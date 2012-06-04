《阳歌专栏》官员披露中国移动虚夸3G用户数量

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。
**官员披露中国移动虚夸3G用户数量**
我一直怀疑，中国移动(0941.HK)(CHL.N)严重夸大其3G业务规模，而眼下似乎更权威的国家电信监管机构也持相同观点。日前的一则最新消息对大家而言可能不足为奇，但它清晰地描绘了中国3G市场的发展轨迹，明确显示提供高速数据服务的3G及4G网络是未来的发展潮流。
我们先来看看这则消息。中国工业和信息化部的一位官员称，中国真正的3G用户数可能仅约为8,000万，只有三大电信运营商--中国移动、中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)报告用户总数的一半左右。
该官员将3G用户统计数据存在水分归咎於中国移动，称该公司将许多只使用语音功能的用户纳入统计范围，导致其3G用户数出现虚夸现象。相比之下，中国联通和中国电信的3G用户则是为数据相关的服务，比如上网，而使用3G服务。
中国移动最新数据显示，该公司3G用户已达6,200万。如果虚夸主要来自中国移动，那麽说该公司有5,000万甚至更多的3G用户只使用语音服务不为过，而其真正的3G用户或许只有1,000万左右。即便如此，这一数字可能依然偏高，因为我至今尚未遇到过使用中国移动3G服务上网的用户，大家似乎都在用中国联通和中国电信的3G服务。
关注电信行业的人知道，中国移动3G业务表现之所以如此疲弱，与该公司按政府指示建设基於自主研发的TD-SCDMA技术的网络有很大关系，而该技术的可靠性存在问题，且相应的手机也很少。
中国移动在董事长王建宙卸任後，推出一系列新手机和供TD-SCDMA手机使用的芯片，显露出大举提振其3G业务的意图，然而该公司究竟将对此如何重视仍不得而知。该公司新领导层4月释放出信号，表示中国移动将继续致力於发展4G服务，但若要正式获得4G牌照恐怕至少还需要一两年时间。
电信监管部门官员的间接批评，可能令中国移动蒙羞，促使其加大力度推动3G业务发展，而这也是该公司真正需要去做的，以便在与中国联通和中国电信的竞争中保持优势。否则，随着越来越多的手机用户改用数据服务业务，该公司不仅会沦落成3G领域的小角色，其整体市场地位也会迅速下降。
一句话：电信监管机构官员披露中国移动严重虚夸3G用户数，反映该公司3G业务推广乏力，其未来地位也将不容乐观。
**汉庭旗下新增星程品牌**
中国酒店业眼下出现有意思的趋势，经营者通过收购新的品牌，提供多元化选择，力求保持增长，并吸引范围更广的客户。
汉庭酒店集团(HTHT.O)近期向这个方向发展，宣布增持星程酒店连锁的股份，成为该品牌的主要股东。汉庭酒店集团还宣布，计划直接接管星程旗下一些新酒店，拓展其现有的特许经营模式。公告并未透露更多具体内容，但看似汉庭已制定扩张星程品牌的重大计划。星程是信誉相对较好的中档酒店连锁，目前旗下约有酒店100家。
汉庭接手星程意味着，汉庭酒店集团旗下现有四大品牌：汉庭快捷、汉庭全季酒店、汉庭海友客栈和星程。其品牌日益稳定增长，和两大主要竞争对手的举措类似。去年如家酒店集团HMIN.O以5亿美元收购莫泰168国际控股（Motel 168），7天连锁酒店SVN.N也以2,100美元收购华天之星。甚至老牌的锦江酒店(2006.HK)也采取了行动，与美国一家公司成立合资企业，管理其它酒店品牌。
在很多方面，这种整合很像美国上个世纪八九十年代的事情。当时，美国酒店业围绕三四家大型集团进行整合，包括万豪国际MAR.N和喜达屋酒店HOT.N。这两家酒店如今都拥有多家品牌，满足经济型和喜爱奢华酒店的客户需求。这种整合是明智的，因为一家公司通过对市场细分，能够提供多种产品，进而对更受欢迎的品牌进行扩张，以维持其增长。
未来几年的发展将很有意思，中国的酒店集团显然更关注经济型和中档酒店，而高端酒店仍由外国大型品牌主导。如果出现至少一家中国大型酒店品牌被海外酒店集团收购的交易，我不会感到惊讶。海外酒店集团通过这种收购，不仅可拓展中国低端酒店市场，也可以借此平台，进军其它发展中国家酒店业市场。
与此同时，中国的酒店集团还可能与地区高端品牌结盟，例如香格里拉(0069.HK)或文华东方酒店。如果确实出现这种情况，未来十年，中国将出现另一大型酒店集团，与西方大型酒店形成有意思的竞争。
一句话：汉庭酒店集团接管星程品牌是中国酒店业最新整合事件，或最终催生全球下一个大型酒店经营者。（完）
编译：侯雪苹/黎黎 发稿：张家伟
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