进入该领域。

更重要的是，中国正在整合地区性有线电视网络，将其划归单一运营商，这也能为中国移动提供一个方便的有线平台，以供其推出自己的服务。我们去年就曾看到，中国移动寻求与该有线电视运营商联姻，而在此类结盟中，最易推出并切实可行的产品就是宽带互联网服务。

最後要说的是，中国移动在董事长近期退休後组建了新的高层领导班子，新上任的领导层已开始显示出有意采取更多积极举措的迹象，比如像上述这样的行动，以使其增势疲软的业绩启动。如果事情不断朝这一方向发展，我预测该公司年底可能就会宣布与上述新的国家级有线电视运营商结盟，同时还可能宣布获得新的固网牌照。

一句话：中国移动可能今年底就会与新组建的国家级有线电视运营商联姻，之後不久还会推出固网服务。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：张家伟

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