《阳歌专栏》京东商城IPO提速 但估值不乐观

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**京东商城IPO提速**

上周有报 道称，京东商城重启赴美首次公开募股（IPO）进程，看似将提速IPO进程，计划最早9月实现。这将是中国互联网公司在美国股市的又一大考验。现在谈论京东IPO结果还为时过早，因为至少还有4个月时间，期间或发生许多事情，影响届时整体市场氛围。

上周报 道称，京东去年营收为210亿元，预计今年将翻倍。该公司尚未公布盈亏数据，但我相信，京东去年将出现较大亏损，当其最终发布消息时，数额或高达1亿美元或更多，原因是京东与阿里巴巴及当当网DANG.N等电子商务公司激烈争夺市场份额。

最後，我们从早先报 道得知，京东认为其市值约为100亿至120亿美元，与去年京东获创纪录15亿美元融资时投资者的评价相仿。但负责承销京东IPO的投行人士称，60亿美元估值更切实际，意味着京东最终估值或在70亿美元左右。

让我们迅速回顾下近期报 道。此前一周，据传京东首次与分析师正式举行会议，讨论即将推进的IPO事宜。据报 道称，京东最快将於本月向美国证券交易委员会（SEC）提交上市文件，并已聘请前美印美林投行部董事蒉莺春（Kate Kui）加盟，领导公司IPO工作。

京东突然提速IPO进程，是其说法前後不一的最新迹象。尽管多位消息人士称，京东或在未来一年上市，但京东创始人兼首席执行官刘强东今年初多次表示，该公司至少还要过几年才将上市。近期报 道表明，推动京东管理团队已掌控形势，推动IPO进程宜早不宜迟。

我发现非常奇怪的一点是，像京东资金这麽充裕的公司，却希望在IPO环境如此之差的时候上市。当然，也可能京东财务状况比多数人想象中更糟。但我怀疑，京东IPO提速的真正原因是，去年向京东投资15亿美元的投资者希望尽快获得回报。由於全球大型业参者进入中国市场，中国电子商务市场竞争逐渐激烈化，其未来一年或几年前景不太明朗。

总而言之，我认为，京东今年底完成IPO的机率很大，但不太可能得到很高估值，由於中国互联网公司大多处於亏损，市场氛围不佳，京东IPO融资额或仅为10亿美元或更少。

一句话：京东商城很可能在今年底完成IPO，但估值不会太高，最终融资额或仅为10亿美元或更少。

**中国准备应对银行业危机**

尽管中国政府已在想方设法使国内银行免受坏账潮的侵袭，但国内媒体的两条报导，似乎是在让市场为中国的银行已处於危机边缘这一消息做好准备。

我们先来看看其中一条较大的消息，说的是尽管中国很多大型银行的归于“有问题”种类的贷款近期激增，然而它们却并未报告不良贷款的大幅上升，中国银行业监管机构对这一“矛盾”事实表示意外。

这篇报导作了很多细节描述，但所要表达的意思却很直接。简单概括，即监管机构认为银行瞒报坏账问题的严重程度，玩起文字游戏将这样的贷款归类为“有问题”贷款，尽管按照行业标准它们已经属於“不良”贷款。

对中国大型国有企业而言，此类文字游戏司空见惯，这些企业总是渴望向中央政府报告好消息，而这经常意味着，它们通过会计手法掩盖问题。

在近期发布的一季度财报中，它们的这种渴望更是暴露地一览无余。工商银行(601398.SS)(1398.HK)在财报称，截至3月底其不良贷款率为0.89%，中国银行(601988.SS)(3988.HK)称其不良贷款率为0.97%。

尽管大家都怀疑，在2009-2010年全球经济危机最盛之际，国内银行按政府4万亿元经济刺激计划大肆放贷，导致它们的坏账不断膨胀，但银行还是说它们不存在问题。

那段时期银行发放的许多贷款，都被地方政府用到不必要的基础设施项目，而这些项目却没有真正的收入来源，以偿还债务。多数地方政府希望利用主要收入来源--土地出让金偿还债务，但由於中央政府并无迹象要放松房地产市场调控，它们的这一愿望能否实现值得怀疑。

今年稍早，中国政府暗示可能允许银行“重组”许多问题贷款，以预防这场隐现的危机，实质是允许它们停止回收一年期和两年期贷款，且不将这些贷款归类为不良贷款。

政府是否已为这项计划开绿灯尚不得而知，不过即使没有这一做，许多观察人士认为，银行也会利用这一方法及其他类似会计手段掩盖问题。

在监管机构展开本次调查後，我估计今後几个月多数银行会陆续承认它们的贷款问题，到年底时多数银行会承认它们的不良贷款率为3%甚至更高。

由於预料到了这样的问题，中国政府似乎正在采取下一步举措，将坏账问题在国企系统内部更均衡地分散，以便为银行提供一个援助机制。而这似乎也正是我开头提及的第二条消息所要传达的。

该消息说的是，中国政府启动一项试点项目，将允许银行证券化贷款，并将其出售给其他“投资者”。该项目首期证券化额度为人民币500亿元，数额相对适中，但看起来似乎是准备让银行在需要之时，将坏账售予资金充裕的大型国企。

从某种程度看，此类计划似乎是明智之举，可以通过将风险在更广基础上分散，最小化单个公司的风险。

但对於此类国企的股票投资者而言，这或许不是好消息。举例来说，对於像中国石化(0386.HK)(600028.SS)(SNP.N)等大型国企的投资者，会突然发现公司按政府指示购买持有数十亿美元的证券化坏账。

随着中国政府应对这场隐现的金融乱局，迫使银行承认它们存在的问题，预计还会有更多此类手段出现。

一句话：中国银行业监管机构对银行坏账问题的怀疑，暗示中国政府准备着手应对隐现的银行业危机，并可能计划将坏账分散于国企系统中。（完）

编译：黎黎/侯雪苹 发稿：王燕焜/张家伟

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